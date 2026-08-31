Varga Mihály bejelentette: közel ezer oldalnyi adatot adott át az MNB a vizsgálóbizottságnak

Közel ezer oldalnyi adatot és dokumentumot bocsátott a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának rendelkezésére – közölte Varga Mihály jegybankelnök a Facebook-oldalán. Az MNB többek között követelésekkel kapcsolatos kimutatásokat, hitelinformációs adatokat és az ügyfélpanaszok kezelésével kapcsolatos dokumentumokat adott át a testületnek.

A parlamenti vizsgálóbizottság nyolc pontban kérte az MNB közreműködését. A jegybank ennek keretében adta át a vizsgálatokhoz szükséges statisztikákat és dokumentumokat, köztük a különböző követelésekre vonatkozó kimutatásokat, a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adatait, valamint az ügyfélpanaszok elbírálásával kapcsolatos részletes dokumentációt.

Varga Mihály a bizottság elnökével folytatott egyeztetésen jelezte, hogy a jegybank a továbbiakban is együttműködik a testülettel, és támogatja annak munkáját. A jegybankelnök bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy az MNB új vezetése kiemelt jelentőséget tulajdonít az átlátható és jogkövető működésnek.

„Minden olyan esetben, amikor felmerül a törvénysértés gyanúja, a jövőben is haladéktalanul megtesszük a szükséges feljelentéseket” – fogalmazott Varga Mihály. A jegybankelnök szerint az MNB a gyanúsnak ítélt ügyekben korábban is kezdeményezett jogi eljárásokat.

Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán