Vége a megszokott éttermezésnek Magyarországon? Drasztikus lépésre szánták el magukat, ebből mi lesz?

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A vendéglátóipari szervezet célja egy olyan rendszerszintű javaslatcsomag kidolgozása, amely az ágazat egymással összefüggő kihívásaira átfogó és gyakorlati megoldásokat szeretne kínálni.
Több szereplő bevonásával újítaná meg a hazai turizmust és vendéglátást az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete, amely széles körű társadalmi és szakmai egyeztetésre bocsátotta friss stratégiai munkaanyagát.
Az egyesület közleménye szerint felismerte, hogy a vendéglátás jelenlegi kihívásai – köztük az adózási környezet, a munkaerőhiány, az adminisztrációs terhek, az energiaárak és a belföldi fizetőképes kereslet alakulása – mára elválaszthatatlanul összefonódtak.
A stratégiai koncepció az egyesület szerint éppen ezért egységként kezeli a turizmust, a gasztronómiát, a szakképzést és a hazai mezőgazdaságot. A dokumentum részletesen kitér egyebek mellett az NTAK-adatszolgáltatás egyszerűsítésére, a borravaló szabályozására, a vidéki desztinációk fejlesztésére, valamint az éttermek és a hazai termelők közötti kapcsolatok erősítésére.
Asztalos István, a szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy a puszta kritika helyett konkrét megoldási irányokat vázoltak fel, és arra kérik a szakma képviselőit, hogy osszák meg észrevételeiket, jelezzék az esetleges véleménykülönbségeket vagy gyakorlati kiegészítéseiket.
Az ágazat versenyképességének növelése messze túlmutat a vendéglátóhelyek egyéni érdekein. Egy jól működő turisztikai és gasztronómiai rendszer a hazai termelőket is helyzetbe hozza, munkahelyeket őriz meg, és hozzájárul ahhoz, hogy a belföldi vendégek jobb ár-érték arányú szolgáltatásokat vehessenek igénybe
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- fogalmazott az elnök.
A beérkező javaslatokat az egyesület rendszerezi és beépíti a végleges koncepcióba, a megosztóbb kérdéseket pedig további egyeztetésekre és hatásvizsgálatokra bocsátja. A végső cél egy olyan széles körű, gyakorlati tapasztalatokra épülő szakmai csomag összeállítása, amely stabil alapot nyújthat a döntéshozókkal folytatott jövőbeli tárgyalásokhoz a hazai vendéglátás megújítása érdekében.
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