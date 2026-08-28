A Pénzcentrum 2026. augusztus 28.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli! Most jöttek a friss számok a devizapiacról: nagyot változott a forint árfolyama
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Az euró árfolyama 365,36 forintra emelkedett röviddel 7 óra előtt a csütörtök esti 365,11 forintról. A svájci frank jegyzése 389,96 forintról 389,78 forintra csökkent, a dollár pedig 313,33 forintról 313,73 forintra drágult.
Az euró jegyzése az esti 1,1652 dollárról 1,1645 dollárra gyengült.
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