Fizikai gázolajhiánnyal küzd az ENVI hazai benzinkúthálózata, így egyes töltőállomásaikon átmenetileg elfogyhat a dízel.
Nem várt csapás érheti az autósokat: az Egyesült Államok konfliktusa miatt brutális drágulás jön a kutakon
Az amerikai–iráni háború eszkalálódása veszélybe sodorja a globális kőolaj-finomítás fellendülését, miután az ázsiai finomítók augusztusi termelésnövelési tervei akadályokba ütköznek. Ez a folyamat tartósan szűkösen tarthatja az üzemanyagkészleteket és magasan tarthatja az árakat, hacsak Kína nem tölti be a keletkező űrt.
Az ázsiai finomítók stabilabb nyersolaj-ellátásra számítva a globális üzemanyag-termelés fellendülésének élére álltak volna a harmadik negyedévben. Az Egyesült Államok és Irán közötti összecsapások azonban ismét akadályozzák az öbölbeli olajszállítást a Hormuzi-szoroson keresztül, ahol a háború előtt a világ olajkészletének ötöde haladt át.
Ráadásul a Jemenben tevékenykedő, Iránnal szövetséges húszik a Szaúd-Arábiából induló vörös-tengeri szállítmányok blokkolásával fenyegetőztek. Az Energy Aspects elemzése szerint ez a helyzet napi több mint 3 millió hordónyi, Ázsia felé tartó szaúdi nyersolajat kényszeríthet jóval hosszabb útvonalakra. Kedden három, Kínába és Indiába tartó tanker máris megfordult a Báb el-Mandeb-szorosnál, és a Szuezi-csatorna felé vette az irányt - számolt be a Reuters.
Eközben Oroszország az orosz finomítók elleni ukrán dróntámadások miatt betiltotta a gázolajexportot, így a globális üzemanyagkínálat szűkös marad, ami tovább emeli a benzin, a gázolaj és a kerozin árát. A magas árak rekordszintre emelték a finomítói marzsokat az Egyesült Államokban és Európában, Ázsiában pedig két hónapos csúcsot eredményeztek. A gázolaj és a kerozin esetében az ázsiai marzs a háború előtti, alig 20 dollár feletti szintről hordónként több mint 65 dollárra ugrott.
A Nemzetközi Energiaügynökség július 10-i előrejelzése szerint a finomítók a harmadik negyedévben globálisan napi 81,6 millió hordót dolgozhattak volna fel, ami több mint 4 százalékkal haladja meg az előző negyedév szintjét, elsősorban az ázsiai fellendülésnek köszönhetően. Ez a helyreállás azonban megtorpanhat, ha a Hormuzi-szoroson áthaladó szállítmányok volumene tovább csökken, és a szaúdi olaj Afrika nyugati partjait megkerülve csak egy hónapos késéssel érkezik meg Ázsiába. A tajvani Formosa Petrochemical például csaknem 90 százalékos kapacitáskihasználtságra emelte volna a termelését augusztusban, a vállalat elnöke szerint azonban egyes szállítmányok érkezése bizonytalanná vált.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A kínálati rést leginkább Kína tölthetné be. A Kína nélküli ázsiai térség már a háború előtti kapacitáskihasználtság 93–95 százalékán működik, miközben a kínai finomítók júniusban kapacitásuk mindössze 58 százalékát használták ki. Így Kínának van a legnagyobb mozgástere a termelés fokozására, ráadásul a többi országnál kevésbé függ a nyersolajimporttól, mivel jelentős stratégiai tartalékokkal rendelkezik. A gyenge belföldi kereslet és az exportkvóták miatt eddig visszafogták a kibocsátást, ám Peking júliusra enyhítette a korlátozásokat. A Wood Mackenzie elemzői szerint a kínai finomítói feldolgozás a júniusi napi 12,63 millió hordóról augusztusban 13,96 millióra emelkedhet, miközben a kedvezményes áron közel-keleti nyersolajat vásárló független finomítók is növelik a termelésüket.
Az amerikai és európai finomítók a rekordmagas marzsok kihasználása érdekében a kapacitásuk maximumán üzemelnek, így kevés mozgásterük maradt. Az európai gázolajmarzs az orosz exporttilalom után hordónként 66,25 dolláros rekordot ért el, míg az amerikai finomítói jövedelmezőség referenciamutatója a múlt hét végén csaknem 70 dollárra emelkedett. Az elemzők szerint az iparágat kettős csapás sújtja, hiszen a Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az orosz exporttilalom együttesen olyan helyzetet teremtettek, amelyben szinte minden finomított termék esetében hiány alakulhat ki.
