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Gazdaság

Devizapiac: így áll most a magyar pénz árfolyama

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 18:39

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 365,26 forintról 365,18 forintra csökkent 18 órakor, napközben 363,99 forint és 365,79 forint között mozgott.

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A svájci frank jegyzése a reggeli 389,32 forintról 388,92 forintra csökkent, míg a dolláré 315,14 forintról 314,32 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1590 dollárról 1,1617 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
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