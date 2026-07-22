Rekorddöntés után: erre számítanak ma a befektetők a budapesti tőzsdén

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, kedden a BUX 2288,51 pontos, 1,62 százalékos emelkedéssel, 143 889,34 ponton történelmi csúcson zárt.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerdai előrejelzésében kiemelte, kedden a kereskedésben új rekordot ért el a hazai részvényindexek, a szerdai kereskedés iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat.

Kifejtette, az OTP hétfői bankvásárlási bejelentésére kedden "megtépték" az árfolyamot, és megérkezett a 46 279 forintos ellenálláshoz, áttörése esetén 46 970 forintnál adódhat a következő fontos akadály, míg támasz a 30 napos mozgóátlagnál, 44 996 forintnál lehet. Kedden az OTP-részvények ára 1350 forinttal, 3,02 százalékkal 46 100 forintra nőtt, forgalmuk 22,9 milliárd forintot tett ki.

A Mol is jelentősen emelkedett, áttörte a 4227 forintos szintet, a következő ellenállás 4352 forintnál látható. Kedden a Mol 104 forinttal, 2,46 százalékkal 4328 forintra erősödött, 5,8 milliárd forintos forgalomban.

A Richter árfolyama lefordult a 30 napos mozgóátlagról, és a 11 855 forintos támasz alatt zárt, amely így ellenállást jelent, a következő támasz pedig 11 670 forintnál látható. Kedden a Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,26 százalékkal 11 780 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom viszont az 50 napos mozgóátlag fölé kapaszkodott, ami 2654 forintnál jelent támaszt, a következő ellenállás a 30 napos mozgóátlag 2681 forintnál lehet. Kedden a Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,06 százalékkal 2664 forintra emelkedett, forgalma 1,0 milliárd forint volt.