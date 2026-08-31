Újabb drámai baleset a Pontoon közelében: a rakpartra zuhant egy férfi, még vizsgálják, mi történt

Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 40 év körüli férfit, miután tegnap hajnalban átesett a korláton a budapesti Pontoon szórakozóhely közelében. A rendőrség csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben - tudósított a Telex.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint augusztus 30-án, hajnali fél kettő körül érkeztek az első bejelentések arról, hogy a Lánchíd pesti hídfőjénél valaki a rakpart kövezetére zuhant. A helyszínre kiérkező mentők a súlyosan sérült férfit az azonnali ellátást követően kórházba szállították.

Mivel a zuhanás körülményei egyelőre tisztázatlanok, a rendőrség haladéktalanul adatgyűjtésbe kezdett. A történtek teljes körű tisztázása érdekében a nyomozók tanúkat hallgattak meg, valamint lefoglalták a környékbeli biztonsági kamerák felvételeit is. A BRFK az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt rendelt el eljárást.

Nem ez az első eset, hogy a szórakozóhely közelében baleset történik, tavaly májusban egy 30 éves férfi dőlt neki a parton egy kordonnak, ami nem tartotta meg, így több métert zuhanva a rakpart kövezetére esett. A mentők fejsérülésekkel szállították kórházba, de néhány nappal később belehalt a sérüléseibe. Akkor a szórakozóhely jelezte, hogy nem a területükön történt a baleset.