Ekkor búcsúzunk a vármegyéktől, főispánoktól: újra megyék, kormánymegbízottak lesznek - itt van Ruff Bálint törvényjavaslata

Egy kedden benyújtott törvényjavaslat értelmében 2026. október 1-jétől ismét a megye és a kormánymegbízott kifejezések válthatják fel a vármegye és a főispán elnevezéseket a hazai jogrendben.

A Ruff Bálint által előterjesztett, 211 oldalas dokumentum tételesen felsorolja mindazokat a földrajzi és jogi hivatkozásokat, ahol a jövőben módosítani kell a szövegezést.

A kancelláriaminiszter által jegyzett tervezet szerint a "vármegye" kifejezést 1294 alkalommal cserélnék le, míg a "főispán" szót 102 esetben írnák át.

A most kivezetni tervezett elnevezéseket még 2022-ben vezették be, ami összesen 1172 jogszabály módosítását tette szükségessé.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA