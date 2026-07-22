Júniusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere 424,1 milliárd forint többlettel zárt, szemben az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos többlettel.
Most érkezett: lemondott a legfőbb ügyész
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerdán benyújtotta lemondását - olvasható a legfőbb ügyészség honlapján.
Lemondásában azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének, tekintélyének és a szervezetbe vetett közbizalomnak a megóvása érdekében hozta meg. Indoklása szerint személyén keresztül az utóbbi időben sorozatos, politikai indíttatású támadások érték az ügyészséget, amelyek már a szervezet több mint négyezer munkatársának munkájába vetett bizalmat is veszélyeztették.
Hangsúlyozta, nem kívánja, hogy a körülötte kialakult konfliktus tovább rombolja az intézmény megítélését, ezért kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg.
Címlapkép: MTI/Kovács Attila
Hiába kerül ma már sok helyen 600–900 forintba egy gombóc fagylalt, a magasabb ár és a nagyobb adag önmagában még nem garancia a jobb minőségre.
Az alapkamat csökkentése után a forint számára lezárulhat az eddigi nyugodtabb időszak.
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Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, kedden a BUX 2288,51 pontos, 1,62 százalékos emelkedéssel, 143 889,34 ponton történelmi csúcson zárt.
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A piaci elemzők esélyesnek látják a következő hónapra is az alapkamat csökkentését.
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