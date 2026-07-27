A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss jelentése szerint a következő években felgyorsulhat a magyar gazdaság növekedése.
Kilőtt a forint: mutatjuk, mi áll a hátterében
A kedvező iráni–amerikai diplomáciai fejlemények hatására meredeken süllyedni kezdett a kőolaj és a földgáz világpiaci ára. A nemzetközi feszültség enyhülése a magyar fizetőeszközre is kedvezően hatott, így a forint az euróval szemben közel kéthetes csúcsra erősödött.
A piacok megnyugvása mögött a teheráni és washingtoni nyilatkozatok állnak. A Reuters egy magas rangú iráni tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Irán kész leállítani a támadásokat, amennyiben az Egyesült Államok is hasonló önmérsékletet tanúsít. Ezt megelőzően Donald Trump felfüggesztette a katonai csapásokat, hogy lehetőséget teremtsen a helyzet diplomáciai rendezésére, ahogy azt az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete is közölte a BBC beszámolója szerint.
A fegyveres konfliktus elkerülésének esélyére a nemzetközi energiapiacok azonnali és jelentős áreséssel reagáltak. A kőolaj hordónkénti jegyzése a pénteki 98 dollár feletti szintről hétfő reggelre már a 90 dolláros szintet közelítette. Ezzel párhuzamosan az európai földgáz ára is számottevően csökkent, a megawattóránkénti jegyzés a pénteki 63 euróról hétfőre 58 euró alá esett.
A globális energiapiaci árcsökkenés kifejezetten kedvez a hazai devizának. A forint látványos erősödésbe kezdett, hiszen míg péntek reggel még 364 forintot is fizetni kellett egy euróért, a hétfői piacnyitás előtti órákban az árfolyam már a 360-as szint alá süllyedt. Hasonlóan kedvező jegyzésre közel két hete nem volt példa.
Felfoghatatlan eurómilliárdok zúdulhatnak Magyarországra: a gazdasági növekedést is égbe lökheti a Tisza terve?
A tízmilliárd eurós uniós helyreállítási alap hatalmas lehetőséget és egyúttal komoly adminisztratív kihívást jelent Magyarország számára.
Vegyesen fogadta a piac az Európai Bizottság újonnan bemutatott reformcsomagját, amely az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) átalakítását és egy új villamosítási cselekvési tervet is...
Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek
Bár a köztársasági elnök alkotmányos feladata a nemzet egységének megtestesítése, megválasztása mára a mindenkori parlamenti többség egyszerű személyzeti döntésévé silányult
A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a bruttó hazai termékről (GDP), a turisztikai szálláshelyek forgalmáról, a külkereskedelemről, a lakásépítésekről és az ipari termelői...
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
Az új kormány jelentős fordulatot hajtott végre a hazai energiapolitikában azzal, hogy 2030-ig 4000 megawattnyi új szélerőmű-kapacitás kiépítését teszi lehetővé.
A Tisza Párt dr. Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelöli alkotmánybírónak.
Hatalmas, 76 milliárd forintos fejlesztés kezdődik a Suzuki esztergomi gyárában
Figyelmeztet a Levéltár igazgatója: súlyos lelki teher vár sok magyar családra, ha nyilvánosak lesznek az ügynökakták
A kormány által benyújtott új törvényjavaslat értelmében egy hatvan-hetvenezer nevet tartalmazó, bárki számára online kutatható adatbázis készül az állambiztonsági iratokból.
Bár a februárban kirobbant amerikai–iráni konfliktus és az európai gáztárolók alacsony töltöttsége miatt a gázárak az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek, fizikai hiánytól idén sem kell...
Csődvédelmet kért a pénzügyi nehézségekkel küzdő Varta.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján Christine Lagarde elnök egyértelművé tette, hogy az intézmény üdvözli az euró bevezetésére irányuló szándékokat,
Az ország legnagyobb kriptobrókersége a következő hónapokban újraindítja szolgáltatásait.
A Pénzcentrumnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője és Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője értékelte, kik lehetnek az új uniós költségvetés nyertesei és vesztesei.
Egyre nagyobb a baj, átlépte a 100 dolláros szintet az olaj: olyan krízis fenyeget, ami a magyar benzinkutakat is letarolhatja
Az áremelkedést elsősorban az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációja, a szaúdi tartályhajókat ért vörös-tengeri támadások, valamint a kazah olajexport leállása fűti
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Sorra tűnnek el a tízezrek a magyarok bankszámláiról: szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában
A Bankmonitor Számlamonitor szolgáltatása azt mutatja meg, hogy a tényleges számlahasználat alapján mennyibe kerül a bankolás.
Május óta nem került ennyibe egy hordó olaj, Trump pedig már közölte, ki tart ezért felelősnek.