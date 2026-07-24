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Rendkívüli bejelentés a magyar euróról: megszólalt az EKB elnöke, erre kell készülnünk
Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján Christine Lagarde elnök egyértelművé tette, hogy az intézmény üdvözli az euró bevezetésére irányuló szándékokat, a csatlakozás sikere azonban az érintett országok felkészültségén és döntésein múlik. A tájékoztatón az euróövezet bővítése, a magyar csatlakozás lehetősége, valamint a magas bolgár infláció is kiemelt témaként szerepelt - számolt be a Portfolio.
A magyar euróbevezetés és a monetáris unió bővítésének kérdése kapcsán Lagarde elmondta, hogy minden pozitív lépést örömmel fogadnak, a folyamat üteme azonban a csatlakozni kívánó államokon múlik.
A sajtótájékoztatón részletesen kitértek a bolgár helyzetre is. A jegybankelnök elismerte, hogy Bulgária jelenleg is jelentős inflációs nyomással küzd, amit részben a korábban elhalasztott, de most a piacra begyűrűző áremelések okoznak. Bár az országok közötti inflációs különbségek a gazdasági folyamatok természetes velejárói, az EKB szorosan nyomon követi ezeket az eltéréseket. Lagarde hangsúlyozta, hogy a bolgár lakosság alapvető érdeke a fegyelmezett fiskális politika fenntartása, amellyel letörhető a fogyasztói árak emelkedése.
A bővítési eljárással kapcsolatban az EKB vezetője tisztázta a hatásköröket. A jegybank feladata, hogy a konvergenciakritériumok és az árstabilitás alapján véleményt formáljon, a tényleges tagfelvételről azonban egy szigorú eljárás keretében – amelyet Bulgária egyébként már sikeresen teljesített – az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság dönt.
Lagarde megerősítette, hogy az euróövezet felkészült az új tagok fogadására, feltéve, ha azok hiánytalanul teljesítik a maastrichti kritériumokat, és kedvező konvergenciajelentést kapnak. Bár az ehhez vezető út időigényes, a jegybankelnök szerint hosszabb távon – egyetlen jogi kivételtől eltekintve – az Európai Unió szinte minden tagállama be fogja vezetni a közös fizetőeszközt.
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