Sokkoló adatok szivárogtak ki: kiderült, valójában mekkora emberveszteséget szenvedett eddig Oroszország és Ukrajna
Harminchét százalékkal nőtt Ukrajnában a háborúban megölt vagy megsebesült civilek aránya az idei év első hat hónapjában.
Tizedik éjszakája tart a pokol: döbbenetes válaszlépésre szánta el magát az Egyesült Államok a közel-keleti háborúban
A Pentagon közlése szerint csaknem száz amerikai katona sebesült meg július 7. óta, miközben az Egyesült Államok és Irán újabb éjszaka mért egymásra kölcsönös csapásokat.
Donald Trump már a legrosszabbra készül: meghökkentő javaslattal álltak elő a közvetítők a háború elkerülésére
Közvetítő országok egy tíznapos tűzszüneti javaslattal igyekeznek elkerülni az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktust.
Donald Trump meghökkentő lépésre készül? Atomlétesítmények elleni támadás is szerepel a tervek között
A térségbe egyre több vadászgép és tankergép érkezik, miközben Donald Trump elnök a konfliktus esetleges kiterjesztését és a diplomáciai megoldási lehetőségeket egyaránt mérlegeli.
Magyar Péter miniszterelnök videóüzenetben reagált arra, hogy Polgár Judit nem vállalja a köztársasági elnöki jelölést.
Meglepő bejelentés: tengeri blokád alá vonták a gazdag olajkirályságot, brutális drágulás jöhet az üzemanyagnál?
lépés újabb veszélyt jelenthet a globális energiaellátásra, miközben Irán állítólag arra ösztönzi szövetségesét, hogy zárja le a Báb el-Mandeb-szorost.
Rendkívüli figyelmeztetést adtak ki az elemzők: olyan gazdasági krízis fenyeget, amire muszáj felkészülni
Újabb lendületet kapott az energiaárak emelkedése hétfőn, miután tovább fokozódott a katonai konfliktus az Egyesült Államok és Irán között.
Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy a gép védelmi rendszereit a lehető legmagasabb szintre fejlesztik
Kilencedik egymást követő napja hajtott végre légicsapásokat az Egyesült Államok Irán ellen, miközben tovább nő a feszültség a Hormuzi-szoros körül.
Andy Burnham hétfőn hivatalosan is átvette a brit miniszterelnöki posztot, miután Keir Starmer benyújtotta lemondását.
Ameddig Trump a vb-döntőn parádézott, az USA kemény csapást mért Iránra: kezd durvulni a háború a Közel-Keleten
Tovább mélyül a közel-keleti konfliktus: az Egyesült Államok immár kilencedik egymást követő napon hajtott végre légicsapásokat iráni célpontok ellen
Több mint ezerötszázan betegedtek meg bélfertőzéssel, amelyet a gyanú szerint az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozott
Kiléptetheti Donald Trump az Egyesült Államokat a NATO-ból? Megszólalt a szakértő, komoly bajban van a szövetség
A Financial Times arra is emlékeztet, hogy Washington mintegy ötezer katona kivonását jelentette be Németországból.
Megtörte a csendet az egyik leggazdagabb orosz oligarcha: négy forgatókönyvet vázolt fel Oroszország jövőjéről, szinte mind katasztrofikus
Ritka interjút adott Andrej Melnicsenko, Oroszország egyik leggazdagabb üzletembere.
Donald Trump megfenyegette Kanadát, újabb vámokat is kilátásba helyezett: egészen szürreális az indok
A kanadai kormány közlése szerint a két állam folyamatos kapcsolatban áll egymással, és régóta együttműködik a hasonló katasztrófák kezelésében.
Sokkoló adatok láttak napvilágot: kétszer gyorsabban forrósodik Európa, mint az átlag - Magyarországnak is fájni fog
Számos ország már megkezdte a gyakorlati felkészülést.
Óriási káosz az ukrán hadseregben: egymásnak esett a védelmi miniszter és a főparancsnok - a katonák már tudják, kinek az oldalán állnak
A felhívás azután látott napvilágot, hogy Mihajlo Fedorov védelmi miniszter egy sajtótájékoztatón kijelentette, Ukrajnának le kell váltania Olekszandr Szirszkij főparancsnokot.
Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, megerősítette, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.