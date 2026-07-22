Fizetési nehézségekkel küzd a Magyar Színház, emiatt a külső munkatársak egy része hónapok óta nem kapta meg a járandóságát.
Rendkívüli rekord dőlt meg Magyarországon: soha nem látott csúcson zárt a hazai tőzsde
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 876,07 pontos, 0,61 százalékos emelkedéssel, 144 765,41 ponton, történelmi zárócsúcson fejezte be a kereskedést szerdán, de napközben 144 800,72 ponton abszolut új történelmi csúcson is járt.
A részvénypiac forgalma 18,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, a magyar piacon az OTP és a Mol emelkedése húzta fel az indexet.
Közölte, mindkét vezető részvény árfolyamának emelkedése azzal magyarázható, hogy elemzői céláremeléseket hoztak nyilvánosságra: az OTP-nél a nap a Goldman Sachs és a Trigon Dom Maklerski is 51 700 forint körüli szintre, míg a Mol-nál az Erste 3300 forintról, 4100 forintra növelte a célárfolyamot.
Az elemző megjegyezte, hogy a Richter és a Magyar Telekom árfolyama "oldalazó mozgást" mutatott a kereskedésben. A Mol 72 forinttal, 1,66 százalékkal 4400 forintra erősödött, 3,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 300 forinttal, 0,65 százalékkal 46 400 forintra nőtt, forgalmuk 12,0 milliárd forintot tett ki.
A Magyar Telekom árfolyama 12 forinttal, 0,45 százalékkal 2652 forintra csökkent, forgalma 638,0 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,34 százalékkal 11 740 forintra mérséklődött, a részvények forgalma 2,1 milliárd forintot ért el.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9327,48 ponton zárt szerdán, ez 24,2 pontos, 0,26 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Több ezer flakon, feltehetően hamis Persil és Ariel mosógélt találtak a NAV pénzügyőrei egy Ukrajnából érkező kamionban a rajkai határátkelőnél.
Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon
Ha a következő 10-15 évben nem történik meg a paradigmaváltás, akkor nagy bajban lesz az emberiség.
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását.
Júniusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere 424,1 milliárd forint többlettel zárt, szemben az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos többlettel.
A Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása, világos, a magyar emberek érdekeit szolgáló program indul.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, kedden a BUX 2288,51 pontos, 1,62 százalékos emelkedéssel, 143 889,34 ponton történelmi csúcson zárt.
Ekkor búcsúzunk a vármegyéktől, főispánoktól: újra megyék, kormánymegbízottak lesznek - itt van Ruff Bálint törvényjavaslata
2026. október 1-jétől ismét a megye és a kormánymegbízott kifejezések válthatják fel a vármegye és a főispán elnevezéseket a hazai jogrendben.
Kiszivárgott, mire készül a Tisza-kormány: új HÉV-ek és vonalgyorsítások is jönnek a vasúti gigaprojektben
A Tisza-kormány a hazai történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési csomagja, a Baross Gábor Program elindítására készül.
Benyújtották a törvényjavaslatot: így hozná nyilvánosságra a Tisza az ügynökaktákat, ez óriási munka lesz
A lezárult társadalmi egyeztetés eredményeinek figyelembevételével benyújtotta a kormány a Parlamentnek az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama kedden a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A piaci elemzők esélyesnek látják a következő hónapra is az alapkamat csökkentését.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2288,51 pontos, 1,62 százalékos emelkedéssel, 143 889,34 ponton történelmi csúcson zárt kedden.
Egyetlen ábrán az ijesztő valóság: így sivatagosodik el egész Magyarország – most közölte a HungaroMet
A meleg és száraz időjárás miatt Magyarország területének közel 88 százalékán már közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály alakult ki.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot keddi ülésén.
Újabb 25 bázisponttal csökkent a jegybanki alapkamat, folytatódik tehát a csökkentési ciklus.
A Goldman Sachs jelentősen megemelte az európai irányadó gázárra vonatkozó idei előrejelzését.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
Első pillantásra egyszerűnek tűnik a kérdés, hogy melyek a világ leggazdagabb országai. A válasz azonban attól függ, milyen mutató alapján mérjük a vagyont.