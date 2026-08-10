Ez nem a forint napja volt: gyengüléssel zárt a magyar deviza, mutatjuk az árfolyamokat

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Hétfőn mintegy 0,3 százalékkal gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon, a 2026-os év elejéhez viszonyítva azonban továbbra is stabil, több százalékos erősödést mutat.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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