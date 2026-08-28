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Gazdaság

Kész, ennyi volt: hatalmas állami vagyont osztanak újra, több ismert alapítvány sorsa dőlt el

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 13:35

Megkezdődött a felsőoktatási szférán kívüli, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és vagyonuk állami újraosztása. A legfrissebb kormánydöntések értelmében az eddig alapítványi fenntartású társaságok, intézmények és részvénycsomagok felett a jövőben az illetékes minisztériumok, valamint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV) gyakorolják a tulajdonosi jogokat.

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A kormány még idén júniusban fogadta el a nem felsőoktatási intézményeket fenntartó alapítványok megszüntetésének menetrendjét, míg az egyetemek egy év haladékot kaptak. A folyamat részeként csütörtökön hivatalosan is értesítették a Batthyány Lajos Alapítványt és a Kék Bolygó Alapítványt arról, hogy jelenlegi formájukban nem működhetnek tovább. A szerkezetváltást és a vagyon sorsát rendező határozatok, valamint rendeletek csütörtök este meg is jelentek a Magyar Közlönyben - szúrta ki a HVG.

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A vagyonelemek elosztásáról Kármán András pénzügyminiszter döntött. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériumhoz került a Nemzeti Ménesbirtok, az ATEV Fehérjefeldolgozó és a Concordia Közraktár. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium vette át a Millenáris Tudományos Kulturális Kft.-t, valamint a beruházási fázisban lévő lipótmezei Közép-európai Oktatási Zrt.-t, miután a kormány módosította a terület eredeti hasznosítási célját.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Thália Színház és a Pro Cultura Kft. felett rendelkezik a jövőben, míg a Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz az Autóipari Próbapálya Zala Kft. és a Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ került.

Kiemelkedő jelentőségű portfóliót tartott meg saját hatáskörben a Pénzügyminisztérium. Közvetlenül a tárcához kerültek a Mathias Corvinus Alapítványtól átvett cégek – az MCC Liber Invest, az MCC Press és a Hatvany Kávéház –, bár profilidegen jellegük miatt ezek várhatóan nem maradnak tartósan állami tulajdonban. Szintén a pénzügyi tárca kapta meg az állami tulajdonú MOL "A" és Richter "C" sorozatú részvényeket, valamint egy korábbi döntést felülírva a Mol–Új Európa Alapítvány megszüntetésével az államra szálló céges részesedéseket is.

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A nem egyetemi alapítványok pénzügyi eszközei felett – a tagsági jogot megtestesítő értékpapírok kivételével – a jövőben az MNV gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A kormány utasította a pénzügyminisztert, hogy az érintett tárcavezetők bevonásával, az MNV-n keresztül mielőbb gondoskodjon az átvett vagyonhoz kapcsolódó új vagyonkezelési szerződések megkötéséről.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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