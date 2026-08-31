Csökkenéssel indul a kereskedés: erre számítanak ma a befektetők a budapesti tőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,61 pontos csökkenéssel, 150 665,82 ponton nyitott hétfőn. Pénteken a tőzsde 1019,91 pontos, 0,68 százalékos emelkedéssel 150 666,43 ponton zárt.

Varga Zolán elemző kommentárjában jelezte: a vezető részvények közül: az OTP árfolyama a 30 és az 50 napos mozgóátlagok között zárt, melyek 45 910 forintnál jelentenek rövid távú támaszt, és 46 095 forintnál ellenállási szintet. Az OTP-részvények ára pénteken 380 forinttal, 0,83 százalékkal, 46 000 forintra nőtt, forgalmuk 15,6 milliárd forintot tett ki.

A Richter továbbra is a 13 240 forintos támasz felett mozog, míg ellenállás 13 610 forintnál látható. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 10 forinttal, 0,07 százalékkal, 13 370 forintra emelkedett, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A Mol jegyzése felfelé korrigált, támasz 4 958 forintnál, ellenállás 5 083 forintnál húzódik. A Mol-részvények árfolyama 92 forinttal, 1,86 százalékkal, 5050 forintra erősödött, 3,0 milliárd forintos forgalomban pénteken.

A Magyar Telekom árfolyama viszont lefelé tartott, támasz változatlanul 2 447 forintnál, ellenállás 2 557 forintnál van. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 26 forinttal, 1,03 százalékkal, 2504 forintra csökkent, forgalma 757,2 millió forint volt.

Varga Zoltán kiemelte: újabb jóváhagyást kapott a Mol a NIS-tárgyalások folytatására. Az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala szeptember 30-ig hosszabbította meg az engedélyt.