Kilőtt a forint: mutatjuk, mi áll a hátterében

A kedvező iráni–amerikai diplomáciai fejlemények hatására meredeken süllyedni kezdett a kőolaj és a földgáz világpiaci ára. A nemzetközi feszültség enyhülése a magyar fizetőeszközre is kedvezően hatott, így a forint az euróval szemben közel kéthetes csúcsra erősödött.

A piacok megnyugvása mögött a teheráni és washingtoni nyilatkozatok állnak. A Reuters egy magas rangú iráni tisztségviselőre hivatkozva arról számolt be, hogy Irán kész leállítani a támadásokat, amennyiben az Egyesült Államok is hasonló önmérsékletet tanúsít. Ezt megelőzően Donald Trump felfüggesztette a katonai csapásokat, hogy lehetőséget teremtsen a helyzet diplomáciai rendezésére, ahogy azt az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete is közölte a BBC beszámolója szerint.

A fegyveres konfliktus elkerülésének esélyére a nemzetközi energiapiacok azonnali és jelentős áreséssel reagáltak. A kőolaj hordónkénti jegyzése a pénteki 98 dollár feletti szintről hétfő reggelre már a 90 dolláros szintet közelítette. Ezzel párhuzamosan az európai földgáz ára is számottevően csökkent, a megawattóránkénti jegyzés a pénteki 63 euróról hétfőre 58 euró alá esett.

A globális energiapiaci árcsökkenés kifejezetten kedvez a hazai devizának. A forint látványos erősödésbe kezdett, hiszen míg péntek reggel még 364 forintot is fizetni kellett egy euróért, a hétfői piacnyitás előtti órákban az árfolyam már a 360-as szint alá süllyedt. Hasonlóan kedvező jegyzésre közel két hete nem volt példa.