Az Európai Unió szempontjából Izland csatlakozása komoly sikertörténetet jelentene a Brexit után.
Öröklés, válás, tartozás? Eszedbe se jusson pereskedni, ezzel a módszerrel azonnal pontot tehetsz az ügy végére
Nemzetközi és hazai számítások szerint a bírósági perek idő- és költségigénye többszöröse az alternatív vitarendezési eljárásokénak. Idehaza a polgári jogviták több mint tíz százaléka ma már nem a bíróságokon, hanem alternatív vitarendezés során dől el, a gazdálkodó szervezetek peresített jogvitái azonban így is évente sok tízmilliárd forintba kerülnek az államnak és a feleknek. Egy üzleti vagy magánjogi vitát azonban nem feltétlenül kell bíróság elé vinni. Ha a felek meg tudnak állapodni, közjegyző előtt olyan jogerős egyezséget köthetnek, amely végleg lezárja a jogvitát, és szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Az eljárás a pereskedésnél gyorsabb, cégek esetében pedig segíti az üzleti kapcsolat megőrzését és a konfliktus kiszámítható lezárását.
Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. A pereknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon három hónapon belül, a többi elhúzódik, a járásbíróságokon az ügyek nagyjából 10, a törvényszékeken mintegy 20 százalékánál legalább egy évet kell várni az elsőfokú ítéletig, egy fellebbezés pedig tovább nyújtja a jogerős döntést.
Eközben az alternatív vitarendezési eljárásokkal – mediáció, általános fogyasztói békéltetés, pénzügyi békéltetés – ennél gyorsabban lezárható egy vita, ha a felek hajlanak a megegyezésre. A legfrissebben elérhető (2024-es és 2025-ös) éves adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül megállapodtak a felek.
Ezek a megállapodások azonban önmagukban nem jogerős, végrehajtható iratok. Ha a felek a bírósági ítélethez hasonló, végrehajtható egyezséget szeretnének, akkor közjegyző előtt köthetik meg az ügyvédi tárgyalás, mediáció vagy békéltető testület előtti eljárás eredményeként született egyezséget.
A közjegyző előtti egyezség bíróságon kívüli, de erős joghatással járó eljárás, jellemzően olyan vagyonjogi vitákban, amelyekben az érintettek készek a kölcsönösen elfogadható rendezésre. Lényege ugyanis, hogy a felek önként, közös megoldási szándékkal viszik a közjegyző elé a már kialakított megállapodásukat, és ha megfelel a feltételeknek, akkor a közjegyző azt jóváhagyja. Ezzel az ügy jogerősen lezárul, nem lehet később újból vitatni, peresíteni, és ha az egyik fél mégsem teljesíti a megállapodásban foglaltakat, akkor az egyezség alapján közvetlenül végrehajtás indítható. Egy közjegyző előtt kötött egyezség olyan hatályú, mintha bíróság döntött volna, miközben nem húzódik hónapokig vagy akár évekig az ügy a jogerős bírósági ítéletig.
Építési, késedelmi, kártérítési, vagyonjogi vitáknál tipikus az egyezség
Sokféle ügyben lehet megoldás a közjegyző előtti egyezség: például vállalkozó és megrendelő közötti elszámolási vita, építkezéssel kapcsolatos minőségi vagy késedelmi vita, kártérítési igény, ingatlan-tulajdonostársak közötti konfliktus, öröklési igények rendezése, illetve házassági vagy élettársi vagyonjogi elszámolás esetén. Különösen célszerű az egyezséget választani per helyett építőipari és ingatlanügyekben, tartozások, teljesítési viták vagy kártérítési kérdések esetén, amikor a bizonytalanság, a per költsége vagy időigénye mindkét fél számára hátrányos következményekkel jár, és nagyobb gondot okoz, mint az egyezség során kialkudott kompromisszumos megoldás.
Akkor érdemes a közjegyző előtti egyezséget választani, amikor a feleknek már van közös tárgyalási alapjuk, és a vita jogi, pénzügyi vagy gyakorlati lezárása fontosabb számukra, mint az, hogy egy bíróság döntsön a konfliktusról. A közjegyző előtt kötött egyezséggel a felek végleg megoldják a jogvitájukat, az egyezség pedig végrehajtható. Ideális esetben egy nap alatt megszülethet a jogerős megállapodás
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
– mondja Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke.
