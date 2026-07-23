Helyi adó lekérdezés menete: mutatjuk, mennyi a helyi adó mértéke az egyes településeken

Akárhol is élünk, előfordulhat, hogy helyi adót kell fizetnünk a település önkormányzata felé. Ezek az adónemek nagyon eltérőek lehetnek típusukat és mértéküket tekintve is, így nem árt, ha időről időre ellenőrizzük, mi lyen helyi adó rendelet vonatkozik ránk. Erre a legegyszerűbb megoldást a Magyar Államkincstár helyi adó portál felülete jelenti, ahol a helyi adó lekérdezés pár kattintással megoldható. Ebben a cikkben gyakorlati példán keresztül, lépésről lépésre végigmegyünk a keresésen, és azt is elmagyarázzuk, hogyan kell értelmezni a kapott adatokat.

Helyi adó fogalma röviden: miért eltérőek az adók településenként?

Bár többféle dolgot jelenthet, összességében a helyi adó fogalma egyáltalán nem bonyolult. Olyan települési adónemekről van szó, amelyeket az önkormányzat vezethet be a saját illetékességi területén. Ilyen lehet például a telekadó, a magánszemélyek kommunális adója, az idegenforgalmi adó vagy a helyi iparűzési adó.

Az 1990. évi C. törvény, azaz a helyi adó törvény országos keretet ad, de nem mondja meg minden településre külön, hogy pontosan mennyit kell fizetni. A konkrét szabályokat az adott önkormányzat helyi adó rendelet által határozza meg, amelyben szerepel, melyik adónemet vezeti be a település, kire és milyen mértékkel vonatkozik, valamint van-e hozzá kedvezmény vagy mentesség.

Könnyen előfordulhat, hogy két szomszédos településen más adónemek, eltérő helyi adó mértékek vagy különböző kedvezmények vonatkoznak az ott élőkre. Az egyik helyen lehet kommunális adó, a másikon nem, és az idegenforgalmi adó vagy az iparűzési adó mértéke is különbözhet. Ezért érdemes mindig konkrét településre keresni, nem országos átlagból vagy másik önkormányzat adataiból kiindulni.

Mire való a Magyar Államkincstár helyi adó portál?

A Magyar Államkincstár (MÁK) helyi adó keresőfelületén településenként ellenőrizhetők a bevezetett helyi adók és a hozzájuk kapcsolódó hivatalos adatok. Az önkormányzati adatlapon látható többek között az adónem, az adómérték, a helyi adó rendelet linkje, valamint az önkormányzati adóhatóság elérhetősége. Ez a helyi adó portál akkor hasznos, ha azt szeretnénk megnézni, hogy egy adott településen milyen helyi adókat vezettek be, és hol találhatók a hozzájuk tartozó hivatalos információk. Saját tartozás, befizetés vagy helyi adó folyószámla lekérdezésére viszont Önkormányzati Hivatali Portálon van lehetőség.

Helyi adó lekérdezés lépésről lépésre a MÁK oldalán

A következőkben lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan működik a helyi adó lekérdezés a Magyar Államkincstár felületén. A folyamatot Aba példáján keresztül nézzük meg, de ugyanígy lehet megkeresni bármelyik másik település adatait is a helyi adó portál felületén.

A megjelenített adatok az önkormányzati adóhatóságok adatszolgáltatásai alapján kerülnek a rendszerbe, és tájékoztató jellegűek. Konkrét ügyben ezért érdemes ellenőrizni az önkormányzati rendeletet vagy az adóhatósági tájékoztatást.

1. lépés: nyisd meg a MÁK helyi adós keresőjét

A helyi adó lekérdezés a Magyar Államkincstár helyi adós keresőfelületén indul. A nyitóoldalon betűrend szerinti településkeresőt és adószámos keresési lehetőséget is találunk.

Innen indul a helyi adó lekérdezés: a települést betűrendben vagy adószámmal lehet megkeresni.

2. lépés: keresd meg a települést betűrendben vagy adószám alapján

A legtöbbeknek a betűrendes keresés az egyszerűbb megoldás, mert ehhez nincs szükség az önkormányzat adószámának ismeretére. Először ki kell választani a település kezdőbetűjét, majd a megjelenő listában rá kell kattintani a keresett önkormányzat nevére. Aba példájánál ez azt jelenti, hogy az „A” betűre kattintva, a kiadott listából kell megkeresni a települést.

Aki ismeri az önkormányzat adószámát, az adószám kitöltésével és a Keresés gombbal is eljuthat az adatlaphoz. Ez főleg akkor lehet gyorsabb, ha több hasonló nevű település közül kell kiválasztani a megfelelőt.

A település nevére kattintva nyílik meg az önkormányzati adatlap. Ezen az oldalon láthatók a településhez kapcsolódó helyi adóadatok, köztük az adónemek, az adómértékek, a rendeletlinkek és az önkormányzati elérhetőségek. A részletes mezőolvasással a következő fejezetben foglalkozunk.

