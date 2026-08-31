A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt heti szerdai záráshoz képest 1,35 százalékot növekedve zárta a hetet.
Gyengébben nyitja a hetet a forint: így áll most az euróval és a dollárral szemben
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek délutáni jegyzésekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése hétfő reggel hét órakor 365,26 forinton állt a péntek délután hat órai 365,25 forint után. A dollárt 315,14 forinton jegyezték hétfő reggel a pénteki 314,90 forint utén, a svájci frank pedig 389,32 forinton állt 389,47 forint után.
A forint gyengébben kezdi a 36. hetet az előző hétfői nyitásnál: 0,9 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében. Augusztus hónapot vegyes eredménnyel fejezheti be a forint: hétfő reggel 0,3 százalék nyereséget mutatott az euróval szemben a hó eleji kezdéshez képest, a dollár és a svájci frank ellenében azonban 0,3 százalékkal erősödött.
Az év eleje óta a forint az euróval szemben 5 százalékkal, a dollár ellenében 3,8 százalékkal, a svájci frankkal szemben 5,8 százalékkal erősödött.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,61 pontos csökkenéssel, 150 665,82 ponton nyitott hétfőn.
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