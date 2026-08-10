Hétfőn mintegy 0,3 százalékkal gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon.
Hamarosan kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülése: a köztársasági elnököt is megválasztják a héten, de még vannak nyitott kérdések
Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés eheti, kétnapos rendkívüli ülése hétfőn. Két új fideszes képviselői is esküt tehet, majd a parlament bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitáit folytatja le. Miután a múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az Országgyűlés nem ülésezett, a hivatalos honlapon olvasható javaslat szerint a képviselők hétfőn 13 órakor ülnek ismét össze.
Magyar Péter miniszterelnök és a frakciók napirend előtti felszólalásait követően leteheti esküjét két új honatya, Hortay Olivér (Fidesz-KDNP) és Palóc André (Fidesz-KDNP). Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a hónap elején jelentette be, hogy a két politikus foglalja el a mandátumáról lemondó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét és csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához. A két új képviselő eskütételét az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. Az Országgyűlés ezt követően indítványokhoz benyújtott módosító javaslatokat és bizottsági jelentéseket vitat meg.
Az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvények módosítása a szifiliszbetegség kiszűrésének és a várandós kezelésének mielőbbi megkezdésének érdekében teremti meg annak lehetőségét, hogy a fertőzésre vonatkozó adatot a várandósgondozást végzők akkor is láthassák, ha a szifiliszszűrés nem a gondozás keretében történt.
A közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítása többek között eltörli a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat, ahogy azt a szabályt is, hogy szakmai kérdésekben csak a Nemzeti Pedagógus Karral lehet egyeztetni.
A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítása megszünteti az akkumulátor-újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri diszkrecionális jogkört.
A közpénzügyi reformokkal összefüggő egyes államháztartási szabályok módosítása alapján a Költségvetési Tanács működéséhez szükséges forrásokat a költségvetésben, az Országgyűlés fejezetén belül elkülönítetten, fejezeti kezelésű előirányzatként biztosítják.
Napirenden szerepel a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása, ami a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben vállalt kötelezettségek teljesítésével, valamint a Területfejlesztési Alapba való befizetési kötelezettséggel összefüggő módosítást foglalja magában.
Az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítását a jogalkotók a rendőri feladatellátás során jelentkező párhuzamosságok csökkentésével indokolják. Emiatt a Terrorelhárítási Központ (TEK) október 1-jétől megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, de nevét megőrizve, országos hatáskörű szervezetként, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) irányítása alá kerül. Az Országgyűlési Őrség a jelenlegi formájában szintén megszűnik, a személyvédelmi feladatai a TEK-hez, az objektumvédelmi feladatai pedig a Készenléti Rendőrséghez kerülnek. Az Országgyűlési Őrség a jövőben a Készenléti Rendőrségen belül önálló igazgatóságként működik tovább, állományának tagjai megőrzik a rendőrökétől eltérő egyenruhájukat és illetményüket.
A központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról az általános vita során Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium (IM) parlamenti államtitkára azt mondta, hogy a hivatal önálló fejezetként fog megjelenni a 2026-os központi költségvetésben.
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Amennyiben a parlament elfogadja az erről szóló indítványt, szigorodnak a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara tisztségviselőinek összeférhetetlenségi feltételei. A jövőben a szervezetnek nem lehetnek tisztségviselői az országgyűlési vagy európai parlamenti képviselőjelöltek, a vármegyei közgyűlések elnökei és tagjai, a polgármesterek, a kormányzati politikai felsővezetők, valamint az agrártámogatási rendszerben az államháztartásról szóló törvény szerinti támogatóként eljáró kormánytisztviselők. Az agrárkamara tisztségviselői emellett nem tölthetnek be tisztséget politikai pártban.
A javaslat arra is kitér, hogy ha az országos elnökség a tagi tisztségek megszűnése miatt határozatképtelenné válik, akkor az új országos tisztségviselők megválasztásáig a kamarai biztos egy személyben gyakorolja az elnökség jogköreit.
Miután a tervek szerint az Országgyűlés kedden szavaz az új köztársasági elnökről, ezért a frakcióknak hétfő tíz óráig van lehetőségük benyújtani ajánlásaikat. A jelöléseket a házbizottság 12.30 órakor kezdődő ülésén tekinti át.
Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen.
A Tisza szombati frakcióülésén döntött arról, hogy Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelöli, a Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre, a párt hattagú parlamenti frakciója ugyanakkor egyedül hivatalos jelölést nem tud tenni.
Paksi ügy: ezért nem lehet az 1983-as paksi helyzetet a maihoz hasonlítani, hosszútávú megoldás kell
A Duna vízállásának változása és az Ausztriában az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége alapján a következő napokban a Duna vízszintjének néhányszor 10 cm-es emelkedése várható.
Hivatalos! Két jelölt közül az egyikük lehet Magyarországon az új köztársasági elnök: hamarosan szavaznak róla
Az Országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt.
Múlt hét kedden - augusztus 4-én - milliméterekre voltunk attól, hogy a Paksi Atomerőművet az alacsony vízállás miatt teljesen le kelljen állítani.
Célárcsökkentés érkezett az OTP-re. Az Autonomous Research 58 667 forintról 57 143 forintra csökkentette a bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát.
A forint 0,3 százalékkal áll erősebben az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél az euróval és 0,5 százalékkal erősebben a dollárral és a svájci frankkal szemben.
Már le is ment a szavazás a magyarországi választójogi korhatár csökkentéséről: sokakat meglep az eredmény
A 16 évesek választójoga nem példa nélküli Európában. Ausztriában 2007 óta minden országos, tartományi és önkormányzati választáson voksolhatnak a 16–17 évesek.
A világgazdasági folyamatokat vizsgálva a jegybank által júniusban meghatározott, 2 százalék alatti éves inflációs szint továbbra is reális.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,33 százalékot növekedve 148 632,55 ponton zárta a hetet.
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A Pénzcentrum eheti CashTag epizódjában Halász Árpád állatkoordinátort kerestük fel a Gödöllői Kutyasport Központban
A kormány hangsúlyozta, hogy az okosmérők telepítési programja nem a rezsicsökkentés kivezetését készíti elő.
Már megvan az államfő-jelölt, de mi jön most? Mutatjuk mikor léphet hivatalba az új köztársasági elnök
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A Tisza-frakció Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek.
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Magyar Péter miniszterelnök Facebook-videóban ismertette, mire fordítaná a kormány a Magyarország számára hozzáférhetővé vált uniós forrásokat.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2069,35 pontos, 1,41 százalékos emelkedéssel 148 632,55 ponton zárt pénteken.
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Megkezdődik az egykori Óbudai Gázgyár területén a Duna medrének szennyezését mérséklő első beavatkozást.
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