A példában az A betű alatt megjelenő listából választjuk ki Aba települést.

Mit mutat a települési helyi adó adatlap?

A helyi adó lekérdezés során a települési adatlapon többféle információ jelenik meg egyszerre. Aba példáján azt nézzük meg, milyen típusú adatokat találunk ezen az oldalon, és pontosan hol kell keresni az aktuális állapot dátumát, az önkormányzati elérhetőséget, a vonatkozó helyi adó törvény linkjét, valamint az adónemekhez tartozó mértéket.

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A megfelelően lekért adatlap mutatja, mely adónemek vannak az adott településen, mik a mértékek, és hol érhető el a helyi adó rendelet.

Ellenőrizd a települést és az aktuális állapot dátumát

Elsőként azt érdemes megnézni, hogy valóban a keresett önkormányzat adatlapja nyílt-e meg a helyi adó portál ablakában. A település neve az adatlap felső részén szerepel, mellette pedig az is látható, hogy az adatok milyen aktuális állapot szerint jelennek meg.

Ez azért lényeges, mert a helyi adóadatok idővel változhatnak. Ha konkrét fizetési kötelezettségről, vállalkozási döntésről vagy ingatlanvásárlásról van szó, fontos, hogy az aktuális információkat vegyük alapul. ha régit akarunk

Keresd meg az önkormányzat elérhetőségét és a helyi adó rendelet linkjét

Az adatlap felső részén jelenhet meg az önkormányzati adóhatóság levelezési címe, honlapja, e-mail címe, telefonszáma és adószáma. Ezek akkor hasznosak, ha a felületen látott adatok alapján további egyeztetésre van szükség.

Ugyanitt található a helyi adó rendelet linkje is, mivel ezeket nem egy országosan érvényes helyi adó törvény határozza meg. Konkrét ügyben ezt külön is érdemes megnyitni, mert a rendelet tartalmazza az adott település részletes szabályait, például a pontos feltételeket, kedvezményeket, mentességeket és hatálybalépési adatokat.

Így olvasd ki az adatlapból a helyi adó mértékeket

A kapott adatlapon nem elég csak a számot megkeresni. A helyi adó mértékek értelmezéséhez azt is nézni kell, milyen adónemről van szó, kire vonatkozik, milyen jellegű a mérték, és mikortól érvényes.

Adónem: A helyi adó fogalma számos eltérő adónemet magában foglalhat, ebben az oszlopban viszont egyértelművé válik, milyen helyi adóról van szó. Ez lehet például építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi vagy helyi iparűzési adó.

A helyi adó fogalma számos eltérő adónemet magában foglalhat, ebben az oszlopban viszont egyértelművé válik, milyen helyi adóról van szó. Ez lehet például építményadó, kommunális adó, idegenforgalmi vagy helyi iparűzési adó. Adónem bevezetésének napja: Ez mutatja meg, hogy az adott adónem mikortól van bevezetve a településen. Akkor lehet lényeges, ha korábbi időszakra vonatkozó kötelezettséget ellenőrzünk.

Ez mutatja meg, hogy az adott adónem mikortól van bevezetve a településen. Akkor lehet lényeges, ha korábbi időszakra vonatkozó kötelezettséget ellenőrzünk. Adókötelezettség tárgya: Azt mutatja meg, mire vonatkozik az adókötelezettség. Építményadónál például építményre, telekadónál telekre, idegenforgalmi adónál vendégéjszakára utalhat.

Azt mutatja meg, mire vonatkozik az adókötelezettség. Építményadónál például építményre, telekadónál telekre, idegenforgalmi adónál vendégéjszakára utalhat. Adó alanya: Itt szerepel, kit érinthet az adott adónem. Ez lehet például magánszemély, vállalkozó, ingatlantulajdonos vagy más, a rendeletben meghatározott érintetti kör.

Itt szerepel, kit érinthet az adott adónem. Ez lehet például magánszemély, vállalkozó, ingatlantulajdonos vagy más, a rendeletben meghatározott érintetti kör. Jelleg: Ez segít értelmezni, milyen logika szerint kell nézni a mértéket. Másként működik egy százalékos adó, egy négyzetméterhez kötött tétel vagy egy vendégéjszakánként meghatározott idegenforgalmi adó.

Ez segít értelmezni, milyen logika szerint kell nézni a mértéket. Másként működik egy százalékos adó, egy négyzetméterhez kötött tétel vagy egy vendégéjszakánként meghatározott idegenforgalmi adó. Mérték (alsó és felső határ): Itt jelenik meg az adott adó mértéke. A felület alsó és felső határt is mutathat, attól függően, hogyan szerepel az adónem és a mérték az önkormányzati adatszolgáltatásban.

