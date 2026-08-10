Elragadta a hév a focistát: lépcsőaknába esett gólöröm közben, ráadásul a gól se volt érvényes + videó

Kettős balszerencse érte a Coritiba brazil védőjét, Jacy Maranhãót, aki gólörömében átugrott egy reklámtáblát, majd egy nyitott lépcsőaknába zuhant. A játékos megsérült a balesetben, ráadásul a videóbíró utólag érvénytelenítette a találatát.

Könnyebben megsérült Joey Maranhão, a brazil Coritiba védője, mikor egy bajnoki meccsen a gólöröme részeként átugrott egy reklámtáblát. A futballista nem vette észre, hogy a tábla mögött nyitva van a lépcsőakna, így beleesett.

A Chapecoense elleni bajnoki mérkőzésen a 29 éves hátvéd úgy hitte, megszerezte csapata második gólját. Az apai örömök elé néző játékos az ünneplés során a labdát a meze alá dugta, majd a szurkolók felé rohanva lendületből átugrotta a pálya szélén lévő reklámtáblát. Azt azonban nem vette észre, hogy közvetlenül a tábla mögött tátong a vendégcsapat öltözőjébe vezető nyitott lejáró, így a mélybe zuhant. Az ijesztő esetről itt egy videó:

Maranhão elkerülte a súlyos sérülést: némi ápolás után még megpróbálta folytatni a játékot, bokaficama miatt a második félidő elején le kellett cserélni. Figyelmetlenségét később azzal magyarázta, hogy védőként ritkán adódik lehetősége gólt szerezni, ezért túlságosan elragadta a hév.

Az esés és a sérülés után ráadásul az igazi feketeleves is megérkezett: a videóbíró (VAR) megvizsgálta az akciót, és les miatt érvénytelenítette a gólt, így a fájdalmas ünneplés teljesen hiábavalónak bizonyult. A Coritiba a meg nem adott találat és a hátvéd korai kiválása ellenére végül 2–1-re megnyerte a mérkőzést.