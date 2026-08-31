Az aszály és hőség súlyos károkat okozott a magyar mezőgazdaságban, aminek következtében a zöldségek és a gyümölcsök megsültek, kényszeréretté váltak, és kalciumhiánnyal küzdenek.
Devizapiac: így áll most a magyar pénz árfolyama
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest. Az árfolyamok aktuális alakulása a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 365,26 forintról 365,18 forintra csökkent 18 órakor, napközben 363,99 forint és 365,79 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 389,32 forintról 388,92 forintra csökkent, míg a dolláré 315,14 forintról 314,32 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1590 dollárról 1,1617 dollárra változott.
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Az iráni háború és a Hormuzi-szoros válsága az elmúlt hat hónapban 330 milliárd dollárral növelte meg a világ fosszilisenergia-importjának költségeit.
Életveszélyes sérülésekkel szállítottak kórházba egy 40 év körüli férfit, miután tegnap hajnalban átesett a korláton a budapesti Pontoon szórakozóhely közelében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,61 pontos csökkenéssel, 150 665,82 ponton nyitott hétfőn.
Kiírták a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A közép- és nagyfeszültségű hálózaton összesen 702 megavoltamper (MVA) szabad kapacitást osztanak ki a nyertes beruházók...
Júliusban az ipari termelői árak az egy évvel korábbit átlagosan 1,0, az előző havit 1,4%-kal múlták felül.
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
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A stratégiailag jelentős folyók esetében a vízhiány az energiatermelést, a hajózást, az ivóvízellátást és a mezőgazdaságot egyszerre veszélyezteti.
Az eurót délután hat órakor 365,25 forinton jegyezték a reggel hét órai 365,36 forint után.
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Megkezdődött a felsőoktatási szférán kívüli, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és vagyonuk állami újraosztása.
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Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
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