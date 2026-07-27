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Gazdaság

Kilőtt a forint: mutatjuk, mi áll a hátterében

Pénzcentrum
2026. július 27. 12:31

A kedvező iráni–amerikai diplomáciai fejlemények hatására meredeken süllyedni kezdett a kőolaj és a földgáz világpiaci ára. A nemzetközi feszültség enyhülése a magyar fizetőeszközre is kedvezően hatott, így a forint az euróval szemben közel kéthetes csúcsra erősödött.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A piacok megnyugvása mögött a teheráni és washingtoni nyilatkozatok állnak. A Reuters egy magas rangú iráni tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Irán kész leállítani a támadásokat, amennyiben az Egyesült Államok is hasonló önmérsékletet tanúsít. Ezt megelőzően Donald Trump felfüggesztette a katonai csapásokat, hogy lehetőséget teremtsen a helyzet diplomáciai rendezésére, ahogy azt az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete is közölte a BBC beszámolója szerint.

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A fegyveres konfliktus elkerülésének esélyére a nemzetközi energiapiacok azonnali és jelentős áreséssel reagáltak. A kőolaj hordónkénti jegyzése a pénteki 98 dollár feletti szintről hétfő reggelre már a 90 dolláros szintet közelítette. Ezzel párhuzamosan az európai földgáz ára is számottevően csökkent, a megawattóránkénti jegyzés a pénteki 63 euróról hétfőre 58 euró alá esett.

A globális energiapiaci árcsökkenés kifejezetten kedvez a hazai devizának. A forint látványos erősödésbe kezdett, hiszen míg péntek reggel még 364 forintot is fizetni kellett egy euróért, a hétfői piacnyitás előtti órákban az árfolyam már a 360-as szint alá süllyedt. Hasonlóan kedvező jegyzésre közel két hete nem volt példa.
Címlapkép: Getty Images
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