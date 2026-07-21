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Gazdaság

Most jelentették be: megvan a kamatdöntés, vajon újra csökkent az alapkamat?

Pénzcentrum
2026. július 21. 14:07

Újabb 25 bázisponttal csökkent a jegybanki alapkamat, folytatódik tehát a csökkentési ciklus.

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Az elemzői várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi ülésén 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot. Az irányadó ráta mérséklésével párhuzamosan a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal lejjebb tolódott.

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A döntés értelmében az egynapos jegybanki betét kamata 4,75 százalékra, míg a kamatfolyosó felső határát jelentő egynapos fedezett hitel kamata 6,75 százalékra mérséklődött.

A testület legutóbb júniusban hajtott végre kamatcsökkentést, amikor az alapkamatot szintén 25 bázispontos lépéssel mérsékelték 6 százalékra, a kamatfolyosó hasonló mértékű eltolása mellett.
Címlapkép: Getty Images
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