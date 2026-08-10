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Gazdaság

Hamarosan kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülése: a köztársasági elnököt is megválasztják a héten, de még vannak nyitott kérdések

Pénzcentrum/MTI
2026. augusztus 10. 07:24

Magyar Péter napirend előtti felszólalásával kezdődik az Országgyűlés eheti, kétnapos rendkívüli ülése hétfőn. Két új fideszes képviselői is esküt tehet, majd a parlament bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitáit folytatja le. Miután a múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az Országgyűlés nem ülésezett, a hivatalos honlapon olvasható javaslat szerint a képviselők hétfőn 13 órakor ülnek ismét össze.

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Magyar Péter miniszterelnök és a frakciók napirend előtti felszólalásait követően leteheti esküjét két új honatya, Hortay Olivér (Fidesz-KDNP) és Palóc André (Fidesz-KDNP). Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a hónap elején jelentette be, hogy a két politikus foglalja el a mandátumáról lemondó Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét és csatlakozik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjához. A két új képviselő eskütételét az interpellációk, az azonnali kérdések és a kérdések követik. Az Országgyűlés ezt követően indítványokhoz benyújtott módosító javaslatokat és bizottsági jelentéseket vitat meg.

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A javaslat arra is kitér, hogy ha az országos elnökség a tagi tisztségek megszűnése miatt határozatképtelenné válik, akkor az új országos tisztségviselők megválasztásáig a kamarai biztos egy személyben gyakorolja az elnökség jogköreit.

Miután a tervek szerint az Országgyűlés kedden szavaz az új köztársasági elnökről, ezért a frakcióknak hétfő tíz óráig van lehetőségük benyújtani ajánlásaikat. A jelöléseket a házbizottság 12.30 órakor kezdődő ülésén tekinti át.

Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének az írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat, annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen.

A Tisza szombati frakcióülésén döntött arról, hogy Baka Andrást, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét jelöli, a Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre, a párt hattagú parlamenti frakciója ugyanakkor egyedül hivatalos jelölést nem tud tenni.
Címlapkép: Getty Images
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