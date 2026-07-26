A Pénzcentrum 2026. július 26.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kulcsfontosságú adatok érkeznek Magyarországról: ezen áll vagy bukik 2026 gazdasági eredménye?
A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a bruttó hazai termékről (GDP), a turisztikai szálláshelyek forgalmáról, a külkereskedelemről, a lakásépítésekről és az ipari termelői árakról is közöl adatokat.
Szerdán közli a KSH a turisztikai szálláshelyek júniusi forgalmának adatait. Májusban a turisztikai szálláshelyeken 1,8 millió vendég mintegy 3,9 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 2,6 százalékkal több, a vendégéjszakáké 0,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál. 2026. január-májusban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. A belföldi vendégek száma 3,9, a külföldieké 0,3 százalékkal több (közel 3,2 millió, illetve 3,3 millió) volt.
Csütörtökön jelenik meg a GDP II. negyedévi első becslésének adata, és a külkereskedelmi forgalom júniusi statisztikája. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 első negyedévében a nyers és a szezonálisan, naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal emelkedett. A GDP 2026. első negyedévi 1,7 százalékos növekedéséhez legnagyobb mértékben, 1,4 százalékponttal a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan. Az ipar teljesítménye 0,2 százalékponttal segítette a növekedést, míg az építőiparé 0,1 százalékponttal mérsékelte azt. A mezőgazdaságnak nem volt érdemi hatása a bruttó hazai termék alakulására.
Májusban az euróban számolt export 7,4 százalékkal, az import 6,3 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A kivitel értéke 13,2 milliárd euró , a behozatalé 12,7 milliárd euró volt. Az aktívum elérte az 502 millió eurót, az egyenleg 160 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz mérten. A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 0,5 százalékkal nőtt, a behozatalban 3,8 százalékkal csökkent a tavaly májusihoz viszonyítva. A cserearány 4,4 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 11 százalékkal, a dollárral szemben 14 százalékkal erősödött. Az év első öt hónapjában az export 5,3 százalékkal 65,984 milliárd euróra nőtt, az import 8,4 százalékkal 62,542 milliárd euróra. A 3,442 milliárd euró exporttöbblet exporttöbblet 1,520 milliárd euróval csökkent az egy évvel korábbihoz képest.
Pénteken adja ki a KSH az ipari termelői árak júniusi statisztikáit, valamint a lakásépítések, építési engedélyek első félévi adatsorát. Májusban az ipari termelői árak, két hónap növekedés után ismét csökkentek, 0,7 százalékkal, a belföldi értékesítés árai éves összehasonlításban 1,9 százalékkal nőttek az áprilisi 2,2 százalék után, az exportárak csökkenése pedig 1,8 százalékra gyorsult az előző havi 0,5 százalékról. Egy hónap alatt a belföldi értékesítési árak 1,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 1,9 százalékkal csökkentek májusban, így az ipari termelői árak összességében 1,7 százalékkal visszaestek áprilishoz viszonyítva.
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A első negyedévben 2821 új lakás épült, 4,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64 százalékkal, 9291-re nőtt. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1,2 százalékkal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A községekben csökkent az új lakások száma, 9,8 százalékkal. A lakásépítés területi koncentrációja a fővárosban továbbra is erős. Budapest 955 új lakásának 87 százaléka három kerületben épült fel: a XIII. kerületben 294, a X. kerületben 278, a XI. kerületben pedig 256 új lakást vettek használatba.
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