Váratlan fordulat jöhet a fegyverkezési hullámban: teljes támogatást is kaphatnak a védelmi innovációt fejlesztő cégek

Az Európai Bizottság új kezdeményezéssel gyorsítaná fel az áttörő védelmi technológiák piaci bevezetését. Az AGILE nevű program kifejezetten a kis- és középvállalkozásokat, valamint a startupokat célozza meg. A meglévő uniós alapoktól eltérően ráadásul nem követeli meg konzorciumok létrehozását a pályázáshoz - írta az euronews.
Az AGILE (Accelerating Groundbreaking Innovation for Defence in Europe) a mesterséges intelligencia, a drónok, a robotika, a kvantumtechnológia és a kiberbiztonság területén működő cégeknek nyújtana támogatást. A program célja, hogy áthidalja az úgynevezett "innovációs halálvölgyet". Ez az a szakadék, amely a működő prototípus és a ténylegesen hadrendbe állított képesség között tátong.
A Bizottság akár a költségek száz százalékát is fedezné. Ráadásul egy visszamenőleges záradék révén a cégek a pályázati felhívás lezárása előtt legfeljebb három hónappal felmerült költségeiket is elszámolhatnák.
A tervek szerint 20-30 projekt kaphat finanszírozást. A fejlesztett technológiákat három éven belül a fegyveres erők rendelkezésére kívánják bocsátani. Az AGILE az uniós védelmi finanszírozási struktúrában a kutatás-fejlesztést támogató Európai Védelmi Alap és a sorozatgyártást, illetve a beszerzést szolgáló Európai Védelmi Ipari Program közé ékelődik be.
A kezdeményezés egyelőre csak javaslat formájában létezik, és az Európai Parlament, valamint az Európai Unió Tanácsa jóváhagyására vár. Elfogadása esetén a Bizottság szerint a program 2027 elejétől válhat működőképessé.
