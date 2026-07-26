Felfoghatatlan eurómilliárdok zúdulhatnak Magyarországra: a gazdasági növekedést is égbe lökheti a Tisza terve?

A tízmilliárd eurós uniós helyreállítási alap hatalmas lehetőséget és egyúttal komoly adminisztratív kihívást jelent Magyarország számára. Mivel a korábban benyújtott tervezet megvalósíthatatlanná vált, az új Tisza-kormány teljesen átdolgozta a dokumentumot. A szoros határidők miatt a sikeres forráslehíváshoz augusztus végéig minden vállalást teljesíteni kell, ám a támogatások beáramlása érezhető gazdasági fellendülést és látványos infrastrukturális fejlesztéseket eredményezhet.

Cserneczky Tamás fejlesztéspolitikai szakértő az EUrologus és a HVG közös podcastjában rámutatott, hogy bár az Európai Uniót gyakran éri az a vád, hogy nehézkesen reagál a hirtelen változásokra, az uniós intézmények ezúttal néhány hónap alatt komoly erőfeszítéseket tettek azért, hogy Magyarország hozzájusson a megítélt összegekhez.

A hazai államigazgatásra váró munka neheze azonban még csak most következik. Az előírt mérföldköveket augusztus 31-ig kell teljesíteni, az erről szóló dokumentációt pedig szeptemberben szükséges benyújtani, amelyet követően az Európai Bizottságnak decemberig kell elbírálnia a kérelmet.

Amennyiben az eljárás sikerrel zárul, a támogatások felhasználásának eredményei viszonylag hamar érezhetővé válnak a mindennapokban. A szakértő várakozásai szerint egy-két éven belül új, a helyreállítási alapból finanszírozott szerelvények állhatnak forgalomba a vasúti és a HÉV-vonalakon. Ezzel párhuzamosan néhány éven belül jelentősen bővülhetnek a kollégiumi kapacitások is, ami a férőhelyek növelésével enyhítheti a lakásbérleti piacra nehezedő nyomást, és kedvező hatást gyakorolhat a bérleti díjakra.

A helyreállítási terv tízmilliárd eurós keretén felül várhatóan hasonló nagyságrendű egyéb uniós forrás is megmozdul majd. Ennek nemzetgazdasági jelentősége óriási, hiszen legutóbb, amikor ekkora volumenű közösségi támogatás áramlott be az országba, a magyar gazdaság négy százalékot elérő vagy azt meghaladó növekedést produkált.