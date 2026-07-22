Komoly pénzügyi gondok a patinás magyar színházban: hónapok óta nem kaptak fizetést a művészek

Fizetési nehézségekkel küzd a Magyar Színház, emiatt a külső munkatársak egy része hónapok óta nem kapta meg a járandóságát. A kialakult helyzet miatt a fenntartó minisztérium gazdasági átvilágítást indított a teátrumban - közölte a HVG.

A színház vezetősége az évad végén levélben tájékoztatta a nem társulati tagként szerződött művészeket, hogy likviditási nehézségek miatt jelenleg nem tudják kifizetni a nekik járó összegeket. Az intézmény a nyári bevételkiesésre hivatkozik, állításuk szerint a számlákat csak az őszi szezon indulása után tudják majd rendezni. A tartozás mértéke jelentős, hiszen akad olyan munkatárs, aki már három hónapja vár a pénzére, az elmaradás pedig esetenként a több százezer forintot is eléri.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a színészek éppen a bevétel reményében vállaltak nyári, szabadtéri előadásokat – például a Wonderlandet –, ám a színház ezeket a fellépti díjakat sem tudja maradéktalanul kifizetni. A felgyülemlett tartozások miatt az érintettek egy része már a jogi lépéseket fontolgatja.

A kifizetetlen munkatársak panasza nyomán a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium megkezdte a Magyar Színház gazdasági átvilágítását. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár korábban már bejelentette, hogy a tárca az összes fenntartásába tartozó intézményt sürgősségi sorrendben vizsgálja át, a teátrumban kialakult helyzet pedig azonnali intézkedéseket tett indokolttá.