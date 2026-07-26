2026. július 26. vasárnap Anna, Anikó
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
|
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy idős hölgy laptop segítségével elemzi számlájának pénzügyi helyzetét, majd kitölti a csekket szegénység
Gazdaság

A nyugdíjkatasztrófa előtt kellene megszorítani: időzített bomba a magyar családtámogatási rendszer?

Pénzcentrum
2026. július 26. 14:03

Az OECD 2026-os országjelentése alapján Magyarország európai szinten is a leginkább veszélyeztetett államok közé tartozik a társadalom idősödésének gazdasági következményei miatt. A szervezet arra figyelmeztet, hogy a kiadások megugrása és az adóbevételek ezzel párhuzamos visszaesése miatt a jelenlegi, adókedvezményekre és készpénzes családtámogatásokra épülő rendszer hosszú távon fenntarthatatlan. Átfogó reformok – köztük a gyermekellátási kapacitások bővítése és az adóalap szélesítése – nélkül az országnak fájdalmas költségvetési kiigazításokkal kell majd szembenéznie - jelentette a Portfolio.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A népességfogyás és a társadalom elöregedése nemcsak a gazdasági növekedést fogja vissza, hanem a költségvetést is egyre nehezebb helyzetbe hozza. Bár az idősödés kapcsán a legtöbben a megugró egészségügyi és szociális kiadásokra gondolnak, az OECD a kieső adóbevételek jelentős mértékére is felhívja a figyelmet. A hazai demográfiai nyomás folyamatosan erősödik, hiszen 2070-re a nyugdíjasok száma 23 százalékkal nőhet, miközben a munkaképes korú lakosság 18 százalékkal zsugorodik, így egy nyugdíjasra már kevesebb mint két aktív korú lakos jut majd. Emiatt az idősödéssel összefüggő közkiadások – elsősorban a nyugdíjrendszer terhei miatt – 2025 és 2070 között a GDP 5,5 százalékának megfelelő mértékben emelkedhetnek. A szakértők kiemelik, hogy a tehernövekedés jelentős része már 2030 és 2045 között jelentkezik, vagyis a probléma egyáltalán nem a távoli jövő kérdése.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar költségvetés sebezhetőségét tovább fokozza az adórendszer szerkezete, amely közvetve az idősebb korosztálynak kedvez. Mivel Magyarországon a személyi jövedelemadót és a járulékokat túlnyomórészt a középkorú, aktív lakosság fizeti, az ő társadalmi arányuk csökkenése komoly bevételkiesést idéz majd elő. A helyzetet tovább nehezíti a nyugdíjak teljes szja-mentessége, valamint az idősek által gyakrabban igénybe vett termékek és szolgáltatások kedvezményes áfakulcsa. A számítások szerint, ha az adórendszer változatlan marad, pusztán a népesség elöregedésének közvetlen hatásai miatt a magyar adóbevétel 2070-re a GDP 2,1 százalékának megfelelő összeggel csökkenhet.

Kapcsolódó cikkeink:

A jelentés részletesen elemzi a gyermekvállalást ösztönző adókedvezmények és készpénzes támogatások hatékonyságát is, ami komoly figyelmeztetés a hazai gazdaságpolitika számára. A nemzetközi és a hazai kutatások egyaránt azt mutatják, hogy ezek a megoldások rendkívül költségesek, miközben csak elenyésző és átmeneti módon képesek növelni a születésszámot. Erre példa a 2026-ban bevezetett új anyasági szja-mentesség is, amely a GDP 0,6 százalékát emésztheti fel a költségvetésből, miközben a termékenységi rátát érdemben alig javítja. Egy ilyen bizonytalan hatású, de jelentős bevételkiesést okozó intézkedés hosszú távon csak mélyíti a demográfiai válságot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a közvetlen pénzügyi ösztönzők helyett sokkal tartósabb eredményt hoz a megfizethető bölcsődei és óvodai hálózat fejlesztése, valamint a munka és a magánélet rugalmas összeegyeztetésének támogatása.

