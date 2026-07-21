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Most jelentették be: megvan a kamatdöntés, vajon újra csökkent az alapkamat?
Újabb 25 bázisponttal csökkent a jegybanki alapkamat, folytatódik tehát a csökkentési ciklus.
Az elemzői várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot. Az irányadó ráta mérséklésével párhuzamosan a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal lejjebb tolódott.
A döntés értelmében az egynapos jegybanki betét kamata 4,75 százalékra, míg a kamatfolyosó felső határát jelentő egynapos fedezett hitel kamata 6,75 százalékra mérséklődött.
A testület legutóbb júniusban hajtott végre kamatcsökkentést, amikor az alapkamatot szintén 25 bázispontos lépéssel mérsékelték 6 százalékra, a kamatfolyosó hasonló mértékű eltolása mellett.
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