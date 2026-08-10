Hogyan védekezhetnek a magyar városok a hőség ellen? - erről értekezik egy friss tanulmány.
Friss hírek érkeztek Paksról: megszólalt Magyar Péter, erre számíthatunk ma estétől
A Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog.
A Duna vízállása Pkasnál tovább emelkedett, hétfőn 10 órakor mínusz 120 centimétert mértek és a víz 27,2°C hőmérsékletű. Ez jó hír: elkezdhetik a turbinák visszakapcsolását. Múlt hét kedden - augusztus 4-én - milliméterekre voltunk attól, hogy a Paksi Atomerőművet az alacsony vízállás miatt teljesen le kelljen állítani, ugyanis a vízállás lehetetlenné tette volna a vízkivételt, ami az utolsó, még működő blokk vízkivételi eljárásának technikai alapfeltétele.
Pénteken már egészen kedvező helyzetről számolhattunk be: a Duna Paksnál három centimétert emelkedett egy nap alatt, és az emelkedő tendencia tovább folytatódott - írták a kormány honlapján. A jelentés szerint vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása csütörtökön 7 órakor -131 centiméter volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 28,2 Celsius-fok volt.
Hétfőn délelőtt Magyar Péter miniszterelnök a közösségi médiában közölt friss híreket Paksról. "A Duna vízszintje ma reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fog" - írta a posztban.
Címlapkép: Kiss Dániel, MTI/MTVA
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