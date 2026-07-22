Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama kedden a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Gyengüléssel kezdte a napot a forint: így alakult az euró és a dollár árfolyama
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót 7 órakor 362,36 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 361,77 forintnál. A dollár jegyzése 317,63 forintra erősödött 317,19 forintról, a svájci frank pedig 390,43 forintról 390,74 forintra drágult. Az euró árfolyama 1,1408 dolláron stagnált.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot keddi ülésén.
Újabb 25 bázisponttal csökkent a jegybanki alapkamat, folytatódik tehát a csökkentési ciklus.
A Goldman Sachs jelentősen megemelte az európai irányadó gázárra vonatkozó idei előrejelzését.
Ki nem találod, melyik most a világ leggazdagabb országa: óriási meglepetés a toplistán, Amerika nagyot zuhant
Első pillantásra egyszerűnek tűnik a kérdés, hogy melyek a világ leggazdagabb országai. A válasz azonban attól függ, milyen mutató alapján mérjük a vagyont.
Megint az asztalra vágtak a különadóról: nem módosítani kell, hanem azonnal kivezetni az OKSZ szerint
A szakmai szervezet szerint az adónem versenytorzító hatású, növeli a fogyasztói árakat, a fenntartásával pedig a jelenlegi kabinet az előző kormány piacellenes intézkedéseit vinné tovább.
A hétfő esti, felvásárlásról bejelentésre a részvénypiac kedd reggel azonnal 2,2 százalékos árfolyam-emelkedéssel reagált.
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A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) két népszavazási kezdeményezésről döntött.
A szakértők szerint a kormánypozícióba került Tisza Pártnak nehéz strukturális reformokkal kell szembenéznie.
Mindhárom vezető devizával szemben erősödni tudott a forint, a ma reggel vesztese a dollár volt.
Újabb jelentős nemzetközi akvizíciót jelentett be az OTP Bank.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő estére a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
Komoly döntésre készülnek az Egyesült Államokban: a magyar befektetőknek is feszülten kell figyelniük
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 619,56 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel, 141 600,83 ponton zárt hétfőn.
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A cél, hogy ősszel elkezdjék Magyarország új, közös Alkotmányának megalkotását, a folyamat végéig átmeneti köztársasági elnököt választ az Országgyűlés.
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Több mint egy hónap után ismét 90 dollár fölé emelkedett a Brent nyersolaj ára a nemzetközi piacokon
Az elemzők szerint a lépést a vártnál is alacsonyabb hazai infláció támogatja, amelyet a kiújuló közel-keleti konfliktus okozta bizonytalanság sem ír felül.
A legfrissebb makrogazdasági előrejelzések az infláció jelentős lassulását vetítik előre, a gazdasági növekedés üteme azonban továbbra sem éri el a korábban megcélzott 3 százalékos szintet.