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Budapest, 2026. február 11.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond a Johannita Rend új központjának átadóünnepségén Budapesten 2026. február 11-én.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Elárulta mestertervét Varga Mihály: így tervez a kamatokkal az MNB a közel-keleti helyzet miatt

Pénzcentrum
2026. július 21. 15:23

A Varga Mihály jegybankelnök iránymutatását követő döntést elsősorban a vártnál alacsonyabb infláció és a javuló pénzpiaci folyamatok indokolták, a jegybank pedig a nyár folyamán további kamatvágásokat is elképzelhetőnek tart.

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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot keddi ülésén - erről a Pénzcenturm is beszámolt. A Monetáris Tanács határozata alapján az alapkamat mérséklésével párhuzamosan az egynapos betéti kamat 4,75 százalékra, míg az egynapos hitelkamat 6,75 százalékra csökkent. A lépést az tette lehetővé, hogy a júniusi infláció a vártnál is kedvezőbben alakult, és 1,7 százalékra lassult, ami leginkább az élelmiszerárak mérséklődésének köszönhető. Ezzel párhuzamosan csökkentek a lakossági inflációs várakozások, és a hazai eszközök alacsony kockázati felára is támogatta a monetáris lazítást.

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Az MNB kitart a korábbi iránymutatása mellett, így amennyiben a kedvező folyamatok fennmaradnak, a pozitív reálkamat megőrzése mellett a nyár folyamán nyílhat még tér a kamatok csökkentésére. Bár a világpiaci energiaárak emelkedése és az amerikai–iráni közel-keleti konfliktus kiéleződése kockázatot jelent, a hazai makrogazdasági mutatók stabilak. A reálbérek emelkedése dinamikus, a munkanélküliség nemzetközi összevetésben is alacsony, miközben az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom is bővülést mutat - írják a közleményben.

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címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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