Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: ekkortól lesz látható a képernyőn

Szeptemberben több új sorozattal, folytatással és filmpremierrel bővül a SkyShowtime kínálata. Visszatér a Gengsztervilág Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren főszereplésével, dokumentumsorozat érkezik a tenisz világelsőiről, de Elvis Presley eddig nem látott koncertfelvételei és a Sikoly hetedik része is képernyőre kerül.

A hónap egyik kiemelt sorozatpremierje az Aces: The ATP No. 1 Club lesz, amely szeptember 6-án érkezik. A négyrészes dokumentumsorozat azt a 29 férfi teniszezőt mutatja be, akik valaha eljutottak a világranglista első helyére. Federer, Nadal, Djokovic és Agassi mellett Carlos Alcaraz és Jannik Sinner is szerepel a produkcióban.

Szeptember 21-én folytatódik a MobLand (Gengsztervilág) is. A tízrészes második évadban Harriganék új riválisokkal kerülnek szembe, miközben a családon belüli konfliktusok is egyre súlyosabbá válnak. A főszerepekben ismét Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren lesz látható.

Újdonság lesz továbbá az M.I.A., amely Miami alvilágába kalauzol, szeptember 10-én pedig a Halálos kötelék második évada indul. Szeptember 25-én érkezik a Gugu Mbatha-Raw főszereplésével készült Possession is.

A filmes premierek közül szeptember 15-én debütál az EPiC: Elvis Presley in Concert. Baz Luhrmann koncertfilmje Elvis legendás, 1970-es évekbeli Las Vegas-i fellépéseinek korábban nem látott felvételeiből is válogat.

Szeptember 25-től streamelhető a Sikoly VII is. Az új részben Neve Campbell ismét Sidney Prescott szerepében tér vissza, akinek ezúttal a lánya kerül Ghostface célkeresztjébe. Szeptemberben emellett A hang története, valamint Charli XCX főszereplésével a The Moment is bekerül a kínálatba.

Az iskolakezdésre a családi tartalmak is bővülnek: új részekkel jelentkezik a Tim Rex az űrben, a Fecsegő tipegők, valamint a Rubble és a brigád, miközben már a teljes Vissza a jövőbe és a Tökéletes hang trilógia is streamelhető.







