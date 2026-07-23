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Súlyos csapás érte a forintot csütörtök reggel: csúnya lejtőre került a magyar fizetőeszköz
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hat órakor 363,64 forinton jegyezték, magasabban az előző délután hat órai 362,36 forintos állásnál. A dollár jegyzése 318,17 forintra ment fel 317,63 forintról, a svájci franké pedig 391,24 forintra 390,74.ről.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a júliusi kezdésnél mindhárom devizával szemben, 2,1 százalékkal az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,4 százalékkal a svájci frank ellenében.
Lépésről lépésre, gyakorlati példán keresztül mutatjuk meg, mi a helyi adó lekérdezésének menete a MÁK helyi adó portálján keresztül.
Több ezer flakon, feltehetően hamis Persil és Ariel mosógélt találtak a NAV pénzügyőrei egy Ukrajnából érkező kamionban a rajkai határátkelőnél.
Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon
Ha a következő 10-15 évben nem történik meg a paradigmaváltás, akkor nagy bajban lesz az emberiség.
Hiába kerül ma már sok helyen 600–900 forintba egy gombóc fagylalt, a magasabb ár és a nagyobb adag önmagában még nem garancia a jobb minőségre.
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A lezárult társadalmi egyeztetés eredményeinek figyelembevételével benyújtotta a kormány a Parlamentnek az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslatot.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama kedden a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A piaci elemzők esélyesnek látják a következő hónapra is az alapkamat csökkentését.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2288,51 pontos, 1,62 százalékos emelkedéssel, 143 889,34 ponton történelmi csúcson zárt kedden.
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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot keddi ülésén.