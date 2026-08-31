2026. augusztus 31. hétfő Erika, Bella
34 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Gazdaság

Csökkenéssel indul a kereskedés: erre számítanak ma a befektetők a budapesti tőzsdén

MTI
2026. augusztus 31. 09:32

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,61 pontos csökkenéssel, 150 665,82 ponton nyitott hétfőn. Pénteken a tőzsde 1019,91 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 150 666,43 ponton zárt.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Varga Zolán elemző kommentárjában jelezte: a vezető részvények közül: az OTP árfolyama a 30 és az 50 napos mozgóátlagok között zárt, melyek 45 910 forintnál jelentenek rövid távú támaszt, és 46 095 forintnál ellenállási szintet. Az OTP-részvények ára pénteken 380 forinttal, 0,83 százalékkal, 46 000 forintra nőtt, forgalmuk 15,6 milliárd forintot tett ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Richter továbbra is a 13 240 forintos támasz felett mozog, míg ellenállás 13 610 forintnál látható. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,07 százalékkal, 13 370 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A Mol jegyzése felfelé korrigált, támasz 4 958 forintnál, ellenállás 5 083 forintnál húzódik. A Mol-részvények árfolyama 92 forinttal, 1,86 százalékkal, 5050 forintra erősödött, 3,0 milliárd forintos forgalomban pénteken.

A Magyar Telekom árfolyama viszont lefelé tartott, támasz változatlanul 2 447 forintnál, ellenállás 2 557 forintnál van. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 1,03 százalékkal, 2504 forintra csökkent, forgalma 757,2 millió forint volt.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Varga Zoltán kiemelte: újabb jóváhagyást kapott a Mol a NIS-tárgyalások folytatására. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala szeptember 30-ig hosszabbította meg az engedélyt.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:14
10:04
09:54
09:41
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. augusztus 28. 16:50
Bayer Construct: mi marad, ha nem sikerül a megegyezés?  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. augusztus 29. 22:13
Reagált az Atmedia a Manna FM-es szakításra: még nem érkezett meg a felmondás, a Media1-től értesültek a szakításról
Guttengéber Csaba, az Atmedia ügyvezetője a Media1 érdeklődésére reagált a Manna FM szombati közlemé...
Bankmonitor  |  2026. augusztus 28. 14:16
Kik járnak keresnek a legjobban, és hol tátonganak a legnagyobb bérszakadékok?
A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, 2026. júniusi gyorstájékoztatója szerint a teljes munka...
ChikansPlanet  |  2026. augusztus 28. 08:00
Egy fólia, ami a melegben is hidegen tartja a fagyit, és még a gleccsereket is megvédheti
A hűtési lánc a világ élelmiszer-ellátásának egyik legkarbonigényesebb eleme: a világ áramfelhasznál...
KonyhaKontrolling  |  2026. augusztus 28. 07:44
Többtízmillió állampapírban - miért tennél ilyet?
Az utóbbi években a forint elég sokat vesztett az értékéből, így a korábbi általános pozícióm, hogy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 31.
Igazi hidegzuhany lehet az iskolakezdés a magyar családoknak: ők roppanhatnak össze leginkább a hatalmas teher alatt
2026. augusztus 30.
Elképesztő, mit találtak a Dunában: még a régészeket is meglepte, amit a kiszáradó meder rejtett
2026. augusztus 31.
Sorsukra hagyott babák százai várnak segítségre hazai kórházakban: "Ezek a gyerekek gyakorlatilag nem léteznek"
2026. augusztus 30.
Aranyat érhet, ha valakinek ezen a környéken van lakása Budapesten: teljes átalakulás előtt az ingatlanpiac
2026. augusztus 30.
Rengeteg középkorú magyar legyint ezekre a hétköznapi tünetre: halálos betegség állhat a háttérben, jobb inkább orvoshoz menni
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 31. hétfő
Erika, Bella
36. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Megszólalt a pénzügyminiszter: nagy változás jöhet a 14. havi nyugdíjnál és a katás adózásnál is
2
2 hete
Súlyos rezsibejelentést tett Kapitány István: a tél legdrágább hónapjaira nem kötötték le előre a gáz árát
3
1 hete
Olyan kincs rejlik a magyar föld alatt, amivel örökre elfelejthetjük a méregdrága gázt? Szinte korlátlan energiát hozhat a különleges technológia
4
2 hete
Új világ jön a PET-palackokkal kapcsolatban: itt van minden fontos tudnivaló!
5
1 hete
Megszólalt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőjelöltje: így vennék vissza az oligarchák vagyonát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási ág
a biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 31. 10:32
Veszélyes kór leselkedhet a magyarokra idén ősszel: ha ilyen csípést találsz, kezdj el gyanakodni
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 31. 10:04
Sorsukra hagyott babák százai várnak segítségre hazai kórházakban: "Ezek a gyerekek gyakorlatilag nem léteznek"
Agrárszektor  |  2026. augusztus 31. 09:06
Lecsapott a zivatar: 10 centi nagyságú jég verte el ezt a térséget