Rendkívüli bejelentés az MNB-től: újraindul a magyar kriptoóriás, félmillió hazai befektető örülhet

A Magyar Nemzeti Bank engedélyével a CoinCash az első — és jelenleg egyetlen — magyar székhelyű kriptoeszköz-szolgáltató, amely az Európai Unió egységes kriptoszabályozása (MiCA) alatt működhet. Az ország legnagyobb kriptobrókersége a következő hónapokban újraindítja szolgáltatásait.

A Magyar Nemzeti Bank 2026. július 20-án kriptoeszköz-szolgáltatói (CASP) tevékenységi engedélyt adott a CoinCash-t működtető Tiwala Solutions Kft.-nek (határozatszám: H-EN-III-450/2026). A közel egy évtizede működő CoinCash ezzel az első magyar vállalkozás, amely a MiCA-rendelet alapján, hazai jegybanki engedéllyel nyújthat kriptoeszköz-szolgáltatásokat — összesen hat szolgáltatástípusra kiterjedő, a régióban is kiemelkedően széles jogosultsági körrel.

Miért történelmi jelentőségű az engedély?

Az Európai Unió MiCA-rendelete (Markets in Crypto-Assets) 2024 végétől egységes, banki szigorúságú keretbe terelte a kriptoeszköz-szolgáltatásokat. Magyarország az uniós tagállamok közül az egyik legszigorúbb utat választotta: a hazai jogalkotó az EU-ban a legkorábbi, 2025. július 1-jei megfelelési határidőt írta elő, a nemzetközi gyakorlatban egyedülálló kiegészítő követelményekkel. Ebben a környezetben a hazai kriptopiac szereplőinek túlnyomó része felhagyott a tevékenységével, vagy külföldi engedély alá menekült.

A CoinCash volt az egyetlen magyar szolgáltató, amely vállalta és végigvitte a teljes hazai engedélyezési eljárást. A 2025 márciusában benyújtott kérelmet az MNB több körös, kivételesen alapos vizsgálatnak vetette alá, a most kiadott engedély így nemcsak egy vállalat, hanem az egész magyar kriptopiac számára mérföldkő: bizonyítja, hogy magyar tulajdonú, itthon adózó, hazai felügyelet alatt álló szereplőként is meg lehet felelni Európa egyik legszigorúbb szabályozási környezetének.

Az engedély hat MiCA szerinti szolgáltatásra terjed ki: kriptoeszközök letétkezelése és nyilvántartása, kriptoeszközök pénzre váltása, kriptoeszközök egymás közötti átváltása, kriptoeszközökre vonatkozó tanácsadás, portfóliókezelés, valamint kriptoeszköz-átküldési szolgáltatás. Ez a szolgáltatási kör messze túlmutat az egyszerű váltási tevékenységen, és a becslések szerint mintegy 500 ezer hazai kriptobefektető számára teremt felügyelt, magyar nyelvű, itthoni alternatívát.

Tíz év: a bányagépektől a jegybanki engedélyig

A CoinCash története 2017-ben, két alapító GPU-bányászati kísérletével indult, és még ugyanabban az évben megtalálta valódi profilját: a kriptoeszköz-váltást és a Bitcoin-ATM-hálózatot. Az első automata 2017 novemberében állt üzembe, néhány éven belül pedig a cég építette ki Magyarország legnagyobb Bitcoin-ATM-hálózatát, miközben online platformja a hazai kriptokereskedelem egyik meghatározó szereplőjévé vált.

A 2021-es MrCoin-akvizíció, a magyar kriptopiac legjelentősebb konszolidációs tranzakciója piacvezetővé tette a vállalatot, amely csúcsidőszakában közel 30 fős csapattal, tízezres nagyságrendű aktív ügyfélkört szolgált ki. A cég a kezdetektől a szabálykövetésre építette működését: elsők között integrálta a nemzetközi gyakorlatban is piacvezető ügyfél-azonosítási és csalás megelőző rendszereket, önálló compliance-szervezetet épített, és éveken át szoros szakmai párbeszédben állt a felügyelettel.

A 2025-ös szabályozási szigorítás a cég történetének legnehezebb döntését hozta el: a CoinCash 2025 decemberében — ügyfelei érdekét és a jogkövetést szem előtt tartva — önként, teljes körűen felfüggesztette szolgáltatásait az engedélyezési eljárás lezárultáig. Az alapítók a köztes időszakban saját forrásból tartották fenn a vállalatot.

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Amikor 2017-ben kétfős csapatként, rengeteg tervvel és néhány bányagéppel elindultunk, senki nem gondolta volna, hogy szűk egy évtizeddel később a magyar jegybank engedélyével, európai szabályozás alatt működő pénzügyi szolgáltatóként írunk történelmet. Tavaly decemberben önként állítottuk le a működésünket, mert azt vallottuk: ügyfeleink bizalma többet ér néhány hónap bevételénél. A mai nap igazolja, hogy jól döntöttünk. Ez az engedély nemcsak a CoinCash, hanem a magyar kriptopiac nagykorúvá válásának pillanata — és büszkék vagyunk arra, hogy ezt egy magyar tulajdonú cég érte el elsőként.

- fogalmazott Mogyorósi Attila, társalapító, ügyvezető.

Az engedély mögött tizenhat hónapnyi intenzív munka és tíz évnyi építkezés áll. Mától kezdve végre azzal foglalkozhatunk, amivel mindig is szerettem volna: az ügyfelekkel és a szolgáltatásaink fejlesztésével, hiszen soha többé nem kell bizonyítgatnunk, hogy legitim üzletet folytatunk. A csapat már az újraindításon dolgozik: célunk, hogy ügyfeleink a lehető leghamarabb, a megszokott színvonalon, de az eddiginél szélesebb szolgáltatási palettával érhessék el a CoinCash-t.

- tette hozzá Galántai Gábor, társalapító.

Újraindulás: mi várható a következő hónapokban?

A CoinCash az engedély birtokában megkezdte a működés újraindításának előkészítését. A szolgáltatások a következő hónapokban fokozatosan válnak elérhetővé; a meglévő ügyfeleket a vállalat közvetlenül értesíti a visszatérés pontos menetrendjéről és az újraindulás részleteiről. Az engedélyezett szolgáltatási körnek köszönhetően a paletta a korábbinál szélesebb lesz: a váltási szolgáltatások mellett idővel a letétkezelés, a tanácsadás és a portfóliókezelés is megjelenik a kínálatban.