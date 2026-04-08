egy férfi UAV vezérlőpanellel a kezében, a háttérben a természetben a tank felett repülő drón. a felderítő drónok segítsége a modern hadviselésben.
Világ

Váratlan fordulat jöhet a fegyverkezési hullámban: teljes támogatást is kaphatnak a védelmi innovációt fejlesztő cégek

Pénzcentrum
2026. április 8. 13:47

Az Európai Bizottság új kezdeményezéssel gyorsítaná fel az áttörő védelmi technológiák piaci bevezetését. Az AGILE nevű program kifejezetten a kis- és középvállalkozásokat, valamint a startupokat célozza meg. A meglévő uniós alapoktól eltérően ráadásul nem követeli meg konzorciumok létrehozását a pályázáshoz - írta az euronews.

Az AGILE (Accelerating Groundbreaking Innovation for Defence in Europe) a mesterséges intelligencia, a drónok, a robotika, a kvantumtechnológia és a kiberbiztonság területén működő cégeknek nyújtana támogatást. A program célja, hogy áthidalja az úgynevezett "innovációs halálvölgyet". Ez az a szakadék, amely a működő prototípus és a ténylegesen hadrendbe állított képesség között tátong.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Bizottság akár a költségek száz százalékát is fedezné. Ráadásul egy visszamenőleges záradék révén a cégek a pályázati felhívás lezárása előtt legfeljebb három hónappal felmerült költségeiket is elszámolhatnák.

Kapcsolódó cikkeink:

A tervek szerint 20-30 projekt kaphat finanszírozást. A fejlesztett technológiákat három éven belül a fegyveres erők rendelkezésére kívánják bocsátani. Az AGILE az uniós védelmi finanszírozási struktúrában a kutatás-fejlesztést támogató Európai Védelmi Alap és a sorozatgyártást, illetve a beszerzést szolgáló Európai Védelmi Ipari Program közé ékelődik be.

A kezdeményezés egyelőre csak javaslat formájában létezik, és az Európai Parlament, valamint az Európai Unió Tanácsa jóváhagyására vár. Elfogadása esetén a Bizottság szerint a program 2027 elejétől válhat működőképessé.
Címlapkép: Getty Images
#európai parlament #európai unió #európai bizottság #fegyver #világ #uniós támogatás #drón #mesterséges intelligencia #kiberbiztonság #kis és középvállalkozások #robotika

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 8.
Ez a mi korunk azbesztje: egy ártalmatlannak tűnő napi szokásunk állhat a súlyos betegségek hátterében
2026. április 7.
Megszólalt a Suzuki a Vitara és az S-Cross hazai árairól: ezt tervezik 2026-ban, kemény év vár az autópiacra
2026. április 8.
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
2026. április 8.
Súlyos pénzt bukhat rengeteg magyar háztulajdonos egy régi papír miatt: ez nem játék, érdemes lépni
2026. április 7.
Ez az igazi lakáskatasztrófa Magyarországon: láthatatlan csapdában vergődik a fiatal dolgozók fele, ebből nehéz lesz kitörni
1
1 hete
Megszületett a döntés: visszavonják a tankolható üzemanyag mennyiségi korlátozását
2
1 hete
Orosz katonák vallottak az ukrajnai háború valóságáról: így végzik ki az oroszok már a saját embereiket is
3
1 hete
Súlyos, ami kiderült a Barátság kőolajvetetékről: mégsem indulhat meg az olajszállítás egyhamar?
4
4 napja
A második világháború óta nem láttunk ilyet: erre készül az USA - küszöbön lehet a harmadik nagy világégés?
5
6 napja
Súlyos dolog derült ki az EU-ból való kilépésről: váratlan fordulat állt elő, erre senki sem számított
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 8. 14:30
Őrület! 1,7 milliót érhet egy ilyen LEGO-gyűjtemény: bármelyik magyar család szekrényében ott lapulhat
Pénzcentrum  |  2026. április 8. 13:03
Érik a tragédia, hamarosan 2 millió magyar tűnhet el a semmibe: brutális népességi összeomlás lesz a sorsunk?
Agrárszektor  |  2026. április 8. 13:29
Lassú halál várhat a gyümölcsfádra, ha ezt nem csinálod meg tavasszal