2026. július 26. vasárnap Anna, Anikó
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
|
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kétszáz forint - magyar pénz
Gazdaság

Kulcsfontosságú adatok érkeznek Magyarországról: ezen áll vagy bukik 2026 gazdasági eredménye?

Pénzcentrum
2026. július 26. 08:01

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a bruttó hazai termékről (GDP), a turisztikai szálláshelyek forgalmáról, a külkereskedelemről, a lakásépítésekről és az ipari termelői árakról is közöl adatokat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Szerdán közli a KSH a turisztikai szálláshelyek júniusi forgalmának adatait. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6 százalékkal több, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január-májusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. A belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal több (közel 3,2 millió, illetve 3,3 millió) volt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Csütörtökön jelenik meg a GDP II. negyedévi első becslésének adata, és a külkereskedelmi forgalom júniusi statisztikája. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 első negyedévében a nyers és a szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal emelkedett. A GDP 2026. első negyedévi 1,7 százalékos növekedéséhez legnagyobb mértékben, 1,4 százalékponttal a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan. Az ipar teljesítménye 0,2 százalékponttal segítette a növekedést, míg az építőiparé 0,1 százalékponttal mérsékelte azt. A mezőgazdaságnak nem volt érdemi hatása a bruttó hazai termék alakulására.

Kapcsolódó cikkeink:

Májusban az euróban számolt export 7,4 százalékkal, az import 6,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A kivitel értéke 13,2 milliárd euró , a behozatalé 12,7 milliárd euró volt. Az aktívum elérte az 502 millió eurót, az egyenleg 160 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,5 százalékkal nőtt, a behozatalban 3,8 százalékkal csökkent a tavaly májusihoz viszonyítva. A cserearány 4,4 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 11 százalékkal, a dollárral szemben 14 százalékkal erősödött. Az év első öt hónapjában az export 5,3 százalékkal 65,984 milliárd euróra nőtt, az import 8,4 százalékkal 62,542 milliárd euróra. A 3,442 milliárd euró exporttöbblet exporttöbblet 1,520 milliárd euróval csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

Pénteken adja ki a KSH az ipari termelői árak júniusi statisztikáit, valamint a lakásépítések, építési engedélyek első félévi adatsorát. Májusban az ipari termelői árak, két hónap növekedés után ismét csökkentek, 0,7 százalékkal, a belföldi értékesítés árai éves összehasonlításban 1,9 százalékkal nőttek az áprilisi 2,2 százalék után, az exportárak csökkenése pedig 1,8 százalékra gyorsult az előző havi 0,5 százalékról. Egy hónap alatt a belföldi értékesítési árak 1,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 1,9 százalékkal csökkentek májusban, így az ipari termelői árak összességében 1,7 százalékkal visszaestek áprilishoz viszonyítva.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64 százalékkal, 9291-re nőtt. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2 százalékkal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A községekben csökkent az új lakások száma, 9,8 százalékkal. A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 955 új lakásának 87 százaléka három kerületben épült fel: a XIII. kerületben 294, a X. kerületben 278, a XI. kerületben pedig 256 új lakást vettek használatba.
Címlapkép: Getty Images
#turizmus #lakásépítés #ksh #gazdaság #import #export #statisztika #gdp #külkereskedelem #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:26
08:20
08:11
08:01
07:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 24. 16:45
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Holdblog  |  2026. július 25. 12:47
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a be...
MEDIA1  |  2026. július 24. 20:57
Kinevezték a Nemzeti Filmintézet új, ideiglenes Döntőbizottságait
Pataki Ágnes Balázs Béla-díjas producert, Tóth Csaba producert, a Magyar Elektronikus Műsorszolgálta...
Bankmonitor  |  2026. július 24. 13:16
Millókat spórolhat 2026-ban a lakásvásárláson
Ma talán minden eddiginél nehezebb dolga van egy lakásvásárlónak az ingatlanpiac és a kamatkörnyezet...
ChikansPlanet  |  2026. július 24. 08:00
Itt a valaha volt legerősebb El Nio, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Nio az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei l...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 26.
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 25.
Egyszerű trükkel spórolnak egy vagyont az élelmes magyarok 2026-ban: íme legális, teljesen ingyenes módszer
2026. július 25.
2026 augusztusa igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2026. július 24.
Nem várt egészségügyi veszély fenyegeti a magyarokat: egyre többen száműzik ezt az alapvető élelmiszert az asztalukról
NAPTÁR
Tovább
2026. július 26. vasárnap
Anna, Anikó
30. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Véget érhet a nyugalom: búcsút inthetünk a 360 forintos eurónak?
2
2 hete
Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
3
6 napja
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
4
24 órája
Örülhetnek a gázzal fűtő magyarok: hamarosan feleződhet a gáz ára, de előbb még jön a feketeleves
5
16 órája
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Egyszerű (clean) inkasszó
Olyan beszedési megbízás, melynél a fizetési okmányok mellé a megbízó nem mellékeli a kereskedelmi okmányokat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 26. 06:06
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
Pénzcentrum  |  2026. július 25. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 30. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. július 26. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.07.26. vasárnap