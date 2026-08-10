A Duna vízállásának változása és az Ausztriában az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége alapján a következő napokban a Duna vízszintjének néhányszor 10 cm-es emelkedése várható.
Jöhet az újabb kitörés a magyar tőzsdén? Így állnak a részvények most
Iránykereséssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), a BUX 2069,35 pontos, 1,41 százalékos emelkedéssel 148 632,55 ponton zárt pénteken.
Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött hétfői előrejelzésében kiemelte, csúcsközelbe emelkedett pénteken a BUX index, hétfőn a kereskedés iránykereséssel indulhat. Kifejtette, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában a 46 279 forintos szint ismét támaszt jelent, ellenállás pedig 47 500 forintnál látható. Pénteken az OTP-részvények ára 990 forinttal, 2,16 százalékkal 46 890 forintra nőtt, forgalmuk 9,5 milliárd forintot tett ki.
A Richter megerősítette a korábbi kitörést, és sikerült a 12 270 forintos szint felett zárnia, a következő ellenállás 12 640 forintnál húzódik. Pénteken a Richter-papírok árfolyama 240 forinttal, 1,99 százalékkal 12 320 forintra emelkedett, a részvények forgalma 4,3 milliárd forintot ért el.
A Mol a kedvező jelentés hatására magasan kezdett, majd profitrealizálás alakult ki, fontos támasz 4630 forintnál húzódik, ellenállás 4755 forintnál van. Pénteken a Mol 10 forinttal, 0,22 százalékkal 4650 forintra erősödött 3,8 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom a 30 és az 50 napos mozgóátlagok felett tartózkodik, amelyek 2677 és 2690 forintnál jelentenek támaszt, ellenállás 2736 forintnál húzódik. Pénteken a Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,07 százalékkal 2696 forintra csökkent, forgalma 762,6 millió forint volt.
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Célárcsökkentés érkezett az OTP-re. Az Autonomous Research 58 667 forintról 57 143 forintra csökkentette a bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát, az ajánlást továbbra is felülsúlyozás. A bankot követő 18 elemző közül 12 vételre, 5 tartásra, 1 eladásra ajánlja, az idei évben kiadott célárfolyamok mediánja 50 500 forint - jelezte Varga Zoltán.
Friss! A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2,04 pontos csökkenéssel, 148 630,51 ponton nyitott hétfőn. A pénteki záró értékéhez képest alig változott.
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A forint 0,3 százalékkal áll erősebben az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél az euróval és 0,5 százalékkal erősebben a dollárral és a svájci frankkal szemben.
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A 16 évesek választójoga nem példa nélküli Európában. Ausztriában 2007 óta minden országos, tartományi és önkormányzati választáson voksolhatnak a 16–17 évesek.
A világgazdasági folyamatokat vizsgálva a jegybank által júniusban meghatározott, 2 százalék alatti éves inflációs szint továbbra is reális.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,33 százalékot növekedve 148 632,55 ponton zárta a hetet.
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
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A kormány hangsúlyozta, hogy az okosmérők telepítési programja nem a rezsicsökkentés kivezetését készíti elő.
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A Tisza-frakció Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek.
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A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2069,35 pontos, 1,41 százalékos emelkedéssel 148 632,55 ponton zárt pénteken.
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