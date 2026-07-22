2026. július 22. szerda Magdolna
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A különböző európai országok valutái egy képen. Valuta, deviza, forint, pénznemek, euró, zloty
Gazdaság

Gyengüléssel kezdte a napot a forint: így alakult az euró és a dollár árfolyama

Pénzcentrum
2026. július 22. 07:32

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eurót 7 órakor 362,36 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 361,77 forintnál. A dollár jegyzése 317,63 forintra erősödött 317,19 forintról, a svájci frank pedig 390,43 forintról 390,74 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1408 dolláron stagnált.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:32
07:18
06:32
05:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 21. 16:45
Nagyot gurított az OTP: ez még az elemzőket is meglepte  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 21. 19:56
11 résszel a befejezés előtt megszűnik a közmédiában a Prima Primissima-díjas Hazajáró - az új MTVA-vezetést hibáztatják a készítők
Nem hosszabbította meg a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a Hazajáró című honi...
Kasza Elliott-tal  |  2026. július 21. 18:12
MARA Holdings - kereskedés
Megvisel ez a hosszú trade a MARA-ban, már többször majdnem eladtam, amikor egy-egy lokális csúcson...
Holdblog  |  2026. július 21. 17:09
Magyarországon még mindig túl sokan halnak meg elkerülhető okokból
Egy ország egészségügyének minőségét nemcsak az mutatja meg, meddig élnek az emberek, hanem az is, h...
Bankmonitor  |  2026. július 20. 15:23
Kritikus betegségek kockázata - miért nem csak az idősek problémája?
Amikor a kritikus betegségek - például a rákos megbetegedések, a szívinfarktus vagy a stroke - kerül...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 21.
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni
2026. július 21.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
2026. július 21.
Ez lehet a magyar futball új titkos fegyvere: így keresik a jövő sztárjait, már Marco Rossi is felfigyelt rá
NAPTÁR
Tovább
2026. július 22. szerda
Magdolna
30. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
2
7 napja
Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
3
3 napja
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
4
7 napja
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
5
23 órája
Súlyos fordulat Magyarországon: az euró bevezetése hozhatja el a kegyelemdöfést a kiváltságosoknak?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezelési költség
A bank egyszeri munkadíja azért, mert a hitelt előkészíti a hitelfelvevő részére. Mértéke a tőketartozás 1-2%-a között mozog.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 06:32
Vigyázzon, aki most utazna! Egzotikus kór fertőzött meg magyar turistákat: ezzel a vírussal tértek haza a nyaralásról
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 05:32
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
Agrárszektor  |  2026. július 22. 07:07
Egyre kevesebb répa van Spanyolországban: ez az európai piacra is kihathat