Irtó veszélyes dolgot szállított az ukrán kamionos: keményen lecsaptak rá a NAV ellenőrök

Több ezer flakon, feltehetően hamis Persil és Ariel mosógélt találtak a NAV pénzügyőrei egy Ukrajnából érkező kamionban a rajkai határátkelőnél. A plafonig pakolt rakomány dobozai kívülről semmit sem árultak el a tartalmukról, az ellenőrzés során azonban kiderült, hogy a szállítmány feltehetően hamis mosószereket rejtett.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a hajnali órákban állítottak meg egy ukrán kamiont Rajkánál. A sofőr átadta a szállításhoz kapcsolódó papírokat, ami szerint 22 600 kilogramm mosógélt szállított Olaszországba. A rakomány ellenőrzésekor a pénzügyőröknek feltűnt, hogy a raktérben plafonig érő, szorosan fóliázott jelöletlen kartondobozok sorakoznak, ezért néhányat szúrópróbaszerűen felnyitottak.

A dobozokból különféle kiszerelésű, Persil és Ariel márkájú mosógélkoncentrátumok kerültek elő, azonban a tisztítószerek csomagolása, jelölése és a szállítás körülményei alapján arra gyanakodtak, hogy a termékek silány minőségű hamisítványok. A mosószereket a védjegyek jogosulti képviselői is alaposan szemügyre vették és megerősítették a gyanút.

A pénzügyőrök több 4221 flakon hamis terméket foglaltak le, iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás. Az előzetes számítások szerint a hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

A hamis termékeket nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek: a hamisított ruházati termékek, lábbelik, illatszerek vagy mosószerek esetében előfordulhat, hogy olyan vegyi anyagok kerülnek az emberi szervezettel közvetlen kapcsolatba, amelyek akár az egészségre is ártalmasak lehetnek. Emellett a hamisítványok súlyosan sértik az érintett védjegytulajdonosok jogait és a márkák hírnevét, minőségük pedig gyakran jóval gye