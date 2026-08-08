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Gazdaság

Már megvan az államfő-jelölt, de mi jön most? Mutatjuk mikor léphet hivatalba az új köztársasági elnök

Pénzcentrum
2026. augusztus 8. 15:02

Baka Andrást jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója – erről szombaton döntöttek a képviselők. Ha hivatalosan is benyújtják a jelölést, az Országgyűlés várhatóan augusztus 11-én szavaz az új államfőről, aki Sulyok Tamást követheti a tisztségben. 

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Ahogy beszámoltunk róla, Baka Andrást jelöli államfőnek a Tisza parlamenti frakciója, a képviselőcsoport erről szombaton, titkos szavazáson döntött. Az MTI összeszedte a legfontosabb tudnivalókat a következő napok menetrendjével kapcsolatban. 

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Az Országgyűlés azért választ új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sulyok Tamás államfő mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt, jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke látja el.

A Tisza-frakciónak Baka András hivatalos jelölését - amelyhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének, 40 képviselőnek az írásbeli ajánlása szükséges - jövő hétfőn 10 óráig kell benyújtania. A határidőig beérkezett jelöléseket a házbizottság aznapi, 12.30 órakor kezdődő ülésén tekintik át.

A Mi Hazánk július végén azt közölte, hogy Tóth Máté energiajogászt javasolja a köztársasági elnöki tisztségre, a párt hattagú parlamenti frakciója azonban egyedül hivatalos jelölést nem tud tenni. A 42 tagú Fidesz-frakció egyedül, illetve közösen a 8 tagú KDNP-frakcióval is jelölhetne, de mindkét képviselőcsoport közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyok Tamás államfő eltávolítását.

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Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke korábban azt mondta: a keddi szavazás várhatóan 9:40-kor kezdődik, és a voksok összeszámolásával együtt körülbelül egy-másfél órát vesz igénybe.

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Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja meg a képviselők kétharmadának szavazatával. Ha az első szavazás eredménytelen, akkor a második szavazás során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet szavazni, és nincs szükség kétharmados többségre. Ha a második szavazás is eredménytelen, akkor ismételt jelölés alapján új választást kell tartani.

Hallerné Nagy Anikó tájékoztatása szerint az új államfő, megválasztása esetén, esküt tesz és beszédet mond az Országgyűlés előtt, előzetes bemutatkozást azonban várhatóan nem tart. A megválasztott köztársasági elnök a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, vagyis az augusztus 20-i ünnepnapon már új köztársasági elnöke lesz az országnak.
Címlapkép: Getty Images
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