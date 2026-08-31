A kiköltözés gondolata februárban még szinte elérhetetlennek tűnt számára.
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: ekkortól lesz látható a képernyőn
Szeptemberben több új sorozattal, folytatással és filmpremierrel bővül a SkyShowtime kínálata. Visszatér a Gengsztervilág Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren főszereplésével, dokumentumsorozat érkezik a tenisz világelsőiről, de Elvis Presley eddig nem látott koncertfelvételei és a Sikoly hetedik része is képernyőre kerül.
A hónap egyik kiemelt sorozatpremierje az Aces: The ATP No. 1 Club lesz, amely szeptember 6-án érkezik. A négyrészes dokumentumsorozat azt a 29 férfi teniszezőt mutatja be, akik valaha eljutottak a világranglista első helyére. Federer, Nadal, Djokovic és Agassi mellett Carlos Alcaraz és Jannik Sinner is szerepel a produkcióban.
Szeptember 21-én folytatódik a MobLand (Gengsztervilág) is. A tízrészes második évadban Harriganék új riválisokkal kerülnek szembe, miközben a családon belüli konfliktusok is egyre súlyosabbá válnak. A főszerepekben ismét Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren lesz látható.
Újdonság lesz továbbá az M.I.A., amely Miami alvilágába kalauzol, szeptember 10-én pedig a Halálos kötelék második évada indul. Szeptember 25-én érkezik a Gugu Mbatha-Raw főszereplésével készült Possession is.
A filmes premierek közül szeptember 15-én debütál az EPiC: Elvis Presley in Concert. Baz Luhrmann koncertfilmje Elvis legendás, 1970-es évekbeli Las Vegas-i fellépéseinek korábban nem látott felvételeiből is válogat.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Szeptember 25-től streamelhető a Sikoly VII is. Az új részben Neve Campbell ismét Sidney Prescott szerepében tér vissza, akinek ezúttal a lánya kerül Ghostface célkeresztjébe. Szeptemberben emellett A hang története, valamint Charli XCX főszereplésével a The Moment is bekerül a kínálatba.
Az iskolakezdésre a családi tartalmak is bővülnek: új részekkel jelentkezik a Tim Rex az űrben, a Fecsegő tipegők, valamint a Rubble és a brigád, miközben már a teljes Vissza a jövőbe és a Tökéletes hang trilógia is streamelhető.
Több mint húszéves szünetet követően visszatér a Budapest Parádé.
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének vasárnapi nyerőszámait, a tét pedig 140 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Újabb szombat, újabb Ötöslottó sorsolás. Lássuk, elvitte-e valaki a 2 milliárd forintos fődíjat.
Tóth Vera kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy népszerű énekesnőként és étteremtulajdonosként is gyakran küzdenek anyagi nehézségekkel.
Az európai szuperlottó friss nyerőszámai: 14 magyar volt különösen szerencsés, nekik pénz áll a házhoz
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/35. heti, pénteki nyerőszámait, telitalálat most nem született.
Rendkívüli döntés az M1-en: 18-as karikával, teljesen vágatlanul vetítik a nyár legnagyobb koncertjeit
Tizenhárom este. Tizenhárom koncert. Tizenhárom nagyon különböző hang: augusztus 30-tól vágatlanul az M1 műsorán.
Megújulva térnek vissza a Duna népszerű napi műsorai: itt a teljes lista a közszolgálati csatorna kínálatáról
Augusztus 31-től megújult tartalommal várják a nézőket a Duna hétköznaponként jelentkező magazinműsorai.
Megtörte a csendet az eltűntként keresett magyar válogatott focista: kiderült, miért zárkózott el a világ elől
Előkerült a tíz nappal ezelőtt eltűntként nyilvántartott egykori válogatott labdarúgó, Buzsáky Ákos.
Kihúzták a Hatoslottó 35. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 60 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
Egy borsodi férfi biztos volt benne, hogy több mint 600 ezer forintot nyert a Tippmixen, miután Anthony Elanga betalált a Liverpool ellen.
Gyászol a magyar sportvilág: szörnyű tragédiában, mindössze 42 évesen hunyt el a közkedvelt világbajnok
Tragikus balesetben, 42 éves korában elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség korábbi szakmai igazgatója.
Megszólalt a magyar kaparós nyertes: mesés összeg ütötte a markát, erre fogja költeni a giganyereményt
Egy pápai olvasónk 10 millió forintot nyert kaparós sorsjegyen, és elárulta nekünk, mire költi a váratlanul jött összeget.
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.
Kihúzták a Skandináv lottó nyerőszámait a 35. játékhéten, lássuk, sikerült-e valakinek elvinni a főnyereményt!
Nyolcvanéves korában, Los Angeles-i otthonában elhunyt Tim Curry brit karakterszínész.
Garázdaság miatt körözi a rendőrség a Fekete Vonat egykori tagját, a Beat művésznéven ismert Fehér Tibort. A zenész ellen a mai napon bocsátottak ki elfogatóparancsot.
Ezen a luxustelepülésen lakik Ráthonyi-Palácsik Tímea: világsztárok és topmilliárdosok az új szomszédai
Ráthonyi-Palácsik Tímea és családja a biztonság és a gyermekbarát környezet miatt döntött úgy, hogy Los Angelesből a New York melletti Greenwichbe költözik.
-
Jubileum és új ritmus: érkezik a 35. Budapest Borfesztivál (x)
Új ritmusban és amerikai különlegességekkel várja a vendégeket a Budavári Palotában a Budapest Borfesztivál szeptember 9–12. között.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.