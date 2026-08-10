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Sport, futball edzés, sportsérülés és emberek - sérült focista labdával a pályán. Fénykép férfi focista kékben, aki sérülten fekszik a pályán egy tiszta napon. Fókuszban a hagyományos labda.
Sport

Elragadta a hév a focistát: lépcsőaknába esett gólöröm közben, ráadásul a gól se volt érvényes + videó

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 18:44

Kettős balszerencse érte a Coritiba brazil védőjét, Jacy Maranhãót, aki gólörömében átugrott egy reklámtáblát, majd egy nyitott lépcsőaknába zuhant. A játékos megsérült a balesetben, ráadásul a videóbíró utólag érvénytelenítette a találatát.

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Könnyebben megsérült Joey Maranhão, a brazil Coritiba védője, mikor egy bajnoki meccsen a gólöröme részeként átugrott egy reklámtáblát. A futballista nem vette észre, hogy a tábla mögött nyitva van a lépcsőakna, így beleesett.

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A Chapecoense elleni bajnoki mérkőzésen a 29 éves hátvéd úgy hitte, megszerezte csapata második gólját. Az apai örömök elé néző játékos az ünneplés során a labdát a meze alá dugta, majd a szurkolók felé rohanva lendületből átugrotta a pálya szélén lévő reklámtáblát. Azt azonban nem vette észre, hogy közvetlenül a tábla mögött tátong a vendégcsapat öltözőjébe vezető nyitott lejáró, így a mélybe zuhant. Az ijesztő esetről itt egy videó:

Maranhão elkerülte a súlyos sérülést: némi ápolás után még megpróbálta folytatni a játékot, bokaficama miatt a második félidő elején le kellett cserélni. Figyelmetlenségét később azzal magyarázta, hogy védőként ritkán adódik lehetősége gólt szerezni, ezért túlságosan elragadta a hév.

Az esés és a sérülés után ráadásul az igazi feketeleves is megérkezett: a videóbíró (VAR) megvizsgálta az akciót, és les miatt érvénytelenítette a gólt, így a fájdalmas ünneplés teljesen hiábavalónak bizonyult. A Coritiba a meg nem adott találat és a hátvéd korai kiválása ellenére végül 2–1-re megnyerte a mérkőzést.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
4 órája
Ennyire be volt tépve vagy csak alapból ennyire sötét? Esetleg mindkettő egyszerre?
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