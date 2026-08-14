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Több ezer tonna veszélyes hulladék borítja a magyar erdőket: azonnali változást követel a miniszter
Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében.
Gajdos László a Facebook-oldalán pénteken közzétett bejegyzésében rámutatott, hogy az állami erdőgazdaságok munkatársainak óriási feladatot jelent az erdőkben illegálisan lerakott hulladék felszámolása, amelyet az erdőgazdaságok ráadásul saját forrásból végeznek. Az állami erdészeti társaságok 2020 óta több mint négyezer esetben majdnem 13 ezer tonna illegális hulladékot, építési törmeléket, lomot, gumiabroncsot és veszélyes anyagokat gyűjtöttek össze és szállítottak el az erdőkből - írta.
Az illegális hulladék kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés - hívta fel a figyelmet a miniszter, kiemelve, hogy az erdészek szakmai elkötelezettsége mellett valódi társadalmi szemléletváltásra is szükség van ebben az ügyben.
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