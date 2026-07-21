Elárulta mestertervét Varga Mihály: így tervez a kamatokkal az MNB a közel-keleti helyzet miatt

A Varga Mihály jegybankelnök iránymutatását követő döntést elsősorban a vártnál alacsonyabb infláció és a javuló pénzpiaci folyamatok indokolták, a jegybank pedig a nyár folyamán további kamatvágásokat is elképzelhetőnek tart.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot keddi ülésén - erről a Pénzcenturm is beszámolt. A Monetáris Tanács határozata alapján az alapkamat mérséklésével párhuzamosan az egynapos betéti kamat 4,75 százalékra, míg az egynapos hitelkamat 6,75 százalékra csökkent. A lépést az tette lehetővé, hogy a júniusi infláció a vártnál is kedvezőbben alakult, és 1,7 százalékra lassult, ami leginkább az élelmiszerárak mérséklődésének köszönhető. Ezzel párhuzamosan csökkentek a lakossági inflációs várakozások, és a hazai eszközök alacsony kockázati felára is támogatta a monetáris lazítást.

Az MNB kitart a korábbi iránymutatása mellett, így amennyiben a kedvező folyamatok fennmaradnak, a pozitív reálkamat megőrzése mellett a nyár folyamán nyílhat még tér a kamatok csökkentésére. Bár a világpiaci energiaárak emelkedése és az amerikai–iráni közel-keleti konfliktus kiéleződése kockázatot jelent, a hazai makrogazdasági mutatók stabilak. A reálbérek emelkedése dinamikus, a munkanélküliség nemzetközi összevetésben is alacsony, miközben az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is bővülést mutat - írják a közleményben.

A nemzetközi környezetet vizsgálva a piacok az Európai Központi Bank és a Federal Reserve részéről is egy-egy kamatemelést áraznak az év végéig, és a japán jegybank is szigoríthat. Ezzel szemben a régiós versenytársak, vagyis a lengyel és a román jegybank júliusban nem változtattak az irányadó kamatszinteken.

A hazai jegybank előrejelzése szerint az áremelkedés üteme az idei év hátralévő részében és jövőre is a 3 százalékos cél alatt marad, az infláció pedig 2028 első felében térhet vissza tartósan a jegybanki célhoz. A kamatcsökkentési ciklus őszi folytatásáról, valamint a további lépésekről a szeptemberben megjelenő, frissített Inflációs jelentés alapján dönt majd a Monetáris Tanács.

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címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA