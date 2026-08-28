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Gazdaság

Két év után fordult a kocka: aggasztó hírek érkeztek az EU-ból, nagy árat fizethetünk érte

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 14:02

Több mint két év után ismét hiányt mutat az Európai Unió külkereskedelmi mérlege a 2026. második negyedéves adatok alapján. Az Eurostat friss jelentése rávilágít a kontinens gazdasági sebezhetőségére, hiszen az EU továbbra is erősen függ az Egyesült Államok piacától és energiahordozóitól, miközben az import meghatározó része, különösen a gép- és technológiai szektorban, Kínából és a tágabb ázsiai térségből érkezik.

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Az idei év második negyedévében az EU 701,8 milliárd euró értékben importált és 680 milliárd euró értékben exportált árukat az unión kívüli országokba. Mivel a behozatal éves szinten 11,7 százalékkal, a kivitel pedig csupán 4,5 százalékkal bővült, 21,8 milliárd eurós hiány alakult ki a külkereskedelmi mérlegben, amire 2023 közepe óta nem volt példa. A deficit megjelenéséért elsősorban a megugró energiaköltségek a felelősek, ugyanis az energiahordozók külkereskedelmi hiánya az első negyedévi 71,3 milliárd euróról 101,1 milliárd euróra emelkedett.

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A számok mögötti szerkezeti átrendeződés aggasztó képet fest. Bár továbbra is az Egyesült Államok az EU legfontosabb exportpiaca, az oda irányuló uniós kivitel – főleg a vegyipari és gyógyszeripari termékek iránti kereslet csökkenése miatt – 5,6 százalékkal, 127,7 milliárd euróra esett vissza. Ezzel egy időben az amerikai import, jelentős részben a megnövekedett fosszilis energiahordozó-behozatalnak köszönhetően, 11,5 százalékkal nőtt, így a hagyományosan magas európai kereskedelmi többlet érezhetően elolvadt. A helyzetet tovább bonyolítja az amerikai vám- és kereskedelempolitika körüli bizonytalanság, amely a tavaly júliusi EU-USA politikai megállapodás ellenére is komoly kockázatot jelent az európai exportőrök számára.

A behozatal terén továbbra is Kína dominál, a tavaszi hónapokban ugyanis az EU 153,6 milliárd euró értékben hozott be árut az ázsiai országból, ami a teljes import közel 22 százalékát tette ki. Mivel az európai export Kína felé mindössze 50,3 milliárd eurót ért el, a kétoldalú kereskedelemben továbbra is hatalmas hiány halmozódik fel - írta meg a Portfolio.

Ugyanakkor a statisztikákból jól látszik a "Kína plusz egy" vállalati stratégia hatása is. Az európai cégek a kockázatok csökkentése érdekében nem a hazai gyártást építik vissza, hanem kiszélesítik az ázsiai beszállítói hálózatukat. Ennek eredményeként az elmúlt időszakban látványosan megugrott a gépek és szállítóeszközök behozatala Tajvanról, Vietnámból és Malajziából.

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Összességében az EU külkereskedelmi pozíciója egyértelműen átrendeződött és stratégiailag sérülékenyebbé vált. A kontinens gazdasági egyensúlya jelenleg egy kényes háromszögön múlik, amelyet a globális energiaárak alakulása, az amerikai piarchoz való hozzáférés, valamint az ázsiai technológiai és gépipari beszállítók kapacitása határoz meg.
Címlapkép: Getty Images
#energia #egyesült államok #gazdaság #import #export #eurostat #eu #kína #külkereskedelem #2026
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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