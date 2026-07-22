Rendkívüli bejelentés érkezett: hatalmas roham indulhat a milliárdos üzletért, rezsinagyhatalom lehet Magyarország

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 876,07 pontos, 0,61 százalékos emelkedéssel, 144 765,41 ponton, történelmi zárócsúcson fejezte be a kereskedést szerdán.
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szélerőművi kapacitások kiosztására vonatkozó pályázati kiírás tervezetét. Az augusztus végére tervezett pályázat célja új szélerőművek létesítésének és a meglévő kapacitások bővítésének előkészítése, a piaci szereplők augusztus 5-ig véleményezhetik a tervezetet.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) iparági konzultációt indít a szélerőmű-kapacitások létesítésére és a meglévő kapacitások bővítésére irányuló pályázati kiírás tervezetéről. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény rendelkezései alapján a betáplálásra irányuló szabad hálózati kapacitások kiosztása pályáztatás útján történik. A közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázati eljárásról szóló 11/2025. (IV. 10.) EM rendelet szerint a pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a MEKH látja el.
A MEKH a közelmúltban előzetes online felmérést végzett, amely a piaci szereplők által tervezett szélerőművi beruházások státuszát vizsgálta, abból a célból, hogy az augusztus végéig kiírandó kapacitáskiosztási pályázat lefolytatásához rendelkezésre álljanak a jövőben tervezett szélerőművi projektek kulcsparaméterei.
Az előzetes piaci felmérés adatainak feldolgozását és elemzését követően a Hivatal megkezdte a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázati eljárásról szóló dokumentumok előkészítését.
A potenciális pályázók felkészülését is támogató kiírástervezetet a Hivatal két ütemben bocsátja konzultációra, melynek keretében az érintettek 2026. augusztus 5-ig küldhetik meg véleményüket, észrevételeiket.
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Az első ütemben közzétett dokumentum a tervek szerint többek között előzetes tájékoztatót nyújt:
- a részvétel általános feltételeiről,
- a pályázat főbb tartalmi elemeiről,
- a benyújtás módjáról és határidejéről,
- az ajánlati és teljesítési biztosítékra vonatkozó szabályokról, valamint
- az elnyerhető csatlakozási jog feltételeiről és az értékelési szempontok alapelveiről.
A közzététel második ütemében a Hivatal az értékelési rendszer részletes szabályaira (pontozás, súlyszámok) és a bankgarancia-nyilatkozat mintájára vonatkozó információkkal egészíti ki a pályázati kiírás tervezetét.
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