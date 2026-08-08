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Elkezdődött a Tisza frakcióülése: Hamarosan kiderül, kit jelölnek köztársasági elnöknek
Elkezdődött a Tisza parlamenti frakciójának ülése, ahol arról döntenek, kit jelölnek köztársasági elnöknek. A korábban megnevezett három jelölt közül választják ma ki az államfőjelöltet. Az új köztársasági elnököt várhatóan augusztus 11-én választhatja meg az Országgyűlés.
Ma fontos frakcióülést tartunk: a köztársasági elnök személyéről tárgyalunk – olvasható a Tisza parlamenti frakciójának Facebook-oldalán. Időközben Magyar Péter miniszterelnök egy posztban jelezte, hogy ő is megérkezett az ülésre, ahol döntenek a végleles államfő-jelöltjük személyéről.
Tegnap a miniszterelnök elárulta, hogy Fülöp Botond, Baka András és Romsics Ignác közül választ a frakció jelöltet. Magyar Péter szerint olyan államfőt keresnek, aki sem jelenleg, sem korábban nem töltött be pártpolitikai tisztséget, és képes lehet a nemzet egységének képviseletére. Forsthoffer Ágnes ezért nem merült fel jelöltként.
Az új államfőt az augusztus 11-ei ülésnapon választhatják meg Magyarország 8. köztársasági elnökévé. Mivel a Tisza-frakció létszáma meghaladja a kétharmados többséget, így vélhetően már az első szavazáson eldől az új köztársasági elnök személye.
Az Alaptörvény értelmében egyébként augusztus 19-ig kellene lebonyolítani a szavazást, ám Magyar Péter korábban megígérte, hogy augusztus 20-ára már új köztársasági elnöke lesz az országnak. Mivel az államfő a parlamenti voksolás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, az augusztus 11-i dátummal ez a vállalás teljesíthető.
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