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A tőzsdei pénzügyi növekedést ábrázoló diagram sötét háttér előtt.
Gazdaság

Jól teljesített a Budapesti Értéktőzsde a héten: a kisebb forgalom sem állította meg a növekedést

Pénzcentrum
2026. augusztus 9. 20:04

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,33 százalékot növekedve 148 632,55 ponton zárta a hetet. Az összforgalom 120,5 milliárd forintról 108,5 milliárd forintra csökkent heti összevetésben, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek. 

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Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. a tőzsdei kereskedést befolyásoló heti események közül kiemelte, hogy céláremelés érkezett az OTP-re, a héten megjelent gyorsjelentés alapján ugyanakkor a társaság második negyedéves teljesítménye gyengébben alakult a várakozásoknál.

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A Molra ugyancsak érkezett céláremelés a héten, a péntek hajnalban közzétett beszámolója pedig felülmúlta az előrejelzéseket. A másik két vezető kibocsátó is közzétette a második negyedéves számait, ezek alapján a Richter jól teljesített, míg a Magyar Telekom jelentése nem okozott meglepetést a befektetők körében.

A BÉT részvényindexe a kedvező nemzetközi hangulat hatására történelmi csúcson zárt már hétfőn is, miközben az elemzők a héten megjelenő jelentésekre készültek. Kedden újabb BUX-rekord született, ám szerdán csökkenéssel ért véget a kereskedés.

A visszaesést az okozhatta, hogy az OTP második negyedéves gyorsjelentése alulmúlta az előrejelzéseket, a Mol pedig az olaj világpiaci árának csökkenése miatt nem tudott erősödni. A csökkenés csütörtökön folytatódott, pénteken viszont a kedvező nemzetközi hangulatnak, valamint a Mol várakozásokat meghaladó jelentésének köszönhetően a BUX emelkedéssel fejezte be a hetet.

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  • A héten a legnagyobb mértékben a Richter erősödött, részvényeinek árfolyama a múlt heti záráshoz képest 4,41 százalékkal emelkedve elérte a 12 320 forintot, összforgalma a 15,2 milliárd forintot.
  • A Mol 2,65 százalékkal erősödve 4650 forinton zárt pénteken 21,4 milliárd forintos heti forgalom mellett.
  • Az OTP 0,15 százalékos növekedéssel 46 890 forinton fejezte be a hetet, forgalma megközelítette a 64 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom 1,82 százalékkal gyengülve 2696 forintra csökkent, heti forgalma meghaladta a 4,2 milliárd forintot.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2,30 százalékkal emelkedve 9 650,69 ponton állt meg a pénteki zárásra.
Címlapkép: Getty Images
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