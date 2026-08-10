Elképesztő eredmény: ezüstérmet szerzett az Eb-n a magyar női váltó!

A női váltó hatalmasat harcolt, végül az utolsó hosszon lett meg az ezüstérem, a medencés válogatott első érme a viadalon.

Ezüstérmet nyert a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna és Ugrai Panna összetételű magyar női 4x200 méteres gyorsváltó a párizsi úszó-Európa-bajnokság hétfői nyitónapján. A váltó ezzel a medencés számok első maygar érmét szerezték a kontinensviadalon.

A magyar négyes 7:49,09 perces idővel ért célba. A verseny rendkívül kiélezett küzdelemben zajlott, és a "beúszó ember", Ugrai Panna csak az utolsó métereken előzte meg a német váltó tagját, megszerezve ezzel a második helyet. A versenyszámot a britek nyerték meg magabiztos fölénnyel.

Az úszó-Eb vasárnapig tart, itt korábban összeírtuk a teljes menetrendet:

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címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA