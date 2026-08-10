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Párizs, 2026. augusztus 10.Pádár Nikolett a női 4x200 gyorsváltó döntőjében a párizsi vizes Európa-bajnokságon az olimpiai vizesközpontban 2026. augusztus 10-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Elképesztő eredmény: ezüstérmet szerzett az Eb-n a magyar női váltó!

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 19:47

A női váltó hatalmasat harcolt, végül az utolsó hosszon lett meg az ezüstérem, a medencés válogatott első érme a viadalon.

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Ezüstérmet nyert a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Ugrai Panna összetételű magyar női 4x200 méteres gyorsváltó a párizsi úszó-Európa-bajnokság hétfői nyitónapján. A váltó ezzel a medencés számok első maygar érmét szerezték a kontinensviadalon.

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A magyar négyes 7:49,09 perces idővel ért célba. A verseny rendkívül kiélezett küzdelemben zajlott, és a "beúszó ember", Ugrai Panna csak az utolsó métereken előzte meg a német váltó tagját, megszerezve ezzel a második helyet. A versenyszámot a britek nyerték meg magabiztos fölénnyel.

Az úszó-Eb vasárnapig tart, itt korábban összeírtuk a teljes menetrendet:

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Augusztus 10-én, hétfőn veszi kezdetét a párizsi nagymedencés úszó-Európa-bajnokság: a kontinensviadalon huszonegy fős magyar válogatott lesz jelen a medencés számokban.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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