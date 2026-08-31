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Vásárlás

Hatalmas változás jön az Auchannál: teljesen átalakul a mobilos vásárlás

Pénzcentrum
2026. augusztus 31. 20:21

Az Auchan egyetlen integrált alkalmazásba, a megújult OkAuchanba vonta össze korábbi két mobilapplikációját. Az új felületen a vásárlók egyetlen helyen intézhetik online rendeléseiket, és érhetik el a Bizalomprogram nyújtotta hűségkedvezményeket, ami jelentősen megkönnyíti a mindennapi bevásárlást - közölte az üzletlánc.

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A cég legújabb fejlesztésének köszönhetően az Auchan már nem kell két külön alkalmazás között váltogatniuk. Korábban az online rendeléseket – a házhoz szállítást és a személyes átvételt – az Auchan Online Áruház applikációban intézhették, míg az OkAuchan a digitális Bizalomkártya, a személyre szabott ajánlatok és a bevásárlólisták kezelésére szolgált. Az új, egyesített alkalmazás ezeket a funkciókat ötvözi egyetlen, felhasználóbarát platformon. A szállítási lehetőségek köre is bővült, így a hagyományos opciók mellett mostantól a budapesti belvárosban található hűtött csomagautomatákba (CoolBoxokba) is lehet rendelni.

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Az integráció szorosan kapcsolódik az áruházlánc e-kereskedelmi szolgáltatásának tizedik évfordulójához, valamint az év elején bejelentett hétéves növekedési stratégiához. A vállalat kifejezett célja, hogy a vásárlók az aktuális igényeiktől függően zökkenőmentesen válthassanak a fizikai és az online vásárlás között. Ezt segíti az applikáció felépítése is, amely vizualitásában az idén megújult dizájnt követi. A fejlécben elhelyezett egyszerű kapcsolóval a felhasználók könnyedén választhatnak az offline bolti információk és az online rendelési felület között.

A fejlesztést a vásárlói szokások átalakulása is indokolta. Nagy Attila, az Auchan Retail Magyarország értékesítési és működési igazgatója rámutatott, hogy az online forgalom mintegy harmadát már eddig is a mobilalkalmazásból leadott rendelések adták, a teljes értékesítés több mint 60 százaléka pedig a törzsvásárlókhoz köthető. Ezek az adatok egyértelművé tették, hogy a hűségkártya előnyeit és az összes vásárlási funkciót egyazon felületen kell elérhetővé tenni.

A régi Auchan Online Áruház alkalmazás várhatóan még három hónapig működik, de érdemes minél hamarabb átállni az integrált megoldásra. A korábban regisztrált felhasználóknak nincs szükségük új fiók létrehozására, elegendő frissíteniük az OkAuchan applikációt, majd a már meglévő e-mail-címükkel és jelszavukkal bejelentkezniük.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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