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Komoly baklövést követ el rengeteg magyar szülő sulikezdéskor: ezekre a dolgokra érdemes figyelni – az egész tanév rámehet
Oktatás

Komoly baklövést követ el rengeteg magyar szülő sulikezdéskor: ezekre a dolgokra érdemes figyelni – az egész tanév rámehet

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 19:00

A nyári szünet végével egyik napról a másikra visszatér a korai kelés, a reggeli kapkodás, a házi feladat és az iskolai programok sora. A tanévkezdés azonban néhány egyszerű szokással a gyerekek és a szülők számára is sokkal nyugodtabbá tehető.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szülők számára az év egyik legnehezebb időszaka lehet az iskolakezdést megelőző néhány hét, hiszen ilyenkor nemcsak a tanszereket kell beszerezni, hanem a nyári szabadság után a család teljes napirendjét is újra kell szervezni. Mindeközben a gyerekek bizonytalanságát, szorongását és az új tanévvel járó nevelési helyzeteket is kezelniük kell.

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A Pénzcentrumon ezért rendszeresen foglalkozunk olyan témákkal, amelyek útmutatót adhatnak azoknak, akik a gyermeknevelés során kihívásokkal találkoznak. Tavalyi cikkünkben például azt mutattuk be, milyen veszélyeket rejthet, ha egy szülő a gyermekét a „legjobb barátjának” tekinti. A szakértők szerint ez összezavarhatja a családi szerepeket, és komoly érzelmi terhet helyezhet a gyerekre, akinek elsősorban biztonságot és iránymutatást nyújtó szülőre van szüksége.

Egy másik alkalommal pedig arról írtunk, miért érdemes óvatosan bánni bizonyos helyzetekben gyermekeink barátainak hibáztatásával, illetve az erre adott tiltó jellegű válaszreakcióval. Az ilyen szülői döntés ugyanis nem feltétlenül javítja, sőt, akár tovább ronthatja is a gyerek viselkedését.

Mostani cikkünkben az iskolakezdés gyakorlati oldalára koncentrálunk: hat egyszerű lépést mutatunk be, amelyek gördülékenyebbé tehetik a családok számára a tanév első időszakát, a reggeli rutin kialakításától a házi feladat megszervezésén át az iskolai szorongás kezeléséig.

1. Legyen állandó a reggeli rutin

Cerys Parker , egy brit pedagógus a BBC megkeresésére azt mondta: a kapkodás elkerülésének egyik legegyszerűbb módja, ha a család minden tanítási napon ugyanazt a reggeli menetrendet követi. Náluk még a reggeli is rendszerint ugyanaz, amelyet képernyők nélkül, közösen fogyasztanak el.

Legalább ennyit számít az előző esti készülődés: az iskolatáskákat érdemes előre bepakolni, a ruhákat kikészíteni, az uzsonnát elkészíteni, a cipőket és a kulcsokat pedig mindig ugyanazon a helyen tartani. Így reggel nem kell az utolsó pillanatban keresgélni.

2. Kerüljenek naptárba a fontos időpontok

A tanév során könnyű megfeledkezni egy sportnapról, iskolai rendezvényről, vizsgáról vagy különóráról. Parker ezért egy jól látható helyre – például a hűtőre – kitett családi naptár használatát javasolja.

Ebbe azonnal bekerülhet minden új iskolai esemény, valamint a délutáni programok, a szünetek és akár a heti étkezési terv is.

Hasznos lehet egy kisebb adag aprópénzt is félretenni azokra az alkalmakra, amikor a gyereknek váratlanul pénzt kell vinnie valamilyen iskolai programra.

– tette hozzá a szakértő.

3. Ne csak azt kérdezzük, mi történt az iskolában

A gyerekek délután gyakran fáradtak, ezért a „Mi volt ma az iskolában?” kérdésre sokszor csak annyit válaszolnak, hogy „semmi”. Will Shield, az Exeteri Egyetem gyermek- és oktatáspszichológiai professzora a brit közmédiának elmondta: ilyen esetekben inkább konkrétabb, nyitott kérdéseket ajánl.

Ilyen lehet például, hogy „Mi nevettetett meg ma?”, „Kivel játszottál az ebédszünetben?” vagy „Mi volt a legfurcsább dolog, ami történt?”. Ezekre a gyerekeknek is könnyebb válaszolniuk, és nagyobb eséllyel indul el valódi beszélgetés.

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4. Már az első nap előtt kezdődjön meg a felkészülés

Azoknál a gyerekeknél, akik először mennek iskolába, érdemes fokozatosan bevezetni az új helyzetet. A BBC által megszólaltatott szakértők szerint segíthet, ha a család előre elsétál az iskola mellett, megnézi az intézmény honlapját, iskoláról szóló könyveket olvas, illetve otthon felpróbálja az új ruhákat és a tornazsák felszerelését.

Az iskolára való felkészültség nem elsősorban a betűk és a számok ismeretét jelenti. Fontosabb, hogy a gyerek biztonságban érezze magát mások között, és bizonyos alapvető feladatokat – például a kabátja felhúzását – önállóan is el tudjon végezni. Ugyanakkor azt is meg kell tanulnia, hogy szükség esetén bátran kérjen segítséget egy felnőttől.

Az elválást egy egyszerű, állandó búcsúszertartás, például egy integetés is megkönnyítheti.

5. Készüljön heti házi feladat-terv

Katharine Radice tanár és író azt javasolja, hogy a család minden héten előre határozza meg, mikor jut idő a házi feladatra. A terv az egyéb programokhoz igazodva változhat, de fontos, hogy a tanulás ne mindig az utolsó pillanatra maradjon.

A szülőknek érdemes nyitottan meghallgatniuk, mivel küzd a gyerek, és nemcsak a végeredményt, hanem a befektetett munkát is megdicsérniük. Ha ugyanis azt érzi, hogy úgysem tud megfelelni az elvárásoknak, könnyen értelmetlennek láthatja az erőfeszítést.

– hívta fel a figyelmet a szakértő. 

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6. A gyors megnyugtatás helyett előbb hallgassuk meg

Az iskolakezdés sok gyerekben szorongást kelthet. Will Shield szerint ilyenkor nem feltétlenül segít, ha a szülő azonnal annyit mond: „Ne aggódj, minden rendben lesz.” A gyerek számára ugyanis éppen az jelenti a problémát, hogy ebben egyáltalán nem biztos.

Érdemes először elismerni az érzéseit – például azzal, hogy „Látom, hogy aggódsz” –, majd megpróbálni kideríteni, pontosan mitől tart. Ezután közösen fel lehet idézni az iskola számára kellemes részeit, például a barátokat, a sportot vagy a közös játékot.

Ha azonban a szorongás tartósan megzavarja az alvását, vagy akadályozza a mindennapi tevékenységekben, a szakértő szerint már érdemes segítséget kérni az iskolától vagy egészségügyi szakembertől.
Címlapkép: Getty Images
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