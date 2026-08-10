A gyártócégeknek el kell engedniük a tökéletes jelölt keresését.
Az AI lökte be a motort: nagyot kaszáltak a cégek, erre senki nem számított
A befektetők szelektíven jutalmazták a várakozásokat felülmúló eredményeket, ami arra utal, hogy a fő számok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a mögöttes adatokra és a vállalati előrejelzésekre is.
Lendületes volt a profitnövekedés a második negyedévben a cégek körében, a vállalatok jelentős része felülteljesítette a piaci várakozásokat - erről ír friss elemzésében az Amundi. Bár továbbra is a technológiai és a technológiához kapcsolódó szektorok a nyereségnövekedés motorjai, más területek is hozzájárulnak ehhez, az AI-hoz kapcsolódó kereslet széles körben támogatja az eredményeket.
Az S&P 500 indexbe tartozó vállalatok mintegy 80%-a közzétette már az eredményeit. Az Egyesült Államok jó úton van egy újabb erős, második negyedéves gyorsjelentési szezon lezárásához; a már jelentett cégek tényleges eredményei és a még hátralévő vállalatok becsült eredményei együtt (blended earnings growth) körülbelül 52%-os éves növekedést mutatnak.
Az előző negyedévhez hasonlóan az átfogó mutatót ezúttal is felfelé húzták az úgynevezett „egyéb bevételek”, amelyek egyes nagy technológiai vállalatok más vállalatokban lévő részesedésein elért befektetési nyereségeihez kapcsolódnak, de az ettől megtisztított nyereségek is robusztusnak tűnnek.
A jelentést közzétevő vállalatok több mint 80%-a felülmúlta az előzetes várakozásokat, erre utoljára öt éve volt példa. Az eredménynövekedést leginkább a technológiai és a technológiához kapcsolódó szektorok húzták fel, de más szektorok is hozzájárultak ehhez. Kiemelkedő meglepetést hozott például az energetikai-, a pénzügyi-, az ipari- és az alapanyag-szektor.
Európában a „blended” nyereségnövekedés 26%-on áll. Komoly húzóerő az energetika, de az enélkül számított növekedés is stabilnak tűnik: erős maradt a pénzügyi szektor, ugyanakkor a ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok lassították a növekedést.
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A feltörekvő piacok kivételével a részvénypiacok mindenhol emelkedtek, mivel a befektetők az erős vállalati eredményekre figyeltek, a közel-keleti feszültségek enyhülésébe vetett hit pedig meredek esésbe fordította az olajárakat. Kiemelkedően teljesítettek az amerikai részvények, mivel az AI-sztori ismét lendületet kapott. Az olajárak estek, miután nőtt a forgalom élénkülésére vonatkozó várakozás a Hormuzi-szorosban. Az állampapírhozamok csökkentek, az arany ára pedig emelkedett, mivel a piacokon enyhültek a kamatemelési várakozások.
Az euróövezeti kompozit PMI júliusban 52-re emelkedett a júniusi 50-ről, és március óta először ismét a bővülési tartományba került. Jól indul a harmadik negyedév, mivel a javulás széles bázison nyugszik: a szolgáltatási szektor erőteljes fellendülést mutatva visszatért a növekedési tartományba, a feldolgozóipari termelés pedig tovább bővült. Júliusban a beszerzési költségek és az értékesítési árak növekedése is lassult, így enyhült a költségoldali inflációs nyomás is.
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