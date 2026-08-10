A Duna vízállásának változása és az Ausztriában az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége alapján a következő napokban a Duna vízszintjének néhányszor 10 cm-es emelkedése várható.
Erősen kezdi a hetet a forint
Erősödött kissé a forint a hét végén a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót hétfő reggel hat órakor 363,38 forinton jegyezték a péntek délután hat órai 363,66 forint után, a dollár jegyzése 314,57 forinton állt 314,66 után, a svájci franké pedig 388,73 forintra csökkent 389,53-ról.
A forint 0,3 százalékkal áll erősebben az egy héttel korábbi, hétfői kezdésnél az euróval és 0,5 százalékkal erősebben a dollárral és a svájci frankkal szemben.
Az év eleje óta a forint 5,5 százaléka nyereségre tett szert az euróval, 3,9 százalékra a dollárral és 5,9 százalékra a svájci frankkal szemben.
Múlt hét kedden - augusztus 4-én - milliméterekre voltunk attól, hogy a Paksi Atomerőművet az alacsony vízállás miatt teljesen le kelljen állítani.
Célárcsökkentés érkezett az OTP-re. Az Autonomous Research 58 667 forintról 57 143 forintra csökkentette a bankra vonatkozó 12 havi célárfolyamát.
Hamarosan kezdődik a parlament kétnapos rendkívüli ülése: a köztársasági elnököt is megválasztják a héten, de még vannak nyitott kérdések
Miután a múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt az Országgyűlés nem ülésezett, a hivatalos honlapon olvasható javaslat szerint a képviselők hétfőn 13...
Már le is ment a szavazás a magyarországi választójogi korhatár csökkentéséről: sokakat meglep az eredmény
A 16 évesek választójoga nem példa nélküli Európában. Ausztriában 2007 óta minden országos, tartományi és önkormányzati választáson voksolhatnak a 16–17 évesek.
A világgazdasági folyamatokat vizsgálva a jegybank által júniusban meghatározott, 2 százalék alatti éves inflációs szint továbbra is reális.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,33 százalékot növekedve 148 632,55 ponton zárta a hetet.
Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.
A Pénzcentrum eheti CashTag epizódjában Halász Árpád állatkoordinátort kerestük fel a Gödöllői Kutyasport Központban
A kormány hangsúlyozta, hogy az okosmérők telepítési programja nem a rezsicsökkentés kivezetését készíti elő.
Már megvan az államfő-jelölt, de mi jön most? Mutatjuk mikor léphet hivatalba az új köztársasági elnök
Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója – erről szombaton döntöttek a képviselők.
A Tisza-frakció Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek.
Idén eddig csaknem tízezer szabadtéri tűz pusztított Magyarországon, mintegy 96 négyzetkilométernyi területet emésztve fel.
Elkezdődött a Tisza parlamenti frakciójának ülése, ahol arról döntenek, kit jelölnek köztársasági elnöknek.
Magyar Péter: gigászi lakásprogram indul Magyarországon, hatalmas változások jönnek az orvosi rendelőkben és iskolákban is
Magyar Péter miniszterelnök Facebook-videóban ismertette, mire fordítaná a kormány a Magyarország számára hozzáférhetővé vált uniós forrásokat.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 2069,35 pontos, 1,41 százalékos emelkedéssel 148 632,55 ponton zárt pénteken.
Tovább ketyeg az időzített bomba a Duna partján: lezárták a rákkeltő szennyezéssel érintett partszakaszt
Megkezdődik az egykori Óbudai Gázgyár területén a Duna medrének szennyezését mérséklő első beavatkozást.
Több mint 68 millió forintos bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal egy ismert hazai fodrászcikk-forgalmazóra.
Még mindig nehéz a helyzet a Paksi Atomerőműnél: alig tizedét termeli a megszokottnak, most jött a friss jelentés
Enyhülni látszik a Paksi Atomerőművet veszélyeztető helyzet: a Duna vízszintje Paksnál az elmúlt egy napban három centimétert emelkedett.
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Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.