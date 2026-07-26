A Xiaomi által vezetett kínai technológiai és autóipari óriások az európai prémium autópiac meghódítására készülnek.
Felfoghatatlan eurómilliárdok zúdulhatnak Magyarországra: a gazdasági növekedést is égbe lökheti a Tisza terve?
A tízmilliárd eurós uniós helyreállítási alap hatalmas lehetőséget és egyúttal komoly adminisztratív kihívást jelent Magyarország számára. Mivel a korábban benyújtott tervezet megvalósíthatatlanná vált, az új Tisza-kormány teljesen átdolgozta a dokumentumot. A szoros határidők miatt a sikeres forráslehíváshoz augusztus végéig minden vállalást teljesíteni kell, ám a támogatások beáramlása érezhető gazdasági fellendülést és látványos infrastrukturális fejlesztéseket eredményezhet.
Cserneczky Tamás fejlesztéspolitikai szakértő az EUrologus és a HVG közös podcastjában rámutatott, hogy bár az Európai Uniót gyakran éri az a vád, hogy nehézkesen reagál a hirtelen változásokra, az uniós intézmények ezúttal néhány hónap alatt komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy Magyarország hozzájusson a megítélt összegekhez.
A hazai államigazgatásra váró munka neheze azonban még csak most következik. Az előírt mérföldköveket augusztus 31-ig kell teljesíteni, az erről szóló dokumentációt pedig szeptemberben szükséges benyújtani, amelyet követően az Európai Bizottságnak decemberig kell elbírálnia a kérelmet.
Amennyiben az eljárás sikerrel zárul, a támogatások felhasználásának eredményei viszonylag hamar érezhetővé válnak a mindennapokban. A szakértő várakozásai szerint egy-két éven belül új, a helyreállítási alapból finanszírozott szerelvények állhatnak forgalomba a vasúti és a HÉV-vonalakon. Ezzel párhuzamosan néhány éven belül jelentősen bővülhetnek a kollégiumi kapacitások is, ami a férőhelyek növelésével enyhítheti a lakásbérleti piacra nehezedő nyomást, és kedvező hatást gyakorolhat a bérleti díjakra.
A helyreállítási terv tízmilliárd eurós keretén felül várhatóan hasonló nagyságrendű egyéb uniós forrás is megmozdul majd. Ennek nemzetgazdasági jelentősége óriási, hiszen legutóbb, amikor ekkora volumenű közösségi támogatás áramlott be az országba, a magyar gazdaság négy százalékot elérő vagy azt meghaladó növekedést produkált.
A nyugdíjkatasztrófa előtt kellene megszorítani: időzített bomba a magyar családtámogatási rendszer?
Az OECD 2026-os országjelentése alapján Magyarország európai szinten is a leginkább veszélyeztetett államok közé tartozik
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
Az új kormány jelentős fordulatot hajtott végre a hazai energiapolitikában azzal, hogy 2030-ig 4000 megawattnyi új szélerőmű-kapacitás kiépítését teszi lehetővé.
A Tisza Párt dr. Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelöli alkotmánybírónak.
Hatalmas, 76 milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Suzuki esztergomi gyárában
Figyelmeztet a Levéltár igazgatója: súlyos lelki teher vár sok magyar családra, ha nyilvánosak lesznek az ügynökakták
A kormány által benyújtott új törvényjavaslat értelmében egy hatvan-hetvenezer nevet tartalmazó, bárki számára online kutatható adatbázis készül az állambiztonsági iratokból.
Bár a februárban kirobbant amerikai–iráni konfliktus és az európai gáztárolók alacsony töltöttsége miatt a gázárak az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek, fizikai hiánytól idén sem kell...
Csődvédelmet kért a pénzügyi nehézségekkel küzdő Varta.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján Christine Lagarde elnök egyértelművé tette, hogy az intézmény üdvözli az euró bevezetésére irányuló szándékokat,
Az ország legnagyobb kriptobrókersége a következő hónapokban újraindítja szolgáltatásait.
A Pénzcentrumnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője és Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője értékelte, kik lehetnek az új uniós költségvetés nyertesei és vesztesei.
Egyre nagyobb a baj, átlépte a 100 dolláros szintet az olaj: olyan krízis fenyeget, ami a magyar benzinkutakat is letarolhatja
Az áremelkedést elsősorban az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációja, a szaúdi tartályhajókat ért vörös-tengeri támadások, valamint a kazah olajexport leállása fűti
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Sorra tűnnek el a tízezrek a magyarok bankszámláiról: szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában
A Bankmonitor Számlamonitor szolgáltatása azt mutatja meg, hogy a tényleges számlahasználat alapján mennyibe kerül a bankolás.
Május óta nem került ennyibe egy hordó olaj, Trump pedig már közölte, ki tart ezért felelősnek.
Újabb áfacsökkentéseket lengetett be Magyar Péter: itt az érintett termékek listája, erre készül a kormány
A szerdai kormányülést követően tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő, akik ismertették a kabinet legfontosabb döntéseit.
Kiderült, mennyit kérnek ma a magyar sztárok egyetlen fellépésért: milliókat kaszálnak 40 perc alatt
Elszálltak a fellépői díjak Magyarországon: egy top előadó akár egymilliót is elkér 40 percért
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.