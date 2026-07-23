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Gazdaság

Súlyos csapás érte a forintot csütörtök reggel: csúnya lejtőre került a magyar fizetőeszköz

Pénzcentrum
2026. július 23. 07:29

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

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Az eurót reggel hat órakor 363,64 forinton jegyezték, magasabban az előző délután hat órai 362,36 forintos állásnál. A dollár jegyzése 318,17 forintra ment fel 317,63 forintról, a svájci franké pedig 391,24 forintra 390,74.ről.

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Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a júliusi kezdésnél mindhárom devizával szemben, 2,1 százalékkal az euró, 1,9 százalékkal a dollár és 1,4 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
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