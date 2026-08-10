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Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyeredet? Lássuk, mennyire igazodsz el a városrészek között!

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 18:01

A főváros kerületei és városrészei elsőre talán egyszerű témának tűnnek - a többség tudja, hol van Terézváros, vagy pl. a Rózsadomb -, viszont Budapest térképén számos olyan városrésznév szerepel, amelynek pontos helyét még a helyiek közül sem mindenki ismeri. A történelmi városrészek, a közismert negyedek és a kevésbé ismert elnevezések között könnyű elveszni – különösen azért, mert a kerülethatárok és a városrészek nem mindig esnek egybe a hétköznapi térhasználattal. A mai kvíz során próbára teheted a tudásod a fővárosi városrészek kapcsán. Lássuk, tudod-e melyik kerülethez tartozik a Városliget, Tabán, Hűvösvölgy, Wekerletelep vagy éppen Ferihegy.

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Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyeredet? Lássuk, mennyire igazodsz el a városrészek között!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerűbbel. Melyik kerület városrésze a Városliget?
V.
XIV.
II.
IX.
2/10 kérdés
Melyik kerület városrésze a Tabán?
XII. kerület
XI. kerület
I. kerület
II. kerület
3/10 kérdés
Melyik negyed nem a VIII. kerület egyik városrésze?
Corvinnegyed
Palotanegyed
Magdolnanegyed
Diplomatanegyed
4/10 kérdés
Melyik kerületben található Hűvösvölgy?
XXII. Kerület
II. kerület
III. kerület
XII. kerület
5/10 kérdés
Melyik kerületben található Csillagtelep, Királyerdő és Szigetcsúcs városrész is?
III.
XVII.
XXI.
XII.
6/10 kérdés
Melyik nem a III. kerület egyik városrésze az alábbiak közül?
Káposztásmegyer
Békásmegyer
Kaszásdűlő
Csillaghegy
7/10 kérdés
Melyik kerület városrésze Ferihegy?
XXIII.
XVIII.
XVII.
XVI.
8/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik nem a XI. kerület városrésze?
Kelenföld
Gazdagrét
Nagytétény
Kamaraerdő
9/10 kérdés
Melyik kerület része a Wekerletelep városrész?
XX.
XIX.
XVIII.
XXI.
10/10 kérdés
Melyik kerülethez tartozott 2013 előtt a Margitsziget városrész, mielőtt a főváros közvetlen igazgatása alá került, egyedi irányítószámmal (1007)?
I.
XIII.
II.
V.
Címlapkép: Getty Images
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