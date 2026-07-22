Most érkezett: lemondott a legfőbb ügyész

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását - olvasható a legfőbb ügyészség honlapján.

Lemondásában azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének, tekintélyének és a szervezetbe vetett közbizalomnak a megóvása érdekében hozta meg. Indoklása szerint személyén keresztül az utóbbi időben sorozatos, politikai indíttatású támadások érték az ügyészséget, amelyek már a szervezet több mint négyezer munkatársának munkájába vetett bizalmat is veszélyeztették.

Hangsúlyozta, nem kívánja, hogy a körülötte kialakult konfliktus tovább rombolja az intézmény megítélését, ezért kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg.

Címlapkép: MTI/Kovács Attila