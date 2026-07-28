2026. július 28. kedd Szabolcs
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
UNESCO világörökségi helyszín; Magyar Parlament, magyar kormány
Megtakarítás

Rendkívüli lépés a legnépszerűbb magyar állampapírnál: milliárdos spórolás indult a háttérben, erre kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. július 28. 15:28

Az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) július elején több mint 100 milliárd forint értékben vásárolt vissza magas kamatozású Fix Magyar Állampapírokat. Ezzel a lépéssel az állam a korábbi, 7 százalékos kamatterheket kedvezőbb finanszírozásra cserélte, ami évente nagyságrendileg 1,5 milliárd forint megtakarítást jelent az adófizetőknek - közölte a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Július közepére váratlanul visszaesett a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) kintlévő állománya, amely a június végi 5004 milliárd forintos történelmi csúcsról 4974 milliárd forintra csökkent. Ez a jelenség azért is számított rendkívülinek, mert a lakosság továbbra is aktívan vásávalta a kötvényeket, a visszaesést pedig a papírok lejárata sem magyarázta, hiszen az első sorozatok csak 2027-ben járnak le. A háttérben valójában nem a lakossági befektetők hirtelen eladásai, hanem az ÁKK tudatos piaci beavatkozása állt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A statisztikák szerint a visszaesés elsősorban a legmagasabb, 7 százalékos kamatozású sorozatokat érintette. Az ÁKK a forgalmazók, így a bankok és brókercégek saját számláin lévő állományokból vásárolta vissza ezeket a papírokat.

Kapcsolódó cikkeink:

A forgalmazóknál azért halmozódhat fel jelentős mennyiségű állampapír, mert amikor egy ügyfél a lejárat előtt visszaváltja a befektetését, a pénzintézet azt először a saját számlájára vásárolja meg. Ezt követően a papírokat megtarthatják, továbbértékesíthetik más befektetőknek, vagy akár vissza is adhatják az államnak. Mivel a forgalmazóknál lévő állomány után is kamatot kell fizetni, az állam részéről logikus lépés volt a drágább adósság leépítése.

Ez a művelet lényegében egy hitelkiváltásnak felel meg, amellyel az állam a korábbi, 7 százalékos kamatozású kötelezettségeit váltja ki a jelenlegi, jóval kedvezőbb piaci feltételek mellett, hiszen az új FixMÁP-sorozatok kamata már csak 5,5 százalék. Így minden egymilliárd forintnyi adósság olcsóbbra cserélésével a korábbi 70 millió helyett mindössze 55 millió forint kamatot kell kifizetni évente.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A pénzügyi piacokon tapasztalható hozamcsökkenést kihasználva a júliusi visszavásárlási hullám jelentős megtakarítást eredményezett a költségvetésnek. Az adósságkezelő jelezte, hogy a tranzakció nem számít újdonságnak a gyakorlatukban, és a kedvező piaci környezet fennmaradása esetén az idei évben további hasonló visszavásárlásokat terveznek.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #kamat #megtakarítás #állampapír #államadósság #kötvény #költségvetés #ákk #hozam #állampapír hozamok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:03
15:28
15:20
15:18
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 27. 16:50
Hőkupola előtt állunk - Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 28. 14:57
Felmondott a Central Médiacsoport kommunikációs vezetője
A Media1 információi szerint Roczkó Zsuzsa július végével távozik a Central Médiacsoporttól, ahol tö...
Bankmonitor  |  2026. július 28. 10:16
Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből? - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: Jó lenne félretenni, de miből? Ez nem kif...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 27. 19:33
Macys Inc - kereskedés
Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örülte...
Holdblog  |  2026. július 27. 08:00
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, m...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 28.
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni
2026. július 27.
Az augusztus 20-i tűzijáték lehet a Tisza-kormány nagy vizsgája: sikerül lebontani az előző elit monopóliumát?
2026. július 28.
Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
2026. július 28.
Tovább mélyül a nyugdíjszakadék: akár 80 ezer forinttal kevesebbet is kaphatnak a magyar idősek ebben a megyében a fővárosiaknál
2026. július 28.
Mi folyik itt? Papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település: nagyon nem élnek luxusban a helyiek
NAPTÁR
Tovább
2026. július 28. kedd
Szabolcs
31. hét
Július 28.
A hepatitisz világnapja
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 június: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán júniusban
2
2 hónapja
Mennyi pénzt illik adni esküvőre 2026-ban? Ezt írja elő az esküvői etikett
3
3 hete
Ide vezetett Orbánék készpénz-mániája: kiderült, miért félnek ennyire a bankoktól a magyarok
4
2 hete
Csapdába eshetnek az 50 feletti magyar szülők: a tehermentes családi ház miatt mehet tönkre a gyerekek jövője?
5
5 napja
Tetemes vagyonnal köszönt le Sulyok Tamás: luxusnyugdíjas lesz a leváltott államfő
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diverzifikáció
a vállalkozások által alkalmazott aktív, célratörő üzletpolitika, melynek eredményeként új termékekkel és szolgáltatásokkal bővül vagy teljesen megváltozik a vállalkozás tevékenysége, növekszik a piaci részesedése és meggyorsul fejlődése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 28. 16:03
Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
Pénzcentrum  |  2026. július 28. 14:53
Harmadfokú hőségriasztást adtak ki: letarolja Magyarországot a kánikula, ez már nem játék
Agrárszektor  |  2026. július 28. 15:33
Olyan összeomlás jöhet a húsiparban, amire a Covid óta nem volt példa