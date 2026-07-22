Rendkívüli rekord dőlt meg Magyarországon: soha nem látott csúcson zárt a hazai tőzsde

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 876,07 pontos, 0,61 százalékos emelkedéssel, 144 765,41 ponton, történelmi zárócsúcson fejezte be a kereskedést szerdán, de napközben 144 800,72 ponton abszolut új történelmi csúcson is járt.

A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, a magyar piacon az OTP és a Mol emelkedése húzta fel az indexet.

Közölte, mindkét vezető részvény árfolyamának emelkedése azzal magyarázható, hogy elemzői céláremeléseket hoztak nyilvánosságra: az OTP-nél a nap a Goldman Sachs és a Trigon Dom Maklerski is 51 700 forint körüli szintre, míg a Mol-nál az Erste 3300 forintról, 4100 forintra növelte a célárfolyamot.

Az elemző megjegyezte, hogy a Richter és a Magyar Telekom árfolyama "oldalazó mozgást" mutatott a kereskedésben. A Mol 72 forinttal, 1,66 százalékkal 4400 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,65 százalékkal 46 400 forintra nőtt, forgalmuk 12,0 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,45 százalékkal 2652 forintra csökkent, forgalma 638,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,34 százalékkal 11 740 forintra mérséklődött, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.

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A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9327,48 ponton zárt szerdán, ez 24,2 pontos, 0,26 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.