2026. július 22. szerda Magdolna
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy nőről, aki ruhamosáshoz szövetlágyítót önt egy palackból a kupakba, beltéri környezetben. Hely a szöveg számára
Gazdaság

Irtó veszélyes dolgot szállított az ukrán kamionos: keményen lecsaptak rá a NAV ellenőrök

Pénzcentrum
2026. július 22. 17:32

Több ezer flakon, feltehetően hamis Persil és Ariel mosógélt találtak a NAV pénzügyőrei egy Ukrajnából érkező kamionban a rajkai határátkelőnél. A plafonig pakolt rakomány dobozai kívülről semmit sem árultak el a tartalmukról, az ellenőrzés során azonban kiderült, hogy a szállítmány feltehetően hamis mosószereket rejtett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a hajnali órákban állítottak meg egy ukrán kamiont Rajkánál. A sofőr átadta a szállításhoz kapcsolódó papírokat, ami szerint 22 600 kilogramm mosógélt szállított Olaszországba. A rakomány ellenőrzésekor a pénzügyőröknek feltűnt, hogy a raktérben plafonig érő, szorosan fóliázott jelöletlen kartondobozok sorakoznak, ezért néhányat szúrópróbaszerűen felnyitottak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A dobozokból különféle kiszerelésű, Persil és Ariel márkájú mosógélkoncentrátumok kerültek elő, azonban a tisztítószerek csomagolása, jelölése és a szállítás körülményei alapján arra gyanakodtak, hogy a termékek silány minőségű hamisítványok. A mosószereket a védjegyek jogosulti képviselői is alaposan szemügyre vették és megerősítették a gyanút.

Kapcsolódó cikkeink:

A pénzügyőrök több 4221 flakon hamis terméket foglaltak le, iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indult eljárás. Az előzetes számítások szerint a hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

A hamis termékeket nemcsak a gazdaság szereplőinek okoznak jelentős károkat, hanem a vásárlókra nézve egészségi vagy minőségi kockázatot is jelenthetnek: a hamisított ruházati termékek, lábbelik, illatszerek vagy mosószerek esetében előfordulhat, hogy olyan vegyi anyagok kerülnek az emberi szervezettel közvetlen kapcsolatba, amelyek akár az egészségre is ártalmasak lehetnek. Emellett a hamisítványok súlyosan sértik az érintett védjegytulajdonosok jogait és a márkák hírnevét, minőségük pedig gyakran jóval gye
Címlapkép: Getty Images
#ellenőrzés #NAV #hamisítás #hamis #gazdaság #bűncselekmény #határátkelő #kamion #ukrán #veszélyes #nemzeti adó és vámhivatal

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Felix DeSouza
1 órája
Már azt hittem hogy irtó veszélyes aranyat és Eurot.
0
0
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:43
18:37
18:31
18:12
18:01
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 22. 16:50
Nincs vége a magyar kamatvágásoknak, de Trump még keresztbe tehet  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 22. 17:49
Kiderült, mely négy szakmai szervezet kap szerepet az új Médiatanács felállításában
Kiderült, mely négy médiaszakmai szervezet delegálhat egy-egy tagot az új Médiatanács tagjait és eln...
Holdblog  |  2026. július 22. 11:01
A gyógyszeres önfegyelem lesz a fogyasztószerek új generációja
Az Ozempic és rokonai már rég nem egyszerű fogyasztószerek. A legújabb kutatások szerint az agy juta...
iO Charts  |  2026. július 22. 11:01
Lehet Anthropic részvényt venni? IPO-hozzáférés, kockázatok és alternatívák
Miről szól a Partvonalról rovat? A korábbi Partvonalról rész után, amiben az OpenAI-t tárgyaltuk ki,...
Bankmonitor  |  2026. július 22. 09:51
Szeptember 30-án lejárhat a kamatstop: ezt tedd meg most, hogy ne érjen hidegzuhanyként az új törlesztő
Csaknem öt év után véget érhet az intézkedés, amely több mint 200 ezer lakáshiteles törlesztőrészlet...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 22.
Sokan legyintenek erre a nyári tünetre: életveszélyes betegséget jelezhet, tüdőembólia is lehet a vége
2026. július 21.
Felfoghatatlan csalási módszerrel fosztják ki tömegek bankszámláit: már az arcképes azonosítás is kevés, hogy megvédjen?!
2026. július 22.
Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon
2026. július 22.
Bevásárolt szuperritka sportkocsikból a magyar elit: a 100 milliós Rolls-Royce már snassznak számít a toplistán
2026. július 22.
Aranyat érhetnek az ilyen pesti ingatlanok: tízezrével állnak üresen - a Minisztérium is megszólalt a filléres lakásokról
NAPTÁR
Tovább
2026. július 22. szerda
Magdolna
30. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
2
1 hete
Nem várt bejelentés érkezett: elveszítheti fontos jogkörét Kapitány István
3
3 napja
Itt a fordulat a magyarországi autópiacon: szinte garantált a ráfizetés annak, aki nem vadiúj kocsit vásárol
4
1 napja
Súlyos fordulat Magyarországon: az euró bevezetése hozhatja el a kegyelemdöfést a kiváltságosoknak?
5
1 hete
Szankciós listára tenné Magyarországot Donald Trump: brutális vámokat kaphatunk az orosz gáz és olaj miatt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárhányad
a biztosító díjbevételének és a kifizetett károknak egymáshoz való arányát fejezi ki. Általában szerződéstípusonként és ágazatonként mérik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 18:01
Kvíz: Mennyit tudsz a hazai egyetemekről? Itt a 10 ponthoz másfajta egyetemi tudásra lesz szükséged!
Pénzcentrum  |  2026. július 22. 16:01
Már csak 10-15 évünk maradt? Ijesztő jövő vár az emberiségre, ha nem változtatunk sürgősen ezen a szokásunkon
Agrárszektor  |  2026. július 22. 18:27
Újra elkapták az ismert orvhorgászt: brutális büntetés várhat rá