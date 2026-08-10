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Gazdaság

Jöhet az újabb kitörés a magyar tőzsdén? Így állnak a részvények most

MTI
2026. augusztus 10. 08:42

Iránykereséssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a BUX 2069,35 pontos, 1,41 százalékos emelkedéssel 148 632,55 ponton zárt pénteken.

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Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében kiemelte, csúcsközelbe emelkedett pénteken a BUX index, hétfőn a kereskedés iránykereséssel indulhat. Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 46 279 forintos szint ismét támaszt jelent, ellenállás pedig 47 500 forintnál látható. Pénteken az OTP-részvények ára 990 forinttal, 2,16 százalékkal 46 890 forintra nőtt, forgalmuk 9,5 milliárd forintot tett ki.

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A Richter megerősítette a korábbi kitörést, és sikerült a 12 270 forintos szint felett zárnia, a következő ellenállás 12 640 forintnál húzódik. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 240 forinttal, 1,99 százalékkal 12 320 forintra emelkedett, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.

A Mol a kedvező jelentés hatására magasan kezdett, majd profitrealizálás alakult ki, fontos támasz 4630 forintnál húzódik, ellenállás 4755 forintnál van. Pénteken a Mol 10 forinttal, 0,22 százalékkal 4650 forintra erősödött 3,8 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom a 30 és az 50 napos mozgóátlagok felett tartózkodik, amelyek 2677 és 2690 forintnál jelentenek támaszt, ellenállás 2736 forintnál húzódik. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2696 forintra csökkent, forgalma 762,6 millió forint volt.

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Célárcsökkentés érkezett az OTP-re. Az Autonomous Research 58 667 forintról 57 143 forintra csökkentette a bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlást továbbra is felülsúlyozás. A bankot követő 18 elemző közül 12 vételre, 5 tartásra, 1 eladásra ajánlja, az idei évben kiadott célárfolyamok mediánja 50 500 forint - jelezte Varga Zoltán.

Friss! A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,04 pontos csökkenéssel, 148 630,51 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záró értékéhez képest alig változott.
Címlapkép: Getty Images
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