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Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész előterjesztőként felszólal az ügyészség 2024-es tevékenységéről szóló beszámolójának vitájában az Országgyűlés kormány által kezdeményezett rendkívüli ülésén 2025. december 17-én.
Gazdaság

Most érkezett: lemondott a legfőbb ügyész

Pénzcentrum
2026. július 22. 14:10

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását - olvasható a legfőbb ügyészség honlapján.

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Lemondásában azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének, tekintélyének és a szervezetbe vetett közbizalomnak a megóvása érdekében hozta meg. Indoklása szerint személyén keresztül az utóbbi időben sorozatos, politikai indíttatású támadások érték az ügyészséget, amelyek már a szervezet több mint négyezer munkatársának munkájába vetett bizalmat is veszélyeztették.

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Hangsúlyozta, nem kívánja, hogy a körülötte kialakult konfliktus tovább rombolja az intézmény megítélését, ezért kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg.

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Címlapkép: MTI/Kovács Attila
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Felix DeSouza
56 perce
Lassan eltakarodik a fidesz-maffia, de a kár amit az országnak okoztak évtizedekig velünk marad.
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