Jól teljesített a Budapesti Értéktőzsde a héten: a kisebb forgalom sem állította meg a növekedést

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 1,33 százalékot növekedve 148 632,55 ponton zárta a hetet. Az összforgalom 120,5 milliárd forintról 108,5 milliárd forintra csökkent heti összevetésben, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek.

Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. a tőzsdei kereskedést befolyásoló heti események közül kiemelte, hogy céláremelés érkezett az OTP-re, a héten megjelent gyorsjelentés alapján ugyanakkor a társaság második negyedéves teljesítménye gyengébben alakult a várakozásoknál.

A Molra ugyancsak érkezett céláremelés a héten, a péntek hajnalban közzétett beszámolója pedig felülmúlta az előrejelzéseket. A másik két vezető kibocsátó is közzétette a második negyedéves számait, ezek alapján a Richter jól teljesített, míg a Magyar Telekom jelentése nem okozott meglepetést a befektetők körében.

A BÉT részvényindexe a kedvező nemzetközi hangulat hatására történelmi csúcson zárt már hétfőn is, miközben az elemzők a héten megjelenő jelentésekre készültek. Kedden újabb BUX-rekord született, ám szerdán csökkenéssel ért véget a kereskedés.

A visszaesést az okozhatta, hogy az OTP második negyedéves gyorsjelentése alulmúlta az előrejelzéseket, a Mol pedig az olaj világpiaci árának csökkenése miatt nem tudott erősödni. A csökkenés csütörtökön folytatódott, pénteken viszont a kedvező nemzetközi hangulatnak, valamint a Mol várakozásokat meghaladó jelentésének köszönhetően a BUX emelkedéssel fejezte be a hetet.

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A héten a legnagyobb mértékben a Richter erősödött, részvényeinek árfolyama a múlt heti záráshoz képest 4,41 százalékkal emelkedve elérte a 12 320 forintot, összforgalma a 15,2 milliárd forintot.

erősödött, részvényeinek árfolyama a múlt heti záráshoz képest 4,41 százalékkal emelkedve elérte a 12 320 forintot, összforgalma a 15,2 milliárd forintot. A Mol 2,65 százalékkal erősödve 4650 forinton zárt pénteken 21,4 milliárd forintos heti forgalom mellett.

2,65 százalékkal erősödve 4650 forinton zárt pénteken 21,4 milliárd forintos heti forgalom mellett. Az OTP 0,15 százalékos növekedéssel 46 890 forinton fejezte be a hetet, forgalma megközelítette a 64 milliárd forintot.

0,15 százalékos növekedéssel 46 890 forinton fejezte be a hetet, forgalma megközelítette a 64 milliárd forintot. A Magyar Telekom 1,82 százalékkal gyengülve 2696 forintra csökkent, heti forgalma meghaladta a 4,2 milliárd forintot.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 2,30 százalékkal emelkedve 9 650,69 ponton állt meg a pénteki zárásra.