Az egyezség akkor ér igazán sokat, ha be is lehet tartatni
A közjegyző az egyezségi eljárásban a törvényes kereteket adja: megvizsgálja, hogy a felek egyezségéből pontosan kiderül-e, mely vitás kérdéseket rendeztek és melyeket nem. Arra is ügyel, hogy a vállalt kötelezettségek – például a teljesítés jogcíme, módja és határideje – egyértelműen szerepeljen, így a teljesítés elmaradása esetén az egyezség végrehajtható legyen. Ellenőrzi, hogy az egyezség megfelel-e a jogszabályoknak, szükség esetén rendelkezésre áll-e harmadik személy vagy hatóság jóváhagyása. A közjegyző nem mediátor: nem ő dolgozza ki a megoldást a felek helyett, ezért az eljárás akkor működik jól, ha az egyezség tartalmáról a vitás felek vagy ügyvédjeik már megállapodtak. Gyakran előfordul, hogy mediációt követően, az ott kötött kompromisszumról kötnek egyezséget közjegyző előtt, így lesznek az egyezségben foglaltak jogerősek és közvetlenül végrehajthatók.
Csak akkor indítható közjegyző előtti egyezségi eljárás, ha ugyanabban az ügyben még egyik fél sem indított bírósági eljárást, valamint nem született már korábban jogerős bírósági ítélet, fizetési meghagyás, illetve korábban egyezséget sem kötöttek bíróság vagy közjegyző előtt. Nem lehet közjegyző előtt egyezséget kötni például munkaügyi, végrehajtási, társasági jogi és személyi állapotot érintő jogvitákban, valamint általában a családjogi ügyekben – viszont kivételt képeznek a házassági és élettársi vagyonjogi kérdések, amelyekben lehet kötni egyezséget közjegyző előtt.
Több mint két év után ismét hiányt mutat az Európai Unió külkereskedelmi mérlege a 2026. második negyedéves adatok alapján.
Megkezdődött a felsőoktatási szférán kívüli, közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetése és vagyonuk állami újraosztása.
Súlyos krízis közeleg, erre nem vagyunk itthon felkészülve: elképesztő számok érkeztek a családokról
2026 júliusában 6197 gyermek született, és 8896 fő halt meg.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Egyre több gazdi tekint családtagként kedvencére, tudatosabban választ eledelt, nagyobb figyelmet fordít a megelőzésre, és gyakrabban vesz igénybe különféle szolgáltatásokat.
Kiabálás és flörtölés a vonal végén: elképesztő titkok derültek ki a magyarok ügyintézési szokásairól
A magyarok többsége már elvesztette a türelmét ügyintézés közben, sokan pedig egy rossz élmény miatt szolgáltatót váltottak.
Óriási változás előtt a világ: ebből Magyarország sem húzhatja ki magát, erre számíthatunk néhány éven belül
A világgazdaság teljesítménye 2030-ra meghaladhatja a 150 ezer milliárd dollárt, ami közel 25 ezer milliárd dolláros bővülést jelenthet 2026-hoz képest.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1108,5 pontos, 0,74 százalékos csökkenéssel 149 646,52 ponton zárt csütörtökön.
Rideg valóság a magyar fizetésekről: öt éve nem látott fordulat jött, kongatják a vészharangot az elemzők
Hiába nőnek infláció felett a fizetések, az elemzők szerint a júniusi adat már a béremelkedés lassulását mutatja.
Szélerőművek, energiatárolók és SMR-ek: a 4iG több országban is energetikai terjeszkedésre készül.
Új klímatörvény, vízgazdálkodási szabályok és energetikai beruházások felülvizsgálata is szerepel a kormány tervei között.
Új helyettes államtitkárság és országos hatóság is létren, miközben az állatvédelmi rendszert is felülvizsgálják.
Kármán András szerint még nincs döntés a 14. havi nyugdíjról, de a rászorultság elve fontos lehet az elosztásnál.
Közel 600 milliárd forintot költött el az állam erre a programra: kiderült, hogy teljesen becsődölt a rendszer
Öt év alatt 584 milliárd forint ment közmunkára, mégis egyre kevesebben jutnak vissza a valódi munkaerőpiacra.
Veszélyes láncreakció indult el a világgazdaságban: ezek a tényezők indíthatják el a következő nagy összeomlást 2008 után?
Az amerikai részvények olyan értékeltségi szinteken forognak, amelyeket korábban csak a legnagyobb tőzsdei összeomlások előtt láthattunk.
Rendkívüli nyugdíjemelést jelentett be Magyar Péter: 2027-től több mint négyszer többet kap majd rengeteg magyar nyugdíjas
Magyar Péter szerint 2027-től 120 ezer forintra emelnék a nyugdíjminimumot, emellett több más intézkedést is terveznek.
Enyhe emelkedéssel indulhat a nap a BÉT-en, miközben az OTP, a Mol, a Richter és a Telekom is fontos szinteknél jár.
Jelentősen nőttek a keresetek: a bruttó medián már 618 ezer forint felett jár, a nettó pedig 438 ezer forint volt.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.