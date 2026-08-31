A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,61 pontos csökkenéssel, 150 665,82 ponton nyitott hétfőn.
Újabb drámai baleset a Pontoon közelében: a rakpartra zuhant egy férfi, még vizsgálják, mi történt
Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 40 év körüli férfit, miután tegnap hajnalban átesett a korláton a budapesti Pontoon szórakozóhely közelében. A rendőrség csoportosan elkövetett garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást az ügyben - tudósított a Telex.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint augusztus 30-án, hajnali fél kettő körül érkeztek az első bejelentések arról, hogy a Lánchíd pesti hídfőjénél valaki a rakpart kövezetére zuhant. A helyszínre kiérkező mentők a súlyosan sérült férfit az azonnali ellátást követően kórházba szállították.
Mivel a zuhanás körülményei egyelőre tisztázatlanok, a rendőrség haladéktalanul adatgyűjtésbe kezdett. A történtek teljes körű tisztázása érdekében a nyomozók tanúkat hallgattak meg, valamint lefoglalták a környékbeli biztonsági kamerák felvételeit is. A BRFK az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság bűntettének gyanúja miatt rendelt el eljárást.
Nem ez az első eset, hogy a szórakozóhely közelében baleset történik, tavaly májusban egy 30 éves férfi dőlt neki a parton egy kordonnak, ami nem tartotta meg, így több métert zuhanva a rakpart kövezetére esett. A mentők fejsérülésekkel szállították kórházba, de néhány nappal később belehalt a sérüléseibe. Akkor a szórakozóhely jelezte, hogy nem a területükön történt a baleset.
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