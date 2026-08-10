Erősen kezdi a hetet a forint

Erősödött kissé a forint a hét végén a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót hétfő reggel hat órakor 363,38 forinton jegyezték a péntek délután hat órai 363,66 forint után, a dollár jegyzése 314,57 forinton állt 314,66 után, a svájci franké pedig 388,73 forintra csökkent 389,53-ról.

A forint 0,3 százalékkal áll erősebben az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél az euróval és 0,5 százalékkal erősebben a dollárral és a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint 5,5 százaléka nyereségre tett szert az euróval, 3,9 százalékra a dollárral és 5,9 százalékra a svájci frankkal szemben.