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Ekkor búcsúzunk a vármegyéktől, főispánoktól: újra megyék, kormánymegbízottak lesznek - itt van Ruff Bálint törvényjavaslata
Egy kedden benyújtott törvényjavaslat értelmében 2026. október 1-jétől ismét a megye és a kormánymegbízott kifejezések válthatják fel a vármegye és a főispán elnevezéseket a hazai jogrendben.
A Ruff Bálint által előterjesztett, 211 oldalas dokumentum tételesen felsorolja mindazokat a földrajzi és jogi hivatkozásokat, ahol a jövőben módosítani kell a szövegezést.
A kancelláriaminiszter által jegyzett tervezet szerint a "vármegye" kifejezést 1294 alkalommal cserélnék le, míg a "főispán" szót 102 esetben írnák át.
A most kivezetni tervezett elnevezéseket még 2022-ben vezették be, ami összesen 1172 jogszabály módosítását tette szükségessé.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén, kedden a BUX 2288,51 pontos, 1,62 százalékos emelkedéssel, 143 889,34 ponton történelmi csúcson zárt.
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