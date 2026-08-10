2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Modern, elegáns üzletemberek egy hihetetlenül futurisztikus és egyedi irodában
Vállalkozás

Az AI lökte be a motort: nagyot kaszáltak a cégek, erre senki nem számított

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 19:32

A befektetők szelektíven jutalmazták a várakozásokat felülmúló eredményeket, ami arra utal, hogy a fő számok mellett kiemelt figyelmet fordítanak a mögöttes adatokra és a vállalati előrejelzésekre is.  

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Lendületes volt a profitnövekedés a második negyedévben a cégek körében, a vállalatok jelentős része felülteljesítette a piaci várakozásokat - erről ír friss elemzésében az Amundi. Bár továbbra is a technológiai és a technológiához kapcsolódó szektorok a nyereségnövekedés motorjai, más területek is hozzájárulnak ehhez, az AI-hoz kapcsolódó kereslet széles körben támogatja az eredményeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az S&P 500 indexbe tartozó vállalatok mintegy 80%-a közzétette már az eredményeit. Az Egyesült Államok jó úton van egy újabb erős, második negyedéves gyorsjelentési szezon lezárásához; a már jelentett cégek tényleges eredményei és a még hátralévő vállalatok becsült eredményei együtt (blended earnings growth) körülbelül 52%-os éves növekedést mutatnak.

Az előző negyedévhez hasonlóan az átfogó mutatót ezúttal is felfelé húzták az úgynevezett „egyéb bevételek”, amelyek egyes nagy technológiai vállalatok más vállalatokban lévő részesedésein elért befektetési nyereségeihez kapcsolódnak, de az ettől megtisztított nyereségek is robusztusnak tűnnek.

A jelentést közzétevő vállalatok több mint 80%-a felülmúlta az előzetes várakozásokat, erre utoljára öt éve volt példa. Az eredménynövekedést leginkább a technológiai és a technológiához kapcsolódó szektorok húzták fel, de más szektorok is hozzájárultak ehhez. Kiemelkedő meglepetést hozott például az energetikai-, a pénzügyi-, az ipari- és az alapanyag-szektor.

Európában a „blended” nyereségnövekedés 26%-on áll. Komoly húzóerő az energetika, de az enélkül számított növekedés is stabilnak tűnik: erős maradt a pénzügyi szektor, ugyanakkor a ciklikus fogyasztási cikkeket gyártó vállalatok lassították a növekedést.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A feltörekvő piacok kivételével a részvénypiacok mindenhol emelkedtek, mivel a befektetők az erős vállalati eredményekre figyeltek, a közel-keleti feszültségek enyhülésébe vetett hit pedig meredek esésbe fordította az olajárakat. Kiemelkedően teljesítettek az amerikai részvények, mivel az AI-sztori ismét lendületet kapott. Az olajárak estek, miután nőtt a forgalom élénkülésére vonatkozó várakozás a Hormuzi-szorosban. Az állampapírhozamok csökkentek, az arany ára pedig emelkedett, mivel a piacokon enyhültek a kamatemelési várakozások.

Az euróövezeti kompozit PMI júliusban 52-re emelkedett a júniusi 50-ről, és március óta először ismét a bővülési tartományba került. Jól indul a harmadik negyedév, mivel a javulás széles bázison nyugszik: a szolgáltatási szektor erőteljes fellendülést mutatva visszatért a növekedési tartományba, a feldolgozóipari termelés pedig tovább bővült. Júliusban a beszerzési költségek és az értékesítési árak növekedése is lassult, így enyhült a költségoldali inflációs nyomás is.

 
Címlapkép: Getty Images
#vállalkozás #tőzsde #profit #növekedés #technológia #előrejelzés #elemzés #vállalatok #mesterséges intelligencia #ai #befektetők

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:00
21:01
20:30
20:03
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 10.
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 10.
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
2026. augusztus 10.
Lehullt a lepel a nagy fogyástévhitről: ezt rengeteg magyar rosszul tudta eddig
2026. augusztus 10.
Nevetségesen olcsó tengerparti nyaralás vár az élelmes magyarokra: ezeken a helyeken szeptemberben is tombol a kánikula
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 10. hétfő
Lőrinc
33. hét
Augusztus 10.
A biodízel nemzetközi napja
Augusztus 10.
Lusta nap
Ajánlatunk
Vállalkozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Elszálltak a remények a magyar munkahelyeken: évek óta nem látott fordulat jön a fizetéseknél
2
2 hónapja
Ekkora pénzt szakított 2025-ben Gáspár Laci: nem semmi lóvé landolt az énekes zsebében
3
3 hete
Döntött a kormány: kötelező NAV-ellenőrzés jön rengeteg magyarnak – ez nyithatja ki a kaput az uniós pénzek előtt
4
2 hete
Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter
5
2 hónapja
Elárulta Pachert Balázs, miért kellett valójában bezárni a BALAZS KICKS flagship store-ját
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szindikált hitel
Olyan nagyhitel, mely nyújtásának kockázatát egy bank nem tudja, vagy nem akarja felvállalni, ezért a hitel nyújtására bankokból álló konzorciumot, - szindikátust -, szervez. Így bár egy hitelszerződés jön létre, az adóssal szemben több hitelnyújtó áll, megosztva a terheket és a kockázatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 19:01
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 18:01
Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyeredet? Lássuk, mennyire igazodsz el a városrészek között!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 10. 20:32
Súlyos árat fizethet, aki lebetonozta az udvarát: ezt sok magyar nem is tudja