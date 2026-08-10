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Nevetségesen olcsó tengerparti nyaralás vár az élelmes magyarokra: ezeken a helyeken szeptemberben is tombol a kánikula
A nyár már nem ér véget augusztusban: a mediterrán térségben szeptemberben is 26–32 fokos nappali csúcsok és 25–28 fokos tengervíz várják az utazókat, ezért a magyarok egyre inkább ekkor indulnak útnak, amikor kisebb a tömeg, olcsóbbak a repjegyek, és a népszerű úti célok, Málta, Kréta, Szardínia, Ciprus, Mallorca, Korfu vagy Antalya már nem a főszezon zsúfoltságát hozzák, hanem a helyek valódi ritmusát. A szeptemberi időjárási adatok stabil, sokéves klimatológiai átlagokon alapulnak.
Forró a nyár, és már nem is nagyon akar véget érni: a mediterrán térségben szeptemberben is olyan hőmérsékletek vannak, amelyek korábban csak a főszezonra voltak jellemzők. A magyar utazók pedig gyorsan alkalmazkodtak ehhez az új klímához. A szeptember ma már nem „olcsó utószezon”, hanem a nyár második felvonása: kevesebb tömeg, olcsóbb repjegyek, de továbbra is 26–32 fokos nappali csúcsok és meleg tenger várják azokat, akik ilyenkor indulnak útnak. Nem véletlen, hogy a keresések alapján a szeptemberi időjárás lett az egyik legnépszerűbb utazási témakör.
A magyarok kedvenc úti céljai ilyenkor szinte kivétel nélkül a mediterrán szigetek és tengerpartok: Málta, Kréta, Szardínia, Ciprus, Mallorca, Korfu, Rodosz vagy épp Antalya. Ezek a helyek szeptemberben is tele vannak élettel: a strandok még nyitva, a bárok és éttermek nem zárnak, a víz pedig sok helyen 25–28 fokos. A turisták száma ugyan csökken az augusztusi csúcs után, de a szeptember továbbra is erős hónap — Krétán és Mallorcán például ilyenkor is több százezer látogató fordul meg, a nagyobb városokban pedig a kulturális programok is visszatérnek a nyári szünet után. Aki ilyenkor utazik, nemcsak a jó időt kapja meg, hanem a helyek valódi ritmusát is: a piacokat, a helyiek által kedvelt éttermeket, a kevésbé zsúfolt strandokat.
A szeptemberi időjárási adatok stabil, sokéves klimatológiai átlagokon alapulnak, mert ilyen időtávra napi előrejelzés nem létezik. A hőmérsékleti és tengerhőfok‑adatok a Copernicus Climate Data Store, a NOAA Climate Normals és a MeteoBlue nyilvános adatbázisaiból származnak, amelyek a legmegbízhatóbb források a mediterrán térség éghajlati viszonyaira. Ezek alapján állítottuk össze, milyen időre számíthatnak azok, akik szeptemberben indulnak útnak.
Málta időjárás szeptember
Szeptemberben Málta még teljesen nyárias: 28–30 fok körüli nappali csúcsokkal, 22–24 fokos éjszakákkal. A tenger 26–27 fokos, gyakorlatilag fürdővíz. Csapadék alig van, a hónap végén fordulhat elő egy-egy zápor.
Kréta időjárás szeptember
Kréta szeptemberben 27–29 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 25–26 fokos. A levegő száraz, a szél mérsékelt, a csapadék minimális. A hónap második felében enyhül 25 fok környékére.
Szardínia időjárás szeptember
Szardínián szeptemberben 26–28 fok a nappali átlag, a tenger 24–25 fokos. A mediterrán ősz itt lassan indul, a hónap vége felé jelenhet meg némi csapadék, de a strandolás végig biztos.
Albánia időjárás szeptember
Az albán tengerpart szeptemberben 27–30 fokos nappali hőmérsékletet hoz, a víz 24–25 fokos. A páratartalom alacsonyabb, mint augusztusban, a csapadék ritka. A hegyvidéki részeken 20–24 fok körüli értékek jellemzők.
Ciprus időjárás szeptember
Ciprus szeptemberben még kifejezetten forró: 30–32 fokos nappali csúcsokkal, 26–27 fokos tengerrel. A hónap végén is csak 28 fokig hűl. Csapadék gyakorlatilag nincs.
Mallorca időjárás szeptember
Mallorcán 27–29 fokos nappali hőmérséklet várható, a tenger 25–26 fokos. A páratartalom mérséklődik, a hónap közepétől előfordulhat egy-egy mediterrán zápor, de a strandolást nem zavarja.
Bulgária időjárás szeptember
A bolgár tengerpart szeptemberben 24–27 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 23–24 fokos. A hónap eleje még teljesen nyárias, a vége már enyhébb, 22–24 fok körüli értékekkel. Csapadék kevés.
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Menorca időjárás szeptember
Menorca 26–28 fokos nappali hőmérsékletet hoz, a tenger 25 fok körüli. A szél erősebb lehet, mint Mallorcán, de az idő stabilan napos, csapadék ritka.
Zakynthos időjárás szeptember
Zakynthos szeptemberben 27–29 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 25–26 fokos. A hónap végén enyhül 25 fok környékére, csapadék alig van.
Rodosz időjárás szeptember
Rodoszon szeptemberben 28–30 fok a nappali átlag, a tenger 26 fokos. A szél mérsékelt, a levegő száraz, csapadék szinte nulla. A hónap végén is 27 fok körül marad.
Bari időjárás szeptember
Bari szeptemberben 25–27 fokos nappali hőmérsékletet hoz, a tenger 23–24 fokos. A mediterrán ősz itt korábban indul, a hónap második felében előfordulhatnak záporok, de a hőmérséklet továbbra is kellemes.
Korfu időjárás szeptember
Korfu szeptemberben 26–28 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 25 fok körüli. A hónap végére nő a csapadék esélye, de a strandolás még mindig biztos.
Antalya időjárás szeptember
Antalya szeptemberben kifejezetten forró: 31–33 fokos nappali csúcsokkal, 28–29 fokos tengerrel. A páratartalom magas, csapadék ritka. A hónap végén is 30 fok körüli értékek várhatók.
Rimini időjárás szeptember
Rimini szeptemberben 24–26 fokos nappali hőmérsékletet ad, a tenger 22–23 fokos. A hónap második felében gyakoribbak a záporok, de a hőmérséklet továbbra is kellemes, 22–24 fok körül.
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