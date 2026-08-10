Nevetségesen olcsó tengerparti nyaralás vár az élelmes magyarokra: ezeken a helyeken szeptemberben is tombol a kánikula

A nyár már nem ér véget augusztusban: a mediterrán térségben szeptemberben is 26–32 fokos nappali csúcsok és 25–28 fokos tengervíz várják az utazókat, ezért a magyarok egyre inkább ekkor indulnak útnak, amikor kisebb a tömeg, olcsóbbak a repjegyek, és a népszerű úti célok, Málta, Kréta, Szardínia, Ciprus, Mallorca, Korfu vagy Antalya már nem a főszezon zsúfoltságát hozzák, hanem a helyek valódi ritmusát. A szeptemberi időjárási adatok stabil, sokéves klimatológiai átlagokon alapulnak.

Forró a nyár, és már nem is nagyon akar véget érni: a mediterrán térségben szeptemberben is olyan hőmérsékletek vannak, amelyek korábban csak a főszezonra voltak jellemzők. A magyar utazók pedig gyorsan alkalmazkodtak ehhez az új klímához. A szeptember ma már nem „olcsó utószezon”, hanem a nyár második felvonása: kevesebb tömeg, olcsóbb repjegyek, de továbbra is 26–32 fokos nappali csúcsok és meleg tenger várják azokat, akik ilyenkor indulnak útnak. Nem véletlen, hogy a keresések alapján a szeptemberi időjárás lett az egyik legnépszerűbb utazási témakör.

A magyarok kedvenc úti céljai ilyenkor szinte kivétel nélkül a mediterrán szigetek és tengerpartok: Málta, Kréta, Szardínia, Ciprus, Mallorca, Korfu, Rodosz vagy épp Antalya. Ezek a helyek szeptemberben is tele vannak élettel: a strandok még nyitva, a bárok és éttermek nem zárnak, a víz pedig sok helyen 25–28 fokos. A turisták száma ugyan csökken az augusztusi csúcs után, de a szeptember továbbra is erős hónap — Krétán és Mallorcán például ilyenkor is több százezer látogató fordul meg, a nagyobb városokban pedig a kulturális programok is visszatérnek a nyári szünet után. Aki ilyenkor utazik, nemcsak a jó időt kapja meg, hanem a helyek valódi ritmusát is: a piacokat, a helyiek által kedvelt éttermeket, a kevésbé zsúfolt strandokat.

A szeptemberi időjárási adatok stabil, sokéves klimatológiai átlagokon alapulnak, mert ilyen időtávra napi előrejelzés nem létezik. A hőmérsékleti és tengerhőfok‑adatok a Copernicus Climate Data Store, a NOAA Climate Normals és a MeteoBlue nyilvános adatbázisaiból származnak, amelyek a legmegbízhatóbb források a mediterrán térség éghajlati viszonyaira. Ezek alapján állítottuk össze, milyen időre számíthatnak azok, akik szeptemberben indulnak útnak.

Málta időjárás szeptember

Szeptemberben Málta még teljesen nyárias: 28–30 fok körüli nappali csúcsokkal, 22–24 fokos éjszakákkal. A tenger 26–27 fokos, gyakorlatilag fürdővíz. Csapadék alig van, a hónap végén fordulhat elő egy-egy zápor.

Kréta időjárás szeptember

Kréta szeptemberben 27–29 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 25–26 fokos. A levegő száraz, a szél mérsékelt, a csapadék minimális. A hónap második felében enyhül 25 fok környékére.

Szardínia időjárás szeptember

Szardínián szeptemberben 26–28 fok a nappali átlag, a tenger 24–25 fokos. A mediterrán ősz itt lassan indul, a hónap vége felé jelenhet meg némi csapadék, de a strandolás végig biztos.

Albánia időjárás szeptember

Az albán tengerpart szeptemberben 27–30 fokos nappali hőmérsékletet hoz, a víz 24–25 fokos. A páratartalom alacsonyabb, mint augusztusban, a csapadék ritka. A hegyvidéki részeken 20–24 fok körüli értékek jellemzők.

Ciprus időjárás szeptember

Ciprus szeptemberben még kifejezetten forró: 30–32 fokos nappali csúcsokkal, 26–27 fokos tengerrel. A hónap végén is csak 28 fokig hűl. Csapadék gyakorlatilag nincs.

Mallorca időjárás szeptember

Mallorcán 27–29 fokos nappali hőmérséklet várható, a tenger 25–26 fokos. A páratartalom mérséklődik, a hónap közepétől előfordulhat egy-egy mediterrán zápor, de a strandolást nem zavarja.

Bulgária időjárás szeptember

A bolgár tengerpart szeptemberben 24–27 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 23–24 fokos. A hónap eleje még teljesen nyárias, a vége már enyhébb, 22–24 fok körüli értékekkel. Csapadék kevés.

Menorca időjárás szeptember

Menorca 26–28 fokos nappali hőmérsékletet hoz, a tenger 25 fok körüli. A szél erősebb lehet, mint Mallorcán, de az idő stabilan napos, csapadék ritka.

Zakynthos időjárás szeptember

Zakynthos szeptemberben 27–29 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 25–26 fokos. A hónap végén enyhül 25 fok környékére, csapadék alig van.

Rodosz időjárás szeptember

Rodoszon szeptemberben 28–30 fok a nappali átlag, a tenger 26 fokos. A szél mérsékelt, a levegő száraz, csapadék szinte nulla. A hónap végén is 27 fok körül marad.

Bari időjárás szeptember

Bari szeptemberben 25–27 fokos nappali hőmérsékletet hoz, a tenger 23–24 fokos. A mediterrán ősz itt korábban indul, a hónap második felében előfordulhatnak záporok, de a hőmérséklet továbbra is kellemes.

Korfu időjárás szeptember

Korfu szeptemberben 26–28 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 25 fok körüli. A hónap végére nő a csapadék esélye, de a strandolás még mindig biztos.

Antalya időjárás szeptember

Antalya szeptemberben kifejezetten forró: 31–33 fokos nappali csúcsokkal, 28–29 fokos tengerrel. A páratartalom magas, csapadék ritka. A hónap végén is 30 fok körüli értékek várhatók.

Rimini időjárás szeptember

Rimini szeptemberben 24–26 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 22–23 fokos. A hónap második felében gyakoribbak a záporok, de a hőmérséklet továbbra is kellemes, 22–24 fok körül.