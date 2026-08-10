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A főváros kerületei és városrészei elsőre talán egyszerű témának tűnnek - a többség tudja, hol van Terézváros, vagy pl. a Rózsadomb -, viszont Budapest térképén számos olyan városrésznév szerepel, amelynek pontos helyét még a helyiek közül sem mindenki ismeri. A történelmi városrészek, a közismert negyedek és a kevésbé ismert elnevezések között könnyű elveszni – különösen azért, mert a kerülethatárok és a városrészek nem mindig esnek egybe a hétköznapi térhasználattal. A mai kvíz során próbára teheted a tudásod a fővárosi városrészek kapcsán. Lássuk, tudod-e melyik kerülethez tartozik a Városliget, Tabán, Hűvösvölgy, Wekerletelep vagy éppen Ferihegy.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyeredet? Lássuk, mennyire igazodsz el a városrészek között! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerűbbel. Melyik kerület városrésze a Városliget? V. XIV. II. IX. Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik kerület városrésze a Tabán? XII. kerület XI. kerület I. kerület II. kerület Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik negyed nem a VIII. kerület egyik városrésze? Corvinnegyed Palotanegyed Magdolnanegyed Diplomatanegyed Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik kerületben található Hűvösvölgy? XXII. Kerület II. kerület III. kerület XII. kerület Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik kerületben található Csillagtelep, Királyerdő és Szigetcsúcs városrész is? III. XVII. XXI. XII. Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik nem a III. kerület egyik városrésze az alábbiak közül? Káposztásmegyer Békásmegyer Kaszásdűlő Csillaghegy Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik kerület városrésze Ferihegy? XXIII. XVIII. XVII. XVI. Következő kérdés 8/10 kérdés Az alábbiak közül melyik nem a XI. kerület városrésze? Kelenföld Gazdagrét Nagytétény Kamaraerdő Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik kerület része a Wekerletelep városrész? XX. XIX. XVIII. XXI. Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik kerülethez tartozott 2013 előtt a Margitsziget városrész, mielőtt a főváros közvetlen igazgatása alá került, egyedi irányítószámmal (1007)? I. XIII. II. V. Eredmények

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