Az OECD konkrét ajánlásokat fogalmazott meg a költségvetési mozgástér növelésére és az idősödő társadalom okozta sokk enyhítésére. A javaslatok között szerepel a családi adókedvezmények felülvizsgálata, az adóalap szélesítése, a források átcsoportosítása a gyermekellátási szolgáltatások javítására, a kedvezményes áfakulcsok felülbírálata, valamint – jóllehet ez politikailag rendkívül kényes kérdés – a nyugdíjak adóztatásának megfontolása egy jelentős alapmentességi küszöb biztosítása mellett.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelentés szerint a Tisza-kormány eddigi és tervezett intézkedéseinek egy része egybevág az OECD ajánlásaival. Ebbe a körbe tartozik a kora gyermekkori fejlesztési kapacitások bővítése, a családbarát munkahelyek ösztönzése, a gyermekfelügyelethez való hozzáférés javítása, valamint az egyszülős családok Fidesz-kormányok idején bevezetett támogatásának célzottabbá tétele. Ugyanakkor a nemzetközi szervezet közgazdászai arra is figyelmeztetnek, hogy a készpénzes családtámogatások további jelentős bővítése, valamint a nyugdíjrendszer és a költséges adókedvezmények felülvizsgálatának hiánya a jövőben komoly feszültségekhez vezethet. A következő évek kulcskérdése az lesz, hogy Magyarország képes lesz-e időben, fokozatos reformokkal kezelni a demográfiai kihívásokat, vagy megvárja, amíg a költségvetési helyzet kényszerű és fájdalmas kiigazításokat tesz szükségessé.
Címlapkép: Getty Images
#adókedvezmény #szja #költségvetés #gazdaság #nyugdíjrendszer #oecd #demográfia #családtámogatás #elöregedés #népességfogyás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:01
14:31
14:13
14:03
13:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 24. 16:45
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Holdblog  |  2026. július 25. 12:47
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a be...
MEDIA1  |  2026. július 24. 20:57
Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új, ideiglenes Döntőbizottságait
Pataki Ágnes Balázs Béla-díjas producert, Tóth Csaba producert, a Magyar Elektronikus Műsorszolgálta...
Bankmonitor  |  2026. július 24. 13:16
Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet...
ChikansPlanet  |  2026. július 24. 08:00
Itt a valaha volt legerősebb El Nio, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Nio az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei l...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 26.
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 26.
Már szinte biztos, teljesen átalakul Budapest forgalmas része: ennek sok autós nem fog örülni
2026. július 26.
Íme a magyar ökofalu, ahol gyakorlatilag nullázták a rezsit: így spórolnak milliókat a mindennapokon
2026. július 25.
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
NAPTÁR
Tovább
2026. július 26. vasárnap
Anna, Anikó
30. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Véget érhet a nyugalom: búcsút inthetünk a 360 forintos eurónak?
2
23 órája
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
3
7 órája
Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek
4
1 napja
Örülhetnek a gázzal fűtő magyarok: hamarosan feleződhet a gáz ára, de előbb még jön a feketeleves
5
6 napja
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
PÉNZÜGYI KISOKOS
Uncommitted hitelszerződés
A következő három esetet jelentheti: a hitelkeret ügyfél által igénybe nem vett részét a bank jogosult bármikor, feltétel nélkül, azonnali hatállyal felmondani vagy nincs érvényben a keretre vonatkozóan kötelező érvényű ajánlat vagy a hitelkeret nem kerül leszerződésre, mindig csak a keret alatti egyedi konkrét lehívások.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 26. 13:16
Hivatalos, új futam jön a 2026-os F1-naptárban: itt pótolják az elhalasztott bahreini versenyhétvégét
Pénzcentrum  |  2026. július 26. 13:03
Már szinte biztos, teljesen átalakul Budapest forgalmas része: ennek sok autós nem fog örülni
Agrárszektor  |  2026. július 26. 14:02
Súlyos lemaradásban a magyarok: kiderült, mit eszünk a hazai zöldségek helyett