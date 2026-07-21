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Ez történt a forinttal a kamatdöntés után: így áll most az euróval szemben

Pénzcentrum
2026. július 21. 18:26

Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama kedden a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A jegybank nap közben a piaci várakozásoknak megfelelően csökkentette az irányadó forintkamatot.

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Az eurót délután hat órakor 361,77 forinton jegyezték a reggel hét órai 361,87 forint után, a dollár jegyzése 317,19 forintra ment feljebb 316,95 forintról, a svájci franké pedig 390,43 forintra csökkent 391,17-ről.

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A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 5,75 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak.

A forint a kamatdöntés előtt még erősödött: az eurót közvetlenül a bejelentés előtt 360,29 forinton jegyezték, a dollár jegyzése a bejelentés előtt 315,43 forinton állt, a svájci frank jegyzése pedig 389,23 forinton. A forint így a kamatdöntés bejelentése előtt az euróval szemben 0,4 százalékkal, a dollár és a svájci frank ellenében pedig 0,5 százalékkal állt erősebben a reggeli jegyzéséhez képest.

A forint kedd délutáni jegyzésén gyengébben állt a júliusi kezdésnél mindhárom devizával szemben: úgy másfél százalékkal az euró és a dollár ellenében, illetve bő egy százalékkal a svájci frank ellenében. Az év eleje óta a forint nyereséget halmozott fel, 5,9 százalékot az euró, 3,1 százalékot a dollár és 5,5 százalékot a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
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