Itt jelenik meg az adott adó mértéke. A felület alsó és felső határt is mutathat, attól függően, hogyan szerepel az adónem és a mérték az önkormányzati adatszolgáltatásban. Adómérték hatályba lépés: Ez az oszlop azt mutatja, hogy az adott adómérték mikortól érvényes. Különösen akkor érdemes figyelni rá, ha az adómérték időközben változott.

Ez az oszlop azt mutatja, hogy az adott adómérték mikortól érvényes. Különösen akkor érdemes figyelni rá, ha az adómérték időközben változott. Határozott időszak vége: Itt akkor szerepelhet dátum, ha az adott szabály vagy mérték csak meghatározott időszakra vonatkozik. Üres mező esetén nem ebből az oszlopból derül ki a szabály időbeli vége.

Itt akkor szerepelhet dátum, ha az adott szabály vagy mérték csak meghatározott időszakra vonatkozik. Üres mező esetén nem ebből az oszlopból derül ki a szabály időbeli vége. Adóalap hatályba lépés: Ez arra utal, hogy az adóalapra vonatkozó szabály mikortól érvényes. Az adóalap azt mutatja meg, mi alapján számítják az adót, például alapterület, vendégéjszaka vagy adóalapként meghatározott bevétel alapján.

Ez arra utal, hogy az adóalapra vonatkozó szabály mikortól érvényes. Az adóalap azt mutatja meg, mi alapján számítják az adót, például alapterület, vendégéjszaka vagy adóalapként meghatározott bevétel alapján. Adóelőny: Ebben az oszlopban jelenhet meg, ha az adott adónemhez mentesség, kedvezmény vagy más adóelőny kapcsolódik. A részleteket nem mindig lehet egyetlen sorból megérteni, ezért az adóelőnyöknél a „Részletek” nézetet is érdemes megnyitni.

Ebben az oszlopban jelenhet meg, ha az adott adónemhez mentesség, kedvezmény vagy más adóelőny kapcsolódik. A részleteket nem mindig lehet egyetlen sorból megérteni, ezért az adóelőnyöknél a „Részletek” nézetet is érdemes megnyitni. Számlaszáma, érvényessége: Itt az adott adónemhez kapcsolódó önkormányzati számlaszám és annak érvényessége jelenhet meg. Befizetés előtt nem érdemes kizárólag egy korábban elmentett számlaszámra hagyatkozni, mindig az aktuális adatot kell ellenőrizni.

Mit jelent a „Részletek” link az adóelőnyöknél?

Az adómérték önmagában nem mindig ad teljes képet arról, hogy egy adott helyi adót ténylegesen hogyan kell megfizetni. Egy adónemhez kapcsolódhat mentesség, kedvezmény vagy feltétel, amely módosíthatja, hogy kinek, mikortól és milyen összegben keletkezik fizetési kötelezettsége.

Az adóelőny oszlopnál ezért érdemes megnyitni a „Részletek” linket, ha ilyet látunk az adatlapon. Ebben a nézetben jelenhetnek meg azok a mentességi vagy kedvezményi szabályok, amelyek az alapmérték mellett befolyásolhatják a tényleges adóterhet.

A Részletek nézetben láthatók azok a mentességi vagy kedvezményi feltételek, amelyek befolyásolhatják a tényleges fizetési kötelezettséget.

Hol található az összes országos helyi adóadat?

Aki nem egyetlen településre kíváncsi, hanem országos vagy tételes adatállományt keres, annak a MÁK letöltési oldalát érdemes használni. Itt havi bontásban érhetők el a bevezetett helyi adókhoz kapcsolódó adatszolgáltatások, többek között Excelben és szöveges formátumban.

Egy adott település helyi adóinak gyors ellenőrzéséhez a településkereső praktikusabb, mert közvetlenül az önkormányzati adatlapra visz. A letöltési oldalt akkor érdemes megnyitni, ha több település adatait kell összevetni, országos képet szeretnénk kapni, vagy kutatáshoz, háttéranyaghoz van szükség tételes adatállományra.

Hol érhető el a saját helyi adó folyószámla?

A Magyar Államkincstár helyi adós keresőfelülete települési adatokat mutat. Arra való, hogy megnézzük, milyen helyi adók vannak egy adott településen, mekkora helyi adó mértékek vonatkoznak a lakosokra és helyi vállalkozókra, illetve hol érhető el a hozzájuk tartozó önkormányzati rendelet.

Saját tartozást, befizetést, túlfizetést vagy helyi adó folyószámla adatot viszont nem ezen a felületen lehet lekérdezni. Ehhez elektronikus azonosításra épülő ügyintézési felület kell: az Önkormányzati Hivatali Portálon bejelentkezés után kérhető le az adott településhez tartozó adószámla-kivonat egyszerűsített vagy részletes formátumban. A két felületet érdemes külön kezelni. A MÁK helyi adó portál azt mutatja meg, milyen szabályok és mértékek vannak a településen, az e-Önkormányzati Portál pedig a saját adóegyenleg ellenőrzésére alkalmas.