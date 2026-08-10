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Zár alá vettek egy vidéki telepet: veszélyes betegség pusztít, azonnal lépniük kell a magyar gazdáknak
Az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes, a sertéságazatban viszont nagy károkat okozhat, a szakemberek megtették a továbbterjedés megakadályozására tett intézkedéseket.
Afrikai sertéspestist (ASP) mutatott ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy Somogy vármegyei, mintegy 1850 állatot számláló lakócsai sertéstelepen. Az érintett állomány felszámolása már megkezdődött, a hatóságok pedig azonnali korlátozásokat vezettek be a betegség továbbterjedésének megakadályozására.
A laboratóriumi vizsgálat tegnap, augusztus 9-én erősítette meg a vírus jelenlétét, miután a hízósertéseknél láz, gyengeség, hasmenés és elhullás jelentkezett. Az országos főállatorvos azonnal elrendelte a gazdaság lezárását.
Mivel a térség a fertőzött vaddisznóállomány miatt már eddig is magas kockázatúnak számított, a hatóság a kitörés körül egy 3 kilométeres védő- és egy 10 kilométeres megfigyelési körzetet jelölt ki, ahol szigorú korlátozó intézkedéseket léptettek életbe. A szakemberek jelenleg is vizsgálják, miként juthatott be a vírus a telepre, és feltárják az esetleges kapcsolatokat más gazdaságokkal.
Bár a betegség az emberre nem veszélyes, a sertéságazat számára súlyos gazdasági károkat okozhat. A Nébih ezért nyomatékosan hívja fel a gazdák figyelmét a járványvédelmi szabályok maradéktalan betartására. Kiemelten fontos az állatok zártan tartása és annak megakadályozása, hogy akár közvetve is érintkezhessenek vaddisznókkal. Szokatlan megbetegedés vagy hirtelen elhullás esetén haladéktalanul értesíteni kell a szolgáltató állatorvost a további károk és a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében.
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