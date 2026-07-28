Iránykereséssel kezdődhet a keddi kereskedés. A BÉT részvényindexe, a BUX 1002,32 pontos, 0,7 százalékos emelkedéssel 144 473,37 ponton zárt hétfőn.
Rendkívüli lépés a legnépszerűbb magyar állampapírnál: milliárdos spórolás indult a háttérben, erre kevesen számítottak
Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) július elején több mint 100 milliárd forint értékben vásárolt vissza magas kamatozású Fix Magyar Állampapírokat. Ezzel a lépéssel az állam a korábbi, 7 százalékos kamatterheket kedvezőbb finanszírozásra cserélte, ami évente nagyságrendileg 1,5 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek - közölte a Portfolio.
Július közepére váratlanul visszaesett a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) kintlévő állománya, amely a június végi 5004 milliárd forintos történelmi csúcsról 4974 milliárd forintra csökkent. Ez a jelenség azért is számított rendkívülinek, mert a lakosság továbbra is aktívan vásávalta a kötvényeket, a visszaesést pedig a papírok lejárata sem magyarázta, hiszen az első sorozatok csak 2027-ben járnak le. A háttérben valójában nem a lakossági befektetők hirtelen eladásai, hanem az ÁKK tudatos piaci beavatkozása állt.
A statisztikák szerint a visszaesés elsősorban a legmagasabb, 7 százalékos kamatozású sorozatokat érintette. Az ÁKK a forgalmazók, így a bankok és brókercégek saját számláin lévő állományokból vásárolta vissza ezeket a papírokat.
A forgalmazóknál azért halmozódhat fel jelentős mennyiségű állampapír, mert amikor egy ügyfél a lejárat előtt visszaváltja a befektetését, a pénzintézet azt először a saját számlájára vásárolja meg. Ezt követően a papírokat megtarthatják, továbbértékesíthetik más befektetőknek, vagy akár vissza is adhatják az államnak. Mivel a forgalmazóknál lévő állomány után is kamatot kell fizetni, az állam részéről logikus lépés volt a drágább adósság leépítése.
Ez a művelet lényegében egy hitelkiváltásnak felel meg, amellyel az állam a korábbi, 7 százalékos kamatozású kötelezettségeit váltja ki a jelenlegi, jóval kedvezőbb piaci feltételek mellett, hiszen az új FixMÁP-sorozatok kamata már csak 5,5 százalék. Így minden egymilliárd forintnyi adósság olcsóbbra cserélésével a korábbi 70 millió helyett mindössze 55 millió forint kamatot kell kifizetni